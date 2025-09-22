GST में कटौती के बाद AC और डिशवॉशर के दाम गिरे जमीन पर! अभी देखें नई कीमतें
Advertisement
trendingNow12931835
Hindi Newsटेक

GST में कटौती के बाद AC और डिशवॉशर के दाम गिरे जमीन पर! अभी देखें नई कीमतें

GST cut: अब जो लोग अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये सही समय है. प्रमुख ब्रांड्स जैसे Voltas, LG, Daikin, Panasonic, Haier और Godrej ने अपने AC और डिशवॉशर की कीमतों में भारी कटौती की है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST में कटौती के बाद AC और डिशवॉशर के दाम गिरे जमीन पर! अभी देखें नई कीमतें

GST impact on appliances: नवरात्रों के साथ ही त्योहारी मौसम की शुरुआत हो चुकी है, और इस बार घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. AC (एयर कंडीशनर) और डिशवॉशर जैसे महंगे अप्लायंसेज अब पहले से काफी सस्ते मिल रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है GST काउंसिल का नया फैसला, जिसमें इन उत्पादों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है.

घर के अप्लायंसेज पर बड़ी बचत
अब जो लोग अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये सही समय है. प्रमुख ब्रांड्स जैसे Voltas, LG, Daikin, Panasonic, Haier और Godrej ने अपने AC और डिशवॉशर की कीमतों में भारी कटौती की है.

- Daikin का पॉपुलर 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC, जो पहले ₹73,800 का था, अब सिर्फ ₹68,020 में मिल रहा है.
- LG ने अपने एंट्री-लेवल 1 टन इनवर्टर स्प्लिट AC की कीमत घटाकर ₹32,890 कर दी है.
- Voltas का इनवर्टर विंडो AC अब ₹43,290 में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत ₹46,990 थी.
- Godrej ने तो कमर्शियल AC में सबसे बड़ी छूट दी है- ₹8,550 से ₹12,450 तक की कमी.
0 Haier का Gravity 1.6 टन इनवर्टर AC भी अब सिर्फ ₹46,085 में मिल रहा है, जिसकी कीमत पहले करीब ₹50,000 थी.

Add Zee News as a Preferred Source

डिशवॉशर अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन रहा है
पहले डिशवॉशर को एक शहरी लक्जरी माना जाता था, लेकिन अब कीमतें कम होने से ये और भी लोगों की पहुंच में आ गया है. BSH Home Appliances ने अपने एंट्री लेवल डिशवॉशर की कीमत ₹45,000 से शुरू की है, और उसके हाई-एंड मॉडल्स पर ₹8,000 तक की कटौती की है, जिससे अब उनकी कीमत ₹96,500 रह गई है. Voltas Beko ने भी अपने एंट्री मॉडल की कीमत ₹25,990 से घटाकर ₹23,390 कर दी है.

त्योहारी माहौल में बिक्री को लेकर कंपनियों को उम्मीद
त्योहारी सीजन के इस मौके पर कंपनियों को उम्मीद है कि बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी. कुछ ब्रांड्स ने तो पहले ही कम कीमत पर प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया था. डीलर्स का कहना है कि शुरुआती रिस्पॉन्स बहुत ही सकारात्मक है और आने वाले दिनों में सेल्स में उछाल आ सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

GST 2.0AC Price DropAC festive offer

Trending news

खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
;