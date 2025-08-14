स्कैमर्स ने रचा 42 करोड़ का जाल, ITR फाइल करते समय हुआ खुलासा

GST registration scam: आज की बढ़ती टेकनोलॉजी के दौर में स्कैमर्स भी हर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं. आम लोगों को ठगने के लिए कभी OTP पता करके, कभी बिना OTP या फिर लिंक पर क्लिक के तरीके से शिकार बनाते हैं. लेकिन अब स्कैमर्स नया जरिया अपनाने लगे है, GST नंबर का यूज करके करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन करने लगे है.

ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके किसी ने GST नंबर ले लिया. जिसके बाद उस GST नंबर से करोड़ो रुपये के ट्रांजेक्शन किए गए. इस घटना की जानकारी तब मिली जब पीड़ित ITR फाइल करने लगे.

जाने पूरी घटना के बारे

इस पूरे मामले के बारे में दिल्ली के निवासी आलोक शुक्ला ने सोशल मीडिया के प्लोटफॉर्म Facebook पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि CA से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते समय, हैरान कर देने वाली जानकारी मिली. उनके पैन कार्ड पर किसी AXAT इंडस्ट्रीज ने GST नंबर लिया हुआ था. जिससे 42 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसों का लेन देन हुआ था.

इस प्रोसेस में पैन कार्ड के साथ में आधार कार्ड का भी यूज किया गया था. लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला है कि स्कैमर्स ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया. पीड़ित ने बताया कि ट्रांजेक्शन के बाद GST नंबर को रद्द भी कर दिया गया. इस फ्रॉड में उनके पास कोई Mail या SMS नहीं आया था. जैसे ही उन्हें पता चला तुरंत दिल्ली के मंडवाली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर दी थी.



आधार और पैन कार्ड का स्कैमर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं?

साइबरपीस के फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट विनीत कुमार के बताया है कि इस तरह के फ्रॉड डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन और इंटरलिंक्ड सरकारी सिस्टम की कमियों का लाभ उठाकर किए जाते हैं. ऐसे में स्कैमर्स फिशिंग स्कैम, आधार और पैन डेटा ब्रीच और थर्ड पार्टी डेटाबेस लीक कर लेतै हैं.

अब AI टूल्स की मदद से फेक पैन और आधार कार्ड बनाना आसान हो गया है,जो असली जैसे दिखते हैं और बेसिक जांच में पास भी हो जाते हैं. स्कैमर्स SIM स्वैप करके OTP वेरिफाई कर लेते हैं.

स्कैम का शिकार होने से कैसे बचे?

स्कैंमर्स किसी को भी आसानी से शिकार बना सकते हैं, इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है:

1- GST पोर्टल पर अपनी Credit Report चेक करते रहना चाहिए.

2- UIDAI पोर्टल पर अपनी आधार बायोमेट्रिक लॉक कर दें.

3- हर प्लेटफॉर्म पर Two Factor Authentication ऑन कर दें.

4- KYC अपडेट से जुड़े मैसेज से सावधान रहें.

5- किसी भी फ्रॉड की जानकारी मिलते ही, तुरंत इसकी शिकायत cybercrime.gov.in पर करें