Aadhaar Bug Bounty: क्या आप भी जीत सकते हैं UIDAI से ढेरों इनाम? जानें कैसे होगी घर बैठे मोटी कमाई

Aadhaar Bug Bounty Program: आमतौर पर किसी सरकारी वेबसाइट में सेंध लगाना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने एक ऐसा शानदार मौका लाया है जहां लोगों की हैकिंग स्किल्स देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगी और आपकी जेब भी भरेंगी. ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं...
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UIDAI Security Rewards: घर बैठे अच्छा पैसा कमाने की चाहत रहने वाले लोगों के लिए शानदार मौका है. अभी तक किसी भी सरकारी वेबसाइट को हैक करना अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन अब अगर आप वेबसाइट हैक करते हैं तो इसके बदले पैसा मिलेगा. जी हां, आपने बिलकुल ठीक सुना है. यह खास मौका मिल रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से. UIDAI ने आधार डेटा को और भी सेफ बनाने के लिए अपना पहला Bug Bounty Programme शुरू कर दिया है. इस प्रोग्राम के जरिए साइबर एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स आधार के डिजिटल सिस्टम में कमियां खोजकर न केवल देश की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं बल्कि बदले में भारी इनाम भी जीत सकते हैं.
क्या है यह प्रोग्राम और कैसे करेगा काम?
UIDAI के इस स्पेशल प्रोग्राम के तहत साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स को UIDAI के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करने और उसमें मौजूद खामियां खोजने की चुनौती दी गई है. UIDAI का मानना है कि स्वतंत्र रिसर्चर्स उन छोटी-छोटी कमियों को भी पकड़ सकते हैं जो रूटीन सिक्योरिटी ऑडिट में शायद सामने न आ पाएं.
यूआईडीएआई ने आधार प्रणाली की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपना पहला संरचित बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू किया है।
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— Aadhaar (UIDAI)
इन प्लेटफॉर्म्स की होगी टेस्टिंग-
UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट.
myAadhaar पोर्टल.
सिक्योर QR कोड एप्लीकेशन.
किसे मिलेगा इनाम?
रिपोर्ट के मुताबिक रिवॉर्ड की राशि खोजी गई कमजोरी की गंभीरता पर ही निर्भर करेगी. इसे चार श्रेणियों में UIDAI ने बांटा है-
Critical यानी बहुत गंभीर
High
Medium
Low
क्या आप भी हो सकते हैं इस प्रोग्राम में शामिल?
खास बात यह है कि फिलहाल यह प्रोग्राम आम लोगों के लिए नहीं है. UIDAI ने इस शुरुआती चरण के लिए देश के 20 अनुभवी सिक्योरिटी रिसर्चर्स और एथिकल हैकर्स का एक पैनल चुना है. इन एक्सपर्ट्स का चयन उनके पिछले एक्सपीरियंस और साइबर सिक्योरिटी में उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है.
नियम और शर्तें भी ज
इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले एक्सपर्ट्स को सख्त नियमों का पालन करना होगा-
किसी भी खामी की जानकारी सीधे UIDAI को ही सौंपनी होगी.
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खामी को सार्वजनिक करने या उसका गलत फायदा उठाने पर पूरी तरह से रोक है.
टेस्टिंग केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर होगी जिन्हें UIDAI ने अनुमति दी है.
UIDAI ने इस अभियान को मैनेज करन के लिए साइबर सुरक्षा फर्म ComOlho IT Private Limited के साथ हाथ मिलाया है.
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