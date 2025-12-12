मात्र 10 सेकेंड में मिलेगी कूलिंग और 99.9% होगी साफ! Haier ने लॉन्च कर दिया AI AC, कीमत सिर्फ...

Haier AI AC: ठंड का मौसम चल रहा है ऐसे में बहुत सी एयर कंडीशनर यानी AC मार्केट में डिस्काउंट ऑफर के साथ मिल रही है. ऐसे में बहुत से लोग ठंड के मौसम में घटी हुई कीमत और ऑफर का फायदा उठाकर AC खरीदना चाहते हैं. ऐसे ही लोगों के लिए अच्छी खबर है. लगातार 16 सालों से शानदार ब्रांड बनाने वाली कंपनी Haier Appliances India ने अपनी नई Gravity Series 5-स्टार एयर कंडीशनर लॉन्च कर दी है. इस AC को लेकर कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला AI फीचर वाली एसी है जो स्मार्ट तरीके से आपकी पसंद और कमरे के वातावरण के अनुसार तापमान को अपने आप एडजस्ट करता है.

Haier की नई Gravity Series में 7 अलग-अलग स्टाइलिश कलर वेरिएंट्स लाए गए हैं. इनमें है Morning Mist, Moonstone Grey, Midnight Dream, Galaxy Slate, Aqua Blue, Cotton Candy और White. इन सभी एसी का प्रीमियम फैब्रिक फिनिश इसे मॉडर्न घरों के इंटीरियर्स में बखूबी फिट करता है और घरों और कमरों की खूबसूरती और बढ़ा देता है.

Haier के इस एयर कंडीशनर में AI क्लाइमेट कंट्रोल यह तय करता है कि AC अपने आप से ही बिजली की बचत करे और आपकी कूलिंग प्रेफरेंस के मुताबिक सेटिंग्स में बदलाव करता रहे. साथ HaiSmart ऐप के जरिए आप अपने बिजली खर्च और यूज को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बात करें इस एयर कंडीशनर की कूलिंग को तो इसमें Supersonic Cooling फीचर मिलता है जो मात्र 10 सेकेंड में 20 गुना तेज कूलिंग देता है. इसके साथ ही Frost Self-Clean Technology भी इस एसी में मौजूद है जो मात्र 15 मिनट में 99.9% हवा को साफ कर देती है. Haier की नई Gravity Series में HEXA Inverter Technology, Intelli Convertible 7-in-1 मोड्स के साथ ही 20 मीटर लंबी एयरफ्लो भी मिलता है. यह AC हाई टेंपरेचर में भी सही काम करता है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है.

कीतम भी जान लीजिए

Haier की इस Gravity Series AC की कीमत 51,990 से शुरू होती है और इसे Haier वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और दूसरे रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

अभी मिल रहे हैं ये मॉडल्स-

Morning Mist/Golden Grey

Moonstone Grey/Silver Grey

Midnight Dream/Purple

Galaxy Slate/Dark Grey

Aqua Blue

Cotton Candy

White

ये भी पढे़ंः सोशल मीडिया पर रहमान डकैत का खुमार! अक्षय खन्ना जैसा लुक पाना है? ये प्रॉम्प्ट दो

Haier Appliances India के प्रेसिडेंट NS सतीश ने इस मौके पर कहा कि Gravity Series एसी न सिर्फ स्मार्ट और स्टाइलिश है बल्कि यह बिजली बचत के साथ आपके घर के लिए परफेक्ट कूलिंग देता है. यह हमारे Make in India, Made for India विजन का हिस्सा है.

ये भी पढ़ेंः स्टाइल और पावर एक साथ! ये 5 Chimney आपके किचन को बनाएंगी सुपर मॉडर्न, कीमत सिर्फ...