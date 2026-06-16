Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Haier F11 Review: लाखों रुपये की वाशिंग मशीन को टक्कर देने आई यह AI मशीन, क्या यह आपके पैसे वसूल करेगी?

Haier F11 Review: लाखों रुपये की वाशिंग मशीन को टक्कर देने आई यह AI मशीन, क्या यह आपके पैसे वसूल करेगी?

Haier F11 Washing Machine Review in Hindi: जानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वॉयस कंट्रोल से लैस इस प्रीमियम वाशिंग मशीन की 5 बड़ी खूबियां, 2 कमियां और हमारा अंतिम फैसला.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:48 AM IST
Haier F11 Review: लाखों रुपये की वाशिंग मशीन को टक्कर देने आई यह AI मशीन, क्या यह आपके पैसे वसूल करेगी?
Image Credit: Haier F11 Washing Machine

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Haier F11 Review: महंगी वाशिंग मशीन को टक्कर देने आई AI मशीन, जानिए खूबियां-कमियां
Haier1 min ago
2
Nuh demolition drive3 min ago
3
Sourav Ganguly6 min ago
4
International Yoga Day12 min ago
5
Noida News14 min ago