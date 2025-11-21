सिर्फ ₹1 देकर ले जाएं AC, TV और फ्रिज! दिवाली पर भी नहीं बिका इतना सस्ता सामान, यहां लग गई लंबी लाइन

ब्लैक फ्राइडे हर साल का सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन माना जाता है, जब लोग बेहतरीन ऑफर्स और भारी बचत का फायदा उठाते हैं. इस खास मौके पर Haier भी अपनी आकर्षक Black Friday डील्स लेकर आया है, जिससे ग्राहक अपने घरों में स्मार्ट, मॉडर्न और हाई-टेक अप्लायंसेज आसानी से अपग्रेड कर सकें. यह ऑफर्स पूरी तरह उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो बेहतरीन इनोवेशन के साथ किफायती कीमत में नया सामान अपने घर लाना चाहते हैं.

Haier India के स्पेशल Black Friday ऑफर्स

Haier India ने इस वर्ष 21 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे भारत में अपने ब्लैक फ्राइडे ऑफर्स की घोषणा की है. इन ऑफर्स में कंपनी के स्टाइलिश और हाई-परफॉर्मेंस अप्लायंसेज शामिल हैं. स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, ऊर्जा बचाने वाले वॉशिंग मशीन, प्रीमियम LED टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन और रोबोट वैक्यूम क्लीनर – Haier हर प्रोडक्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिजाइन का कॉम्बिनेशन पेश कर रहा है. कंपनी का उद्देश्य घर को तकनीकी रूप से अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बनाना है.

“Pay Re.1, Take Haier Home” – सबसे बड़ा आकर्षण

Haier उपभोक्ताओं के लिए अपना विशेष “Pay Re.1, Take Haier Home” ऑफर वापस लेकर आया है, जो इस ब्लैक फ्राइडे सीजन का सबसे चर्चित ऑफर माना जा रहा है. इस ऑफर के तहत ग्राहक सिर्फ ₹1 देकर Haier का अपना पसंदीदा प्रोडक्ट घर ले जा सकते हैं और बाकी भुगतान आसान EMI में कर सकते हैं. यह ऑफर खासकर उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन बड़े अप्लायंसेज खरीदने की सोच रखते हैं.

किफायती EMI और कैशबैक के साथ स्मार्ट शॉपिंग

Haier ने EMI विकल्पों को भी बेहद आकर्षक बनाया है. ग्राहक 18 महीनों तक की लंबी EMI सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिसमें मासिक किस्तें सिर्फ ₹994 से शुरू होती हैं. इसके अलावा चुनिंदा मॉडलों पर 25% तक का इंस्टेंट कैशबैक भी उपलब्ध है, जिससे खरीदारी और भी फायदेमंद बन जाती है. Haier का यह ऑफर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को किफायती दामों पर लेना चाहते हैं.

ग्राहकों के लिए अतिरिक्त लाभ – बढ़ी हुई वारंटी

ब्लैक फ्राइडे के दौरान Haier कई चुनिंदा अप्लायंसेज पर एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रहा है. इससे ग्राहकों को लंबे समय तक भरोसा और सुरक्षा मिलती है. चाहे बात टीवी की हो, एसी की या वॉशिंग मशीन की – अतिरिक्त वारंटी यह सुनिश्चित करती है कि उपयोग के दौरान कोई परेशानी आने पर ग्राहक को लंबी अवधि तक सर्विस कवरेज मिले.

Haier के ब्लैक फ्राइडे ऑफर्स का महत्व

इस वर्ष Haier ने अपने ब्लैक फ्राइडे ऑफर्स में तकनीक, डिजाइन और जेब-फ्रेंडली प्राइसिंग का बेहतरीन मेल पेश किया है. भारत में त्योहारों और सेल सीजन के बीच ब्लैक फ्राइडे तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और Haier ने इस मौके पर ग्राहकों के लिए ऐसा पैकेज बनाया है जो घर को अपग्रेड करने का सबसे आसान और किफायती तरीका बन जाता है. refrigerators, ACs, smart TVs या robot vacuum cleaners – Haier का हर प्रोडक्ट इस सेल में उपयोगकर्ताओं के लिए एक आकर्षक डील साबित हो रहा है.