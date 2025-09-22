GST में कटौती के बाद AC और डिशवॉशर के दाम गिरे जमीन पर! अभी देखें नई कीमतें

GST impact on appliances: नवरात्रों के साथ ही त्योहारी मौसम की शुरुआत हो चुकी है, और इस बार घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. AC (एयर कंडीशनर) और डिशवॉशर जैसे महंगे अप्लायंसेज अब पहले से काफी सस्ते मिल रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है GST काउंसिल का नया फैसला, जिसमें इन उत्पादों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है.

घर के अप्लायंसेज पर बड़ी बचत

अब जो लोग अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये सही समय है. प्रमुख ब्रांड्स जैसे Voltas, LG, Daikin, Panasonic, Haier और Godrej ने अपने AC और डिशवॉशर की कीमतों में भारी कटौती की है.

- Daikin का पॉपुलर 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC, जो पहले ₹73,800 का था, अब सिर्फ ₹68,020 में मिल रहा है.

- LG ने अपने एंट्री-लेवल 1 टन इनवर्टर स्प्लिट AC की कीमत घटाकर ₹32,890 कर दी है.

- Voltas का इनवर्टर विंडो AC अब ₹43,290 में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत ₹46,990 थी.

- Godrej ने तो कमर्शियल AC में सबसे बड़ी छूट दी है- ₹8,550 से ₹12,450 तक की कमी.

0 Haier का Gravity 1.6 टन इनवर्टर AC भी अब सिर्फ ₹46,085 में मिल रहा है, जिसकी कीमत पहले करीब ₹50,000 थी.

डिशवॉशर अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन रहा है

पहले डिशवॉशर को एक शहरी लक्जरी माना जाता था, लेकिन अब कीमतें कम होने से ये और भी लोगों की पहुंच में आ गया है. BSH Home Appliances ने अपने एंट्री लेवल डिशवॉशर की कीमत ₹45,000 से शुरू की है, और उसके हाई-एंड मॉडल्स पर ₹8,000 तक की कटौती की है, जिससे अब उनकी कीमत ₹96,500 रह गई है. Voltas Beko ने भी अपने एंट्री मॉडल की कीमत ₹25,990 से घटाकर ₹23,390 कर दी है.

त्योहारी माहौल में बिक्री को लेकर कंपनियों को उम्मीद

त्योहारी सीजन के इस मौके पर कंपनियों को उम्मीद है कि बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी. कुछ ब्रांड्स ने तो पहले ही कम कीमत पर प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया था. डीलर्स का कहना है कि शुरुआती रिस्पॉन्स बहुत ही सकारात्मक है और आने वाले दिनों में सेल्स में उछाल आ सकता है.