Haier ने लॉन्च किया 475 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर! कम बिजली में रखेगा सामान ठंडा, कीमत सिर्फ...

Haier ने अपने नए Frost Free 5252 Series रेफ्रिजरेटर को लॉन्च कर प्रीमियम कूलिंग सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है. इस सीरीज के जरिए भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बड़ा स्टोरेज और कॉम्पैक्ट डिजाइन का बेहतरीन संतुलन पेश कर रहा है. यह सीरीज खासतौर पर उन घरों के लिए बनाई गई है जहां स्मार्ट डिजाइन, ज्यादा स्पेस और आसान इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाती है.

स्मार्ट डिजाइन और एडवांस कूलिंग का मेल

Frost Free 5252 Series में सोच-समझकर डिजाइन किया गया स्टोरेज मिलता है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में चीजें निकालना और रखना आसान हो जाता है. इसमें मौजूद 360° Surround Cooling टेक्नोलॉजी पूरे फ्रिज में एकसमान ठंडक बनाए रखती है, जिससे खाना ज्यादा समय तक ताजा रहता है. साथ ही, यह सीरीज Solar Power Compatibility के साथ आती है, जो इसे ज्यादा स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाती है.

बदलती लाइफस्टाइल के हिसाब से इनोवेशन

Haier का फोकस हमेशा कस्टमर-इंस्पायर्ड इनोवेशन पर रहा है. जैसे-जैसे भारतीय घरों में स्लीक और स्मार्ट अप्लायंसेज की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे Frost Free 5252 Series एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनकर सामने आती है. यह रेफ्रिजरेटर न सिर्फ खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है, बल्कि किचन की खूबसूरती और फंक्शनैलिटी को भी बेहतर बनाता है.

प्रीमियम लुक, कीमत और उपलब्धता

जो लोग एलिगेंस और कन्वीनियंस दोनों चाहते हैं, उनके लिए यह सीरीज एक लाइफस्टाइल अपग्रेड है. इसका प्रीमियम फिनिश, स्मार्ट लेआउट और सोलर कनेक्ट फीचर इसे खास बनाता है. ₹43,590 की कीमत पर यह रेफ्रिजरेटर Graphite Black और Black Glass कलर ऑप्शन में रिटेल स्टोर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और Haier की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

कंपनी का विजन और बयान

Haier Appliances India के प्रेसिडेंट एनएस सतीश ने लॉन्च पर कहा कि कंपनी आधुनिक भारतीय घरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार इनोवेशन कर रही है. 475 लीटर क्षमता वाली Frost Free 5252 Series के जरिए Haier फ्रेशनेस, कन्वीनियंस और सस्टेनेबिलिटी के अनुभव को नए स्तर पर ले जाना चाहता है, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी हर घर तक पहुंच सके.

360° Surround Cooling से हर कोना ठंडा

इस रेफ्रिजरेटर का 360° Surround Cooling सिस्टम ठंडी हवा को हर कोने तक समान रूप से पहुंचाता है. इससे तापमान में उतार-चढ़ाव नहीं होता और फल-सब्जियां अपनी नेचुरल ताजगी लंबे समय तक बनाए रखती हैं. बार-बार दरवाजा खोलने पर भी कूलिंग पर असर नहीं पड़ता.

Double Magic Zones और H-Deo Fresh टेक्नोलॉजी

Double Magic Zones की मदद से यूजर 0°C से 4°C तक अलग-अलग तापमान सेट कर सकते हैं, जिससे डेयरी, ड्रिंक्स और नॉन-वेज फूड को सही कंडीशन में रखा जा सकता है. वहीं, H-Deo Fresh टेक्नोलॉजी 99.99% बैक्टीरिया और बदबू को खत्म कर फ्रिज के अंदर साफ और हाइजीनिक माहौल बनाए रखती है.

एनर्जी सेविंग और पावर सेफ्टी फीचर्स

इस सीरीज में 3S Eco Mode दिया गया है, जो बिना कूलिंग पर असर डाले बिजली की खपत कम करता है. Twin Inverter Technology कम शोर, बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी लाइफ सुनिश्चित करती है. इसके अलावा, 160V से 270V तक वोल्टेज फ्लक्चुएशन झेलने की क्षमता के चलते स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती.

SolarConnect से बिना रुकावट कूलिंग

SolarConnect Technology की मदद से यह रेफ्रिजरेटर सोलर एनर्जी पर भी काम कर सकता है. बिजली कटने की स्थिति में भी खाना सुरक्षित और ताजा रहता है. यह फीचर Haier की सस्टेनेबल और फ्यूचर-रेडी सोच को दर्शाता है.