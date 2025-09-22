GST New Rates: कितने सस्ते हो गए Smartphones और Laptops? अधूरा नहीं... पूरा सच जानिए
Advertisement
trendingNow12931940
Hindi Newsटेक

GST New Rates: कितने सस्ते हो गए Smartphones और Laptops? अधूरा नहीं... पूरा सच जानिए

कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा राहत इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज की कीमतों में देखने को मिल रही है. लेकिन वहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी है- क्या ये भी सस्ते हुए हैं? आइए समझते हैं इस बदलाव का पूरा असर.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST New Rates: कितने सस्ते हो गए Smartphones और Laptops? अधूरा नहीं... पूरा सच जानिए

भारत में GST 2.0 अब पूरी तरह से लागू हो चुका है. 22 सितंबर 2025 से शुरू हुए इस नए टैक्स सिस्टम ने पुराने जटिल स्लैब को हटाकर एक नया, सरल और पारदर्शी ढांचा पेश किया है. कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा राहत इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज की कीमतों में देखने को मिल रही है. लेकिन वहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी है- क्या ये भी सस्ते हुए हैं? आइए समझते हैं इस बदलाव का पूरा असर.

नया GST ढांचा क्या है?
GST 2.0 में सामानों को अब सिर्फ तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
- 5% टैक्स: रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर जैसे अनाज, दूध, दवाइयां आदि
- 18% टैक्स: सामान्य वस्तुएं जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप आदि
- 40% टैक्स: लग्जरी और "सिन गुड्स" जैसे महंगी बाइक्स, शराब, एरेटेड ड्रिंक्स आदि

फ्रिज, AC, टीवी सस्ते हुए, लेकिन...
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिला है जो त्योहारों में बड़े अप्लायंसेज खरीदने की योजना बना रहे थे. पहले, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और एसी पर 28% GST लगता था, लेकिन अब यह घटाकर 18% कर दिया गया है. यानी इन वस्तुओं की कीमतों में 8-10% तक की सीधी गिरावट देखी जा रही है. उदाहरण के लिए, अगर कोई टीवी पहले ₹50,000 का था, तो अब उसकी कीमत ₹45,000 से ₹46,000 के बीच हो सकती है. इससे मिडिल क्लास परिवारों को अपनी खरीददारी के फैसलों में अब ज्यादा आजादी और बजट कंट्रोल मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या स्मार्टफोन और लैपटॉप भी हुए सस्ते?
नहीं, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर GST में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ये पहले से ही 18% टैक्स स्लैब में आते थे, और अब भी वहीं बने हुए हैं.

तो ऐसा क्यों हुआ?
सरकार का कहना है कि मोबाइल और लैपटॉप की इंडस्ट्री पहले से ही कई सरकारी योजनाओं जैसे PLI स्कीम (Production Linked Incentive) और इंपोर्ट ड्यूटी छूट का फायदा ले रही है. साथ ही, इस कैटेगरी से सरकार को बड़ा टैक्स रेवेन्यू भी मिलता है, इसलिए यहां टैक्स कटौती की कोई जरूरत नहीं समझी गई. इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स आधारित राहत नहीं मिलेगी - हां, त्योहारों में ब्रांड्स द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट और ऑफर्स जरूर काम आ सकते हैं.

ग्राहकों के लिए क्या है takeaway?
GST 2.0 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब उपभोक्ताओं को टैक्स दरें समझने में आसानी होगी और बड़े सामान की खरीद पर सीधी बचत भी होगी. जहां एक तरफ टीवी, फ्रिज, एसी जैसी वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, वहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए छूट की उम्मीद अब सिर्फ सीजनल सेल्स और प्रमोशनल ऑफर्स पर टिकी है. बाजार विशेषज्ञों की मानें तो त्योहारी सीजन में इससे बिक्री में उछाल आएगा और उपभोक्ताओं को बेहतर डील्स मिलेंगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

GST 2.0GST on mobiles

Trending news

भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;