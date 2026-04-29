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Haier Desert Rose AC Review: दिखने में प्रीमियम, कूलिंग में 'सुपरसोनिक'! क्या हॉल के लिए फिट है ये एयर कंडीशनर?

AI-AtmoX टेक्नोलॉजी इसकी कूलिंग को और स्मार्ट बनाती है. यह आसपास के तापमान, कमरे की कंडीशन और यूजर की आदतों को समझकर अपने आप कूलिंग एडजस्ट करता है. इससे ओवरकूलिंग नहीं होती और बिजली की बचत भी होती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:07 PM IST
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Haier का Desert Rose AC पहली नजर में प्रीमियम फील देता है.
Haier का Desert Rose AC पहली नजर में प्रीमियम फील देता है.

Haier का Desert Rose AC पहली नजर में प्रीमियम फील देता है. इसका डिजाइन थोड़ा अलग और आकर्षक है, जो सामान्य सफेद AC से हटकर एक स्टाइलिश लुक देता है. हालांकि, एक बात जो तुरंत नोटिस होती है वो है इसका इनडोर यूनिट का साइज. यह थोड़ा बड़ा है, जिससे छोटे कमरों में यह थोड़ा भारी लग सकता है. लेकिन बड़े कमरे या हॉल में यह आसानी से फिट हो जाता है और प्रीमियम लगता है.

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कूलिंग परफॉर्मेंस: तेज और भरोसेमंद

इस AC की सबसे बड़ी ताकत इसकी कूलिंग है. Haier ने इसमें Supersonic Cooling टेक्नोलॉजी दी है, जो कंपनी के दावे के अनुसार बहुत कम समय में कमरे को ठंडा कर देती है. रियल लाइफ यूज में भी यह AC ऑन करने के कुछ ही सेकंड में ठंडी हवा देना शुरू कर देता है. खासकर दिल्ली जैसी गर्म जगहों के लिए यह AC काफी असरदार साबित होता है. 45 डिग्री तक की गर्मी में भी यह लगातार स्टेबल कूलिंग देता है.

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AI-AtmoX टेक्नोलॉजी इसकी कूलिंग को और स्मार्ट बनाती है. यह आसपास के तापमान, कमरे की कंडीशन और यूजर की आदतों को समझकर अपने आप कूलिंग एडजस्ट करता है. इससे ओवरकूलिंग नहीं होती और बिजली की बचत भी होती है.

AI फीचर्स: स्मार्ट कूलिंग का नया लेवल

इस AC में कई AI बेस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक स्मार्ट होम डिवाइस बना देते हैं. AI Climate Control 2.0 अपने आप कूलिंग को ऑप्टिमाइज करता है. AI Pre-Cooling फीचर काफी काम का है- अगर आप घर आने वाले हैं, तो यह पहले से ही कमरे को ठंडा करना शुरू कर देता है, जिससे एंट्री के समय तुरंत कूलिंग मिलती है. AI Target Cooling एक और दिलचस्प फीचर है, जो हवा को सीधे उस जगह फोकस करता है जहां लोग बैठे होते हैं. इससे कूलिंग जल्दी महसूस होती है और ऊर्जा की बचत भी होती है.

इसके अलावा AI Human Detection फीचर कमरे में मौजूद लोगों को पहचानकर कूलिंग को एडजस्ट करता है. अगर कमरे में कोई नहीं है, तो यह धीरे-धीरे पावर कम कर देता है और कुछ समय बाद अपने आप बंद भी हो जाता है. यह फीचर बिजली बचाने में काफी मदद करता है.

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रिमोट और स्मार्ट कंट्रोल फीचर्स

Haier Desert Rose AC का रिमोट यूजर-फ्रेंडली है और इसमें लगभग सभी जरूरी कंट्रोल्स मिल जाते हैं. आप टेम्परेचर, फैन स्पीड, मोड्स और टाइमर आसानी से सेट कर सकते हैं. इसके अलावा, Wi-Fi सपोर्ट की मदद से आप इसे मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं. ऐप के जरिए आप AC को कहीं से भी ऑन/ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और यहां तक कि बिजली की खपत भी ट्रैक कर सकते हैं. Electricity Monitoring 2.0 फीचर खास तौर पर उपयोगी है. यह आपको बताता है कि AC कितनी बिजली खा रहा है, और आप अपने बजट के हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकते हैं.

सेल्फ-क्लीनिंग और मेंटेनेंस

इस AC में AI IDU Frost Self Clean और AI ODU Cyclone Clean जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स इनडोर और आउटडोर यूनिट को अपने आप साफ रखते हैं. इससे धूल और गंदगी जमा नहीं होती, और AC की कूलिंग परफॉर्मेंस लंबे समय तक बनी रहती है. ODU Cyclone Clean खास है क्योंकि यह आउटडोर यूनिट को भी बिना मैनुअल सफाई के साफ रखता है. इससे मेंटेनेंस की झंझट काफी कम हो जाती है.

एनर्जी एफिशिएंसी और ECO मोड

AI Eco 2.0 फीचर इस AC को और भी स्मार्ट बनाता है. यह कमरे के तापमान और सेट टेम्परेचर के बीच अंतर को देखकर अपने आप पावर लेवल एडजस्ट करता है. इससे बिजली की खपत कम होती है और बिल कंट्रोल में रहता है. अगर आप लंबे समय तक AC चलाते हैं, तो यह फीचर काफी फायदेमंद साबित होता है.

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नॉइज और परफॉर्मेंस

जहां एक तरफ इसकी कूलिंग शानदार है, वहीं Turbo पर चलाते हैं, तो इसमें से शोर आने लगता है. यह शोर बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन अगर आप पूरी तरह साइलेंट माहौल चाहते हैं, तो यह थोड़ा परेशान कर सकती है. नॉर्मल मोड पर यह AC काफी हद तक शांत रहता है.

फाइनल वर्डिक्ट

Haier Desert Rose AC उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो सिर्फ कूलिंग ही नहीं बल्कि स्मार्ट फीचर्स और एनर्जी सेविंग भी चाहते हैं. इसकी AI टेक्नोलॉजी इसे दूसरे ACs से अलग बनाती है. हालांकि, इसका बड़ा साइज और Turbo मोड में आने वाली आवाज कुछ लोगों को खटक सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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