स्कैमर्स ने रचा 42 करोड़ का जाल, ITR फाइल करते समय हुआ खुलासा
Advertisement
trendingNow12880532
Hindi Newsटेक

स्कैमर्स ने रचा 42 करोड़ का जाल, ITR फाइल करते समय हुआ खुलासा

GST Number Cyber Fraud: सोचिए, अगर कोई आपके आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों का घोटाला कर दे. एक ऐसी ही घटना हुई है, जिसमें यूजर के नाम से किसी ने GST नंबर बनाकर 42 करोड़ ट्रांसजेक्शन कर दिया. इसका खुलासा ITR फाइल करते समय हुआ.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कैमर्स ने रचा 42 करोड़ का जाल, ITR फाइल करते समय हुआ खुलासा

GST registration scam: आज की बढ़ती टेकनोलॉजी के दौर में स्कैमर्स भी हर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं. आम लोगों को ठगने के लिए कभी OTP पता करके, कभी बिना OTP या फिर लिंक पर क्लिक के तरीके से शिकार बनाते हैं. लेकिन अब स्कैमर्स नया जरिया अपनाने लगे है,  GST नंबर का यूज करके करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन करने लगे है. 

ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके किसी ने GST नंबर ले लिया. जिसके बाद उस GST नंबर से करोड़ो रुपये के ट्रांजेक्शन किए गए. इस घटना की जानकारी तब मिली जब पीड़ित ITR फाइल करने लगे.

जाने पूरी घटना के बारे
इस पूरे मामले के बारे में दिल्ली के निवासी आलोक शुक्ला ने सोशल मीडिया के प्लोटफॉर्म Facebook पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि CA से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते समय, हैरान कर देने वाली जानकारी मिली. उनके पैन कार्ड पर किसी AXAT इंडस्ट्रीज ने GST नंबर लिया हुआ था. जिससे 42 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसों का लेन देन हुआ था. 

इस प्रोसेस में पैन कार्ड के साथ में आधार कार्ड का भी यूज किया गया था. लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला है कि स्कैमर्स ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया. पीड़ित ने बताया कि ट्रांजेक्शन के बाद GST नंबर को रद्द भी कर दिया गया. इस फ्रॉड में उनके पास कोई Mail या SMS नहीं आया था. जैसे ही उन्हें पता चला तुरंत दिल्ली के मंडवाली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर दी थी.
 
आधार और पैन कार्ड का स्कैमर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं?
साइबरपीस के फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट विनीत कुमार के बताया है कि इस तरह के फ्रॉड डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन और इंटरलिंक्ड सरकारी सिस्टम की कमियों का लाभ उठाकर किए जाते हैं. ऐसे में स्कैमर्स फिशिंग स्कैम, आधार और पैन डेटा ब्रीच और थर्ड पार्टी डेटाबेस लीक कर लेतै हैं. 

अब AI टूल्स की मदद से फेक पैन और आधार कार्ड बनाना आसान हो गया है,जो असली जैसे दिखते हैं और बेसिक जांच में पास भी हो जाते हैं. स्कैमर्स SIM स्वैप करके OTP वेरिफाई कर लेते हैं.

स्कैम का शिकार होने से कैसे बचे?
स्कैंमर्स किसी को भी आसानी से शिकार बना सकते हैं, इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है:
1- GST पोर्टल पर अपनी Credit Report चेक करते रहना चाहिए.
2- UIDAI पोर्टल पर अपनी आधार बायोमेट्रिक लॉक कर दें.
3- हर प्लेटफॉर्म पर Two Factor Authentication ऑन कर दें.
4- KYC अपडेट से जुड़े मैसेज से सावधान रहें.
5- किसी भी फ्रॉड की जानकारी मिलते ही, तुरंत इसकी शिकायत cybercrime.gov.in पर करें

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

GST Number Scamcyber fraud

Trending news

किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
;