GST Reform FAQ: क्या सस्ते हो जाएंगे Smartphones? कैसे मिलेगा आपको फायदा? जानिए सवालों के जवाब
GST Reform FAQ: क्या सस्ते हो जाएंगे Smartphones? कैसे मिलेगा आपको फायदा? जानिए सवालों के जवाब

GST Reform FAQs: जीएसटी में सुधार की तैयारी चल रही है. ICEA ने सरकार से अपील की है कि मोबाइल फोन्स पर लगने वाला जीएसटी 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया जाए. अगर ऐसा हो गया तो जानिए फोन कितना सस्ता मिलेगा...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:13 PM IST
GST Reform FAQ: क्या सस्ते हो जाएंगे Smartphones? कैसे मिलेगा आपको फायदा? जानिए सवालों के जवाब

GST Reform FAQ In Hindi: भारत में आने वाले समय में जीएसटी (Goods and Services Tax) में सुधार की तैयारी चल रही है और इसका सीधा असर मोबाइल फोन खरीदने वालों पर पड़ सकता है. मोबाइल फोन इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ICEA (India Cellular & Electronics Association) ने सरकार से अपील की है कि मोबाइल फोन्स पर लगने वाला जीएसटी 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया जाए. अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों को हजारों रुपये तक का फायदा हो सकता है.

मोबाइल अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुका है
आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग या चैटिंग का जरिया नहीं है, बल्कि यह पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और डिजिटल पेमेंट जैसे कामों के लिए एक जरूरी साधन बन चुका है. ICEA का कहना है कि मोबाइल अब कोई लग्जरी आइटम नहीं रहा, बल्कि यह आम आदमी के लिए जरूरी टूल है, जिसे सस्ता बनाना जरूरी है.

अभी मोबाइल फोन पर कितना जीएसटी लगता है?
फिलहाल मोबाइल फोन पर 18% जीएसटी लगता है. यह दर साल 2020 में 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई थी. जीएसटी आने से पहले, ज्यादातर राज्यों में फोन पर करीब 5% वैट (VAT) लगता था, क्योंकि उन्हें जरूरी सामान माना जाता था. ICEA का कहना है कि मौजूदा 18% जीएसटी दर “रिग्रेसिव” है और इससे भारत के 90 करोड़ मोबाइल यूजर्स पर बोझ बढ़ता है.

इंडस्ट्री क्यों चाहती है कम जीएसटी?
ICEA के चेयरमैन पंकज मोहितरू ने कहा कि मोबाइल फोन्स को 5% टैक्स स्लैब में रखना चाहिए. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बनाने के विजन के अनुरूप होगा. इंडस्ट्री का तर्क है कि सस्ता स्मार्टफोन डिजिटल इंडिया और देश की डिजिटल इकॉनमी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. खासकर गरीब और मिडिल-क्लास यूजर्स तक इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज की पहुंच आसान होगी.

ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
अगर मोबाइल फोन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया जाता है, तो कीमत में बड़ा फर्क पड़ेगा.
• उदाहरण के लिए, 20,000 रुपये का फोन फिलहाल 3,600 रुपये जीएसटी के साथ आता है.
• अगर जीएसटी सिर्फ 5% हो जाए, तो टैक्स घटकर 1,000 रुपये रह जाएगा.
• यानी खरीदार को 2,600 रुपये तक का सीधा फायदा होगा.

इससे न केवल बजट फोन बल्कि मिड-रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी सस्ते हो जाएंगे, जिससे बिक्री बढ़ेगी और डिजिटल इंडिया का सपना तेजी से पूरा होगा.

FAQ

Q1. फिलहाल मोबाइल फोन पर कितना जीएसटी लगता है?
अभी मोबाइल फोन पर 18% जीएसटी लगता है.

Q2. अगर जीएसटी 5% हो जाए तो क्या फायदा होगा?
ग्राहकों को फोन पर 2,000 से 3,000 रुपये तक की बचत हो सकती है.

Q3. जीएसटी बढ़ने से मोबाइल फोन कब महंगे हुए थे?
साल 2020 में दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई थी.

Q4. यह कदम डिजिटल इंडिया को कैसे मदद करेगा?
सस्ते फोन से ज्यादा लोग इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज से जुड़ पाएंगे.

