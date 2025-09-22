GST 2.0: 32-इंच या 55-इंच... कितने इंच का TV खरीदने पर मिलेगा ज्यादा फायदा? जानकर आज ही लपक लेंगे

GST impact on appliances: भारत में टैक्स सिस्टम का नया अध्याय शुरू हो चुका है. 22 सितंबर से लागू हुआ GST 2.0 अब आम जनता के लिए बहुत राहत लेकर आया है. खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज खरीदने वालों के लिए ये एक बड़ा मौका बन गया है. इस नई व्यवस्था में टैक्स को तीन आसान स्लैब में बांटा गया है:

- 5%: जरूरी चीजों पर

- 18%: सामान्य वस्तुओं पर

- 40%: लग्जरी या “सिन” कैटेगरी की चीजों पर

पहले जहां बड़ी स्क्रीन वाले टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान पर 28% GST लगता था, अब इन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा. यानी आपके पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अब काफी सस्ते हो जाएंगे.

बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर बड़ी बचत

अगर आप बड़ा TV खरीदने का सोच रहे हैं, जैसे 43-इंच, 50-इंच या 55-इंच, तो यह सबसे सही समय है. पहले इनपर 28% टैक्स था, जिससे कीमतें काफी ऊपर चली जाती थीं. अब 18% टैक्स लगने से इनकी कीमत में सीधी 8-10% की कमी आएगी. उदाहरण के लिए, कोई 55 इंच का स्मार्ट टीवी जिसकी कीमत पहले ₹50,000 थी, उस पर अब ₹5,000 तक की सीधी बचत हो सकती है. जबकि 32-इंच जैसे छोटे स्क्रीन टीवी पहले भी कम कीमत में आते थे, उन पर छूट कम दिखेगी. यानी अगर आप बड़ा टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब ही लपक लीजिए!

मोबाइल और लैपटॉप के खरीदारों के लिए खबर

हालांकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स पर राहत दी गई है, लेकिन मोबाइल फोन और लैपटॉप पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ये पहले से ही 18% स्लैब में आते थे और अब भी उसी में बने रहेंगे. सरकार का मानना है कि इस सेक्टर को पहले ही PLI स्कीम (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) और इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत जैसे फायदे मिल रहे हैं, इसलिए GST कटौती की जरूरत नहीं है. मोबाइल और लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को अभी भी सीजनल सेल और ऑफर्स का इंतजार करना होगा.

फेस्टिव सीजन में बढ़ेगी खरीददारी

GST 2.0 के साथ शुरू हो रहे नवरात्र और दीवाली जैसे त्योहारों के चलते मार्केट में अब खरीदारी का जोरदार माहौल बनेगा. रिटेलर्स और ब्रांड्स को उम्मीद है कि इससे उनकी सेल्स में बड़ा उछाल आएगा. वहीं ग्राहक भी अब बड़े और महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बिना ज्यादा बोझ के खरीद सकेंगे.

FAQ

Q1: GST 2.0 से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा?

इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज खरीदने वालों को सबसे बड़ा फायदा होगा.

Q2: क्या मोबाइल और लैपटॉप भी सस्ते होंगे?

नहीं, इन पर GST पहले ही 18% था, इसलिए कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Q3: सबसे ज्यादा छूट किस साइज के टीवी पर मिलेगी?

43-इंच से बड़े टीवी पर सबसे ज्यादा बचत देखने को मिलेगी.

Q4: GST 2.0 कब से लागू हुआ है?

नया सिस्टम 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुका है.

Q5: क्या यह ऑफर सिर्फ त्योहारों तक सीमित है?

GST में कटौती स्थायी है, लेकिन फेस्टिव ऑफर्स सीमित समय के लिए होंगे.