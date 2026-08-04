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AI का खतरनाक रूप... Claude और Gemini को झांसा देकर हैकर्स बना रहे मालवेयर, मिनटों में रचा जा रहा साइबर हमला!

टेक कंपनी Cisco Talos के नए रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है. हैकर्स अब Claude और Gemini जैसे जेनरेटिव AI मॉडल्स को मामूली ट्रिक्स से बेवकूफ बनाकर मिनटों में खतरनाक मालवेयर तैयार करा रहे हैं और चुराए गए API टोकन का इस्तेमाल कर बड़े साइबर हमलों को अंजाम दे रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:43 PM IST
AI का खतरनाक रूप... Claude और Gemini को झांसा देकर हैकर्स बना रहे मालवेयर, मिनटों में रचा जा रहा साइबर हमला!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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