Bhai Dooj 2025: AI से बनाएं कस्टम कार्ड और वीडियो, तुरंत WhatsApp पर शेयर करें; जानिए कैसे

AI टेक्नोलॉजी अब इस त्योहार में प्रमुख भूमिका निभा रही है. यूजर पोस्टर्स, वीडियो और वॉइस मैसेज AI टूल्स से जल्दी बना सकते हैं. इन टूल्स से कस्टमाइज्ड और मल्टी-लैंग्वेज विशेस तैयार करना आसान हो गया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:39 AM IST
इस साल भाई दूज देशभर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मनाया जा रहा है. जिन भाई-बहन अलग रहते हैं, वे परंपरागत मैसेजेस की बजाय पर्सनलाइज्ड डिजिटल विशेस भेज रहे हैं. AI टेक्नोलॉजी अब इस त्योहार में प्रमुख भूमिका निभा रही है. यूजर पोस्टर्स, वीडियो और वॉइस मैसेज AI टूल्स से जल्दी बना सकते हैं. इन टूल्स से कस्टमाइज्ड और मल्टी-लैंग्वेज विशेस तैयार करना आसान हो गया है.

AI से कस्टम विश कैसे बनाएं
1. AI टेक्स्ट-टू-इमेज टूल्स:
• “Bhai Dooj 2025” का पोस्टर बनाएं.
• मूड, सीन या थीम डिस्क्राइब करें.
• टूल्स: Canva, Microsoft Designer, Adobe Express, WhatsApp और Instagram इन-बिल्ट AI
2. AI-आधारित टेक्स्ट विश:
• बड़े भाई के लिए सम्मानजनक लाइन
• बहन के लिए playful लाइन
• Cousin के लिए neutral लाइन
3. AI वीडियो क्रिएशन:
• CapCut AI टेम्पलेट्स से 3–5 फोटो का वीडियो ऑटो-एसेम्बल
• टाइमलाइन एडिटिंग की जरूरत नहीं
4. AI वॉइस क्लोनिंग:
• टेक्स्ट को भावपूर्ण आवाज में सुनाएं
• रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं
• भाषा बदलने के लिए, AI से सीधे हिंदी में विश बनवाएं

WhatsApp पर शेयर कैसे करें
• Status खोलें, AI-जनरेटेड कार्ड/वीडियो अपलोड करें
• ओवरले जोड़ें (अगर चाहिए)
• पोस्ट करें या सीधे चैट में भेजें
• WhatsApp के इन-बिल्ट AI पोस्टर फीचर का उपयोग भी किया जा सकता है
• लंबी AI रील्स को कम्प्रेस करें ताकि क्वालिटी बनी रहे

Instagram पर शेयर करने का तरीका
• AI-जनरेटेड मीडिया को Story या Reels में इम्पोर्ट करें
• “Bhai Dooj” स्टिकर या “2025” टेक्स्ट जोड़ें
• भाई/बहन को टैग करें
• AI कैप्शन जनरेट कर सकते हैं ताकि टोन consistent रहे
• पोस्ट करें: Story, Close Friends या Feed

Snapchat पर शेयर करने का तरीका
• Memories खोलें, AI मीडिया इम्पोर्ट करें
• बिटमोजी या लेबल जोड़ें
• भाई/बहन को टैग करें
• Snap या Story भेजें
• Auto-expire फीचर से एक दिन के लिए विश एक्सचेंज

