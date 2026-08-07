आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारे ऑफिस के कामों को बेहद आसान बना रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही AI अब साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है? साइबर सुरक्षा फर्म Barracuda की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि हैकर्स अब AI वाले ईमेल अकाउंट्स को हैक करके कंपनी के CEO बनकर करोड़ों रुपये ऐंठ रहे हैं. एक ही झटके में लगभग 2.5 लाख डॉलर (2 करोड़ रुपये से ज्यादा) की चोरी का यह नया तरीका देखकर पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं. आइए जानते हैं कि आखिर यह खौफनाक साइबर हमला कैसे काम करता है.
साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म Barracuda की रेड टीम ने एक चेतावनी भरी रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक जब हैकर्स किसी AI वाले ईमेल अकाउंट का एक्सेस पाते हैं तो वे उसमें मौजूद AI असिस्टेंट का गलत इस्तेमाल करते हैं. हैकर्स माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट (Microsoft Copilot) जैसे AI टूल्स की मदद से कंपनी की संवेदनशील जानकारियां चुरा रहे हैं. इसके बाद वे CEO का रूप धारण करके कर्मचारियों को गुमराह करते हैं और सीधे बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं. एक सिमुलेशन में हैकर्स ने फर्जी बैंक ट्रांसफर के जरिए लगभग 2.5 लाख डॉलर उड़ा दिए.
इस हमले की शुरुआत कर्मचारी के ईमेल अकाउंट का एक्सेस हासिल करने से हुई. इसके बाद हैकर्स ने ईमेल में मौजूद AI असिस्टेंट का इस्तेमाल करके इनबॉक्स में ऐसे नियम बना दिए जिससे लॉगिन सुरक्षा से जुड़े सभी मैसेज सीधे डिलीटेड फोल्डर में चले जाएं. इसके बाद AI ने पुराने ईमेल, डॉक्यूमेंट और कैलेंडर को स्कैन करके कंपनी के मुख्य अधिकारियों की पहचान की. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि AI ने उस कर्मचारी के लिखने के खास अंदाज को कॉपी करके CEO को एक फर्जी ईमेल भेजा जिसमें एक खतरनाक लिंक शामिल था.
जैसे ही CEO ने उस लिंक पर क्लिक किया, हैकर्स ने उनके अकाउंट का सेशन टोकन चुरा लिया. इससे हैकर्स को मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को बाइपास करके सीधे CEO के अकाउंट का एक्सेस मिल गया. CEO के इनबॉक्स में भी अलर्ट मैसेज छुपाने के बाद हैकर्स ने AI से हाल ही के पैसों के लेनदेन का ब्योरा मांगा. AI असिस्टेंट ने तुरंत पेंडिंग पड़े $247,500 के वायर ट्रांसफर की जानकारी निकाल कर दे दी. इसके बाद AI की मदद से फाइनेंस टीम को CEO के नाम से ईमेल भेजा गया और बैंक अकाउंट डिटेल्स बदलकर पैसे अपने खाते में मंगवा लिए.
पैसों का ट्रांसफर पूरा होने के बाद हैकर्स ने धोखाधड़ी को छुपाने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया. उन्होंने AI असिस्टेंट को ऐसे निर्देश दिए जिससे फाइनेंस टीम के कन्फर्मेशन मैसेज CEO को न दिखें और सीधे हैकर्स के पास फॉरवर्ड हो जाएं. इंसानों की तुलना में AI ने बहुत तेजी से धोखाधड़ी से जुड़े सारे सबूत ईमेल से डिलीट कर दिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि AI कोई नया अधिकार नहीं देता बल्कि हैकर्स को पहले से मौजूद अधिकारों का इस्तेमाल बहुत तेजी और बड़ी मात्रा में करने की ताकत देता है.
Barracuda का कहना है कि कंपनियों को अब केवल पासवर्ड तक सीमित नहीं रहना चाहिए. जैसे-जैसे ऑफिस के कामों में AI का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे-वैसे AI से जुड़े ईमेल अकाउंट्स की सुरक्षा करना बेहद जरूरी हो गया है. कंपनियों को अपने इनबॉक्स रूल्स पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि इस तरह की अनधिकृत गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके. यदि कंपनियों ने अपनी पहचान और ईमेल सुरक्षा नीतियों में तुरंत बदलाव नहीं किए तो आने वाले समय में AI आधारित यह साइबर हमले और भी विनाशकारी रूप ले सकते हैं.