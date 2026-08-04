आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के काम को आसान बनाने के लिए आया था, लेकिन अब यही तकनीक साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है. जिस AI का इस्तेमाल हम अपने मन में आने वाले सवालों का जवाब तलाशने के लिए करते हैं, डेवलपर्स कोड लिखने और सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, उसी AI को झांसा देकर हैकर्स अब खतरनाक मालवेयर तैयार करवा रहे हैं. टेक दिग्गज कंपनी सिस्को के एक नए खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, Claude, Gemini जैसे दूसरे टॉप AI मॉडल्स को मामूली बातों में उलझाकर हैकर्स मिनटों में मालवेयर तैयार कर रहे हैं.
Cisco की साइबर सिक्योरिटी विंग तालोस ने इसको लेकर रिपोर्ट की है. रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर्स अब मालवेयर बनाने, साइबर हमलों को ऑटोमेट करने और सॉफ्टवेयर में कमियां खोजने के लिए Claude Code, Codex, Cursor और Gemini जैसे जेनरेटिव AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.
रिसर्चर्स ने इंटरनेट पर अनजाने में लीक हुए हैकर्स के चैट लॉग्स और प्रॉम्प्ट हिस्ट्री का रिसर्च करके यह खुलासा किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन टूल्स को डेवलपर्स और सिक्योरिटी इंजीनियरों की सहायता के लिए बनाया गया था, हैकर्स उन्हीं का गलत फायदा उठा रहे हैं.
सिस्को के मुताबिक, AI मॉडल्स में सेफ्टी गार्डरेल्स यानी सुरक्षा नियम होने के बाद भी हैकर्स को इन्हें चकमा देने के लिए किसी बहुत जटिल तकनीक की जरूरत नहीं पड़ रही है. वे साधारण सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.
हैकर्स AI को यह कहकर बेवकूफ बना रहे हैं कि वे किसी एथिकल हैकिंग टेस्ट का हिस्सा हैं या उनके पास इस काम की अनुमति है. कई मामलों में, सुरक्षा ब्लॉक से बचने के लिए वे काम के बीच में ही नया चैट सेशन शुरू कर देते हैं.
सिस्को तालोस के सीनियर टेक्निकल लीडर निक बियासिनी के मुताबिक, हम उम्मीद कर रहे थे कि AI मॉडल्स में थोड़ी बेहतर सुरक्षा होगी. लेकिन मॉडल्स भी मुश्किल स्थिति में हैं, क्योंकि उन्हें उन लोगों की भी मदद करनी होती है जो साइबर सुरक्षा और रेड टीमिंग का काम करते हैं.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि हैकर्स अपनी जेब से पैसे खर्च करने के बजाय कंपनियों के चुराए गए API टोकन और हैक किए गए अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे वे कंपनियों के कंप्यूटर पावर पर ही अपना नेटवर्क चला रहे हैं.
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कंपनियां सिर्फ AI मॉडल्स के इन-बिल्ट सुरक्षा फीचर्स पर निर्भर न रहें, क्योंकि इन्हें आसानी से चकमा दिया जा सकता है.