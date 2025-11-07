Advertisement
trendingNow12992198
Hindi Newsटेक

GTA VI की लॉन्चिंग डेट पर लगा 'ग्रहण', 13 साल बाद इस तारीख को होगा लॉन्च! Rockstar ने बताई लेट होने की वजह!

Grand Theft Auto VI Release Date: गेमिंग फैंस के लिए एक बार फिर निराश करने वाली खबर आई है! Rockstar Games ने अपने Grand Theft Auto VI की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है. अब यह गेम साल 2026 के नवंबर में लॉन्च होगा. यानी GTA V के बाद फैंस को पूरे 13 साल का इंतजार झेलना पड़ेगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GTA VI की लॉन्चिंग डेट पर लगा 'ग्रहण', 13 साल बाद इस तारीख को होगा लॉन्च! Rockstar ने बताई लेट होने की वजह!

GTA VI Release Date: गेमिंग दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक GTA VI की लॉन्चिंग एक बार फिर टल गई है! फैंस पिछले 13 साल से जिस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसकी रिलीज डेट एक बार फिर बढ़ गई है. अब इस गेम को अगले साल के नवंबर में लॉन्च किया जाएगा. जिसकी तारीख होगी 19 नवंबर. Rockstar Games ने इस देरी के पीछे की वजह भी बताई है.यह दूसरी बार  है जब इस गेम की लॉन्चिंग डेट का टाला गया हो. इससे लाखों फैंस का एक दशक से ज्यादा का इंतजार अब और लंबा हो गया है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर गेम की डेट टालने के पीछे का क्या कारण है.

Rockstar Games और उसकी पैरेंट कंपनी Take-Two Interactive ने Grand Theft Auto VI की रिलीज को एक बार आगे बढ़ा दिया है. मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अब यह गेम 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा. इस नई तारीख का मतलब है कि फैंस को Grand Theft Auto V  जो 2013 में आया था अब 13 साल के बाद आएगा. हालांकि फैंस में निराशा है लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह देरी Rockstar की क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए की जा रही है.

GTA VI में देरी क्यों?
GTA VI की रिलीज़ डेट में यह दूसरी बड़ी देरी है. यह गेम पहले Fall 2025 में आने वाला था. लेकिन 2025 के मई में Take-Two ने पहली देरी की घोषणा करते हुए इसे मई 2026 तक बढ़ा दिया था. अब सिर्फ छह महीने बाद कंपनी का कहना है कि गेम अब 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा. Rockstar Games ने देरी पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम आपको इतना लंबा इंतजार कराने के लिए माफी चाहते हैं. लेकिन ये बढ़ा हुआ समय हमें गेम को उस लेवल की पॉलिश के साथ पूरा करने देंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं और जिसके आप हकदार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंतजार क्यों हो सकता है फायदेमंद?
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि Rockstar की समय लेकर काम करने की प्लानिंग हमेशा सफल रही है. कई बार देरी के बाद लॉन्च हुआ Grand Theft Auto V अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स में से एक बन गया है जिसने रिलीज़ के बाद से $8 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है. Rockstar की नाम ऐसे गेम्स बनाने का है जो ओपन-वर्ल्ड जॉनर को फिर से परिभाषित करते हैं. डेवलपर्स वर्ल्ड-बिल्डिंग, कैरेक्टर डिजाइन और सिनेमैटिक स्टोरीटेलिंग में बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं.

ये भी पढे़ंः iPhone Air को टक्कर देने आ गया असली किंग? इस कंपनी ने लॉन्च किया सबसे स्लिम 5G फोन!

GTA VI से क्या उम्मीद करें?
गेम की सेटिंग Vice City में वापसी करेगी. इसमें दो मुख्य लीड कैरेक्टर होंगे. Lucia जो सीरीज की पहली खेलने वाली महिला और उसका एक अनाम साथी. फैंस ने इस जोड़ी को आधुनिक जमाने के Bonnie and Clyde जैसा बताया है जिससे संकेत मिलता है कि कहानी वफादारी, सर्वाइवल और क्राइम पर केंद्रित होगी.

ये भी पढे़ंः GST कट से मिली थी राहत पर AI ने फेर दिया पानी, अब TV- Smartphone दोनों होंगे महंगे 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

GTA VIGTA VI Release DateRockstar Grand Theft Auto 6

Trending news

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट