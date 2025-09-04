अब 'समोसे-कचोड़ी' के भाव में बिकेंगे TV-AC! छोड़िए Amazon-Flipkart; आ गई नई जीएसटी लिस्‍ट
अब 'समोसे-कचोड़ी' के भाव में बिकेंगे TV-AC! छोड़िए Amazon-Flipkart; आ गई नई जीएसटी लिस्‍ट

GST Reduction on Electronics: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने इसे “डबल फायदा” बताया है. यानी एक तरफ उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर प्रोडक्ट मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs को बड़ा सहारा मिलेगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:05 AM IST
अब 'समोसे-कचोड़ी' के भाव में बिकेंगे TV-AC! छोड़िए Amazon-Flipkart; आ गई नई जीएसटी लिस्‍ट

GST Reduction on Electronics: भारत सरकार ने उपभोक्ताओं और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दोनों के लिए एक बड़ी राहत दी है. हाल ही में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कई घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दरें घटाने का फैसला लिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने इसे “डबल फायदा” बताया है. यानी एक तरफ उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर प्रोडक्ट मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs को बड़ा सहारा मिलेगा.

किन प्रोडक्ट्स पर घटा GST?
पहले इन उपकरणों पर जीएसटी 28% लगता था, जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है:
 • एयर कंडीशनर (ACs)
 • डिशवॉशर
 • एलसीडी और एलईडी टेलीविजन
 • मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर (नॉन-टीवी)
 • इलेक्ट्रिक एक्यूम्यूलेटर (नॉन-लिथियम आयन, पावर बैंक समेत)

इस फैसले से इन प्रोडक्ट्स की कीमतें सीधे तौर पर कम हो जाएंगी.

उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
 • एसी और बड़े स्क्रीन वाले टीवी अब पहले से सस्ते होंगे.
 • इससे डिमांड बढ़ेगी और त्योहारों के सीजन में ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे.
 • डिशवॉशर की कीमत घटने से ईज ऑफ लिविंग (जीवन आसान बनाने) को बढ़ावा मिलेगा.
 • प्रोजेक्टर और मॉनिटर्स सस्ते होने से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद मिलेगी.
 • पावर बैंक और अन्य एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स किफायती होने से आम लोगों को बैकअप पावर आसानी से मिल सकेगा.

उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट
MeitY का कहना है कि यह कदम भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती देगा.
 • एसी और टीवी की मांग बढ़ने से कंपोनेंट्स जैसे कंप्रेसर, डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी.
 • छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को भी बड़ा फायदा होगा, खासकर प्लास्टिक, वायरिंग, कूलिंग सिस्टम, एलईडी पैनल और असेंबली सेवाओं वाले सेक्टर्स को.
 • इससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा मिलेगा.

कंपनियों और मार्केट पर असर
 • एसी मैन्युफैक्चरर्स जैसे Blue Star, Voltas और Havells को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि अब तक लोग टैक्स कटौती का इंतजार कर रहे थे.
 • टीवी मार्केट (12 बिलियन डॉलर का उद्योग) में भी नई जान आएगी.
 • एनालिस्ट मानते हैं कि लोग अब बड़े स्क्रीन और प्रीमियम टेक्नोलॉजी जैसे QLED और Mini-LED टीवी की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे.
 • इससे त्योहारों से पहले सेल्स में तेजी आएगी और कंपनियों को अच्छा ग्रोथ मिलेगा.

सरकार का बड़ा लक्ष्य
MeitY ने कहा कि ये फैसले सिर्फ उपभोक्ताओं और कंपनियों को राहत देने के लिए नहीं हैं बल्कि भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में अहम कदम हैं.
 • वैल्यू एडिशन बढ़ेगा
 • कंपोनेंट-लेवल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा
 • स्टार्टअप और डिजिटल लर्निंग सेक्टर को भी फायदा मिलेगा

FAQs

Q1. किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटा है?
एसी, डिशवॉशर, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और नॉन-लिथियम पावर बैंक पर.

Q2. नई जीएसटी दर कितनी है?
पहले 28% थी, अब 18% कर दी गई है.

Q3. उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?
प्रोडक्ट सस्ते होंगे, डिमांड बढ़ेगी और डिजिटल एक्सेस आसान होगा.

Q4. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा?
लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, MSMEs को फायदा होगा और इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी.

