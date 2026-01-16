Advertisement
बाप-बेटे की जोड़ी का 'आसमानी' धमाका! घर की 3D मशीन से निकाला दुनिया का सबसे घातक ड्रोन; मस्क भी रह जाएंगे दंग

बाप-बेटे की जोड़ी का 'आसमानी' धमाका! घर की 3D मशीन से निकाला दुनिया का सबसे घातक ड्रोन; मस्क भी रह जाएंगे दंग

यूट्यूबर ल्यूक बेल और उनके पिता माइक बेल ने मिलकर दुनिया के सबसे तेज क्वाडकॉप्टर ड्रोन का Guinness World Record फिर से अपने नाम कर लिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:42 AM IST
बाप-बेटे की जोड़ी का 'आसमानी' धमाका! घर की 3D मशीन से निकाला दुनिया का सबसे घातक ड्रोन; मस्क भी रह जाएंगे दंग

दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार नई सीमाएं छू रही है और इस बार यह कमाल दक्षिण अफ्रीका के एक पिता-पुत्र की जोड़ी ने कर दिखाया है. यूट्यूबर ल्यूक बेल और उनके पिता माइक बेल ने मिलकर दुनिया के सबसे तेज क्वाडकॉप्टर ड्रोन का Guinness World Record फिर से अपने नाम कर लिया है. उनके होममेड ड्रोन ने औसतन 408 मील प्रति घंटा यानी करीब 657 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है, जो अब तक का सबसे तेज रिकॉर्ड है.

केप टाउन में टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड
यह रिकॉर्ड 11 दिसंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में बनाया गया. यह उपलब्धि Peregreen V4 नाम के ड्रोन के टेस्ट फ्लाइट के दौरान हासिल हुई. खास बात यह है कि यह ड्रोन पूरी तरह 3D प्रिंटेड है. Guinness World Records ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि बैटरी से चलने वाले रिमोट-कंट्रोल क्वाडकॉप्टर में यह अब तक की सबसे ज्यादा ग्राउंड स्पीड है.

ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड को किया पीछे
इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई एयरोस्पेस इंजीनियर बेंजामिन बिग्स के नाम था, जिन्होंने अपने DIY Blackbird ड्रोन से 389 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी. लेकिन सिर्फ एक महीने के भीतर ही ल्यूक और माइक बेल ने उससे कहीं तेज ड्रोन बनाकर फिर से बाजी मार ली.

हवा के असर से बचने के लिए खास टेस्ट
Guinness World Record के नियमों के मुताबिक, Peregreen V4 को दो बार उड़ाया गया, एक बार एक दिशा में और दूसरी बार उलटी दिशा में. ऐसा इसलिए किया गया ताकि हवा के असर को खत्म किया जा सके. इन दोनों उड़ानों का औसत निकालकर 408 मील प्रति घंटे की स्पीड दर्ज की गई. इसके अलावा ड्रोन ने हवा के खिलाफ उड़ते हुए भी 372 मील प्रति घंटे यानी 599 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की.

पहले से भी ज्यादा तेज हुआ नया मॉडल
Peregreen V4 अपने पुराने वर्जन से भी ज्यादा तेज निकला. इसके पिछले मॉडल की अधिकतम स्पीड 363 मील प्रति घंटे थी, जबकि नया ड्रोन 14 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा तेज साबित हुआ. Guinness World Records के मुताबिक, यह पिता-पुत्र की जोड़ी तीसरी बार यह रिकॉर्ड बना रही है. इससे पहले वे 2024 में 480 किमी/घंटा और जून 2025 में 580 किमी/घंटा की स्पीड हासिल कर चुके हैं.

पांच महीने की मेहनत और री-डिजाइन
ल्यूक बेल के अनुसार, इस रिकॉर्ड के पीछे करीब पांच महीने की लगातार मेहनत है. इस दौरान ड्रोन के लगभग हर हिस्से को दोबारा डिजाइन किया गया. उन्होंने डिजिटल सिमुलेशन, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस टेस्ट और असली उड़ानों के जरिए हर छोटे-बड़े सुधार पर काम किया ताकि ड्रोन से ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकाली जा सके.

3D प्रिंटिंग ने निभाई बड़ी भूमिका
इस ड्रोन का मुख्य ढांचा, कैमरा माउंट और लैंडिंग गियर एक ही पीस में 3D प्रिंट किया गया है. इसके लिए Bambu Lab H2D ड्यूल-एक्सट्रूडर 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया. ल्यूक के मुताबिक, बड़े बिल्ड एरिया और ड्यूल नोजल सिस्टम की वजह से ड्रोन का बॉडी डिजाइन ज्यादा स्मूद और एयरोडायनामिक बन पाया.

दमदार मोटर और एयरोडायनामिक डिजाइन
Peregreen V4 में चार अपग्रेडेड 900 kV T-Motor 3120 ब्रश मोटर्स लगाए गए हैं, जो ज्यादा वोल्टेज पर बेहद तेज घूमते हैं. इसके अलावा ड्रोन के फ्रेम को थोड़ा बड़ा किया गया, लेकिन इससे परफॉर्मेंस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा. AirShaper प्लेटफॉर्म की मदद से CFD ऑप्टिमाइजेशन किया गया, जिससे हवा का रेजिस्टेंस कम हुआ और स्पीड बढ़ी.

दो साल की मेहनत का नतीजा
Guinness World Records के मुताबिक, ल्यूक और माइक बेल पिछले दो साल से इस कस्टम-बिल्ट ड्रोन पर लगातार काम कर रहे हैं. कार्बन-फाइबर सतह को सैंडिंग और पॉलिशिंग से और बेहतर बनाया गया, जबकि प्रोपेलर ब्लेड्स का साइज भी कम किया गया ताकि हाई RPM पर एफिशिएंसी बढ़ सके. यही वजह है कि यह ड्रोन अब दुनिया का सबसे तेज क्वाडकॉप्टर बन चुका है.

