मिनटों में वापस पाएं हैक हुआ Instagram अकाउंट! ये सीक्रेट टिप्स आपको दिलाएंगे तुरंत एक्सेस, ये रहा पूरा प्रोसेस

Instagram Account Recovery Tips: कई बार हम हर दिन Instagram का इस्तेमाल करते रहते हैं और अचानक अकाउंट अपने-आप लॉगआउट हो जाता है. ऐसे में कई यूजर्स घबरा जाते हैं क्योंकि यह हैक होने का साफ संकेत होता है. हैकर्स आपके अकाउंट का एक्सेस लेकर आपको ही लॉग आउट कर देते हैं. अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ होतो घबराएं नहीं. Instagram में कुछ आसान रिकवरी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी सहायता से आप अपने Android फोन पर ही अकाउंट वापस पा सकते हैं. यह प्रोसेस पूरा होने में थोड़ा समय जरूर लेता है लेकिन सही स्टेप्स को फॉलो करके ज्यादातर एंड्रॉइड फोन यूजर्स अपने एंड्रॉइड डिवाइस से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

इंस्टाग्राम का सिक्योरिटी ईमेल चेक करें

जब कोई आपके अकाउंट का ईमेल एड्रेस बदलने की कोशिश करता है तो इंस्टाग्राम security@mail.instagram.com से एक मैसेज आपके पास करता है. यह नोटिफिकेशन आपको Secure My Account चुनकर जरूरी बदलावों को करने की सुविधा देता है. यह मैसेज आपके अकाउंट को सेफ करने का ऑप्शन देता है. अगर हैकर ने आपका पासवर्ड या दूसरी जानकारी भी बदल दी है और आप अपना ईमेल अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम के बिल्ट-इन रिकवरी टूल्स का इस्तेमाल करें.

लॉगिन स्क्रीन से रिकवरी शुरू करें

अपने एंड्रॉइड फोन पर इंस्टाग्राम ओपन करें और लॉगिन पेज पर जाएं. यहां Get help logging in पर टैप करें. यह एक्शन उन स्थितियों के लिए रिकवरी प्रोसेस शुरू करती है जहां आप कुछ दूसरे बदलावों के कारण साइन इन नहीं कर पा रहे हैं.

लॉगिन लिंक का रिक्वेस्ट करें

अपना यूजरनेम, रजिस्टर्ड ईमेल, या फोन नंबर दर्ज करें और फिर Send login link वाले ऑप्शन पर टैप करें. इंस्टाग्राम आपके ईमेल या फोन पर लिंक भेजेगा और आपको रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए कैप्चा भरना होगा. इस लिंक का इस्तेमाल करके ऑन-स्क्रीन मैसेज का पालन करने आप लॉगिन करने का ट्राई कर सकते हैं.

यदि आपके पास अब रजिस्टर्ड नंबर या मेल का एक्सेस नहीं है, तो ऑप्शनल रिकवरी स्टेप्स के लिए इंस्टाग्राम के सपोर्ट पेज के जरिए आगे बढ़ें.

सिक्योरिटी कोड के लिए रिक्वेस्ट करें

अगर लॉगिन लिंक दिखाई न दे या काम न करे तो आप इंस्टाग्राम से सिक्योरिटी कोड भेजने के लिए कह सकते हैं. एक एक्टिव ईमेल एड्रेस लिखें जिस तक आप इस समय एक्सेस कर सकते हैं. इंस्टाग्राम रिकवरी जारी रखने के लिए जरूर अगले स्टेप्स आपको ईमेल करेगा.

अकाउंट वेरिफाई कैसे करें?

पर्सनल फोटो बिना वाले अकाउंट के लिए

जिन अकाउंट्स में कोई पर्सनल इमेज नहीं है उनके लिए इंस्टाग्राम मूल साइन-अप ईमेल या फोन नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए डिवाइस के प्रकार जैसे जानकारी मांग सकता है. सही जानकारी शेयर करने से वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है.

पर्सनल फोटो वाले अकाउंट के लिए

अगर आपके अकाउंट में पर्सनल फोटो है तो इंस्टाग्राम को एक छोटा सेल्फी वीडियो की जरूरत हो सकती है. अकाउंट ओनर होने की पुष्टि करने के लिए आपको अपने सिर को अलग-अलग दिशाओं में घुमाना होगा. वीडियो का इस्तेमाल केवल सत्यापन के लिए किया जाता है और इसे 30 दिनों के अन्दर डिलीट कर दिया जाता है.

सेफ्टी के लिए करें ये काम

एक बार एक्सेस वापस मिलने के बाद भविष्य में अवैध गतिविधि को रोकने के लिए अपना पासवर्ड तुरंत अपडेट करें. साथ ही Two-Factor Authentication को भी ऑन करें. लिंक किए गए अकाउंट्स की रिव्यू करें और किसी भी संदिग्ध थर्ड-पार्टी ऐप्स को फोन से डिलीट कर दें.

