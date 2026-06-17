Haier ने अपनी सबसे एडवांस स्मार्ट टीवी सीरीज HQLED P7 Pro को लॉन्च कर दिया है. यह सिर्फ एक साधारण टीवी नहीं है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 मेजर अप्लायंस ब्रैंड होने के नाते हायर ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ऐसा तड़का लगाया है जो आपके टीवी देखने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल देगा. इस टीवी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका Google TV विद Gemini AI सपोर्ट और सिनेमा जैसा 50W का दमदार साउंड सिस्टम है. अगर आप अपने घर के लिए एक प्रीमियम और बुद्धिमान टीवी की तलाश में हैं, तो यह सीरीज आपके लिए ही बनी है.
Haier P7 Pro सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Google TV प्लेटफॉर्म पर चलती है, जिसमें Google का सबसे एडवांस AI 'Gemini' इन-बिल्ट है. इसकी मदद से आप बिना हाथ लगाए यानी हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल के जरिए सिर्फ बोलकर टीवी को कमांड दे सकते हैं. जेमिनी एआई इतना स्मार्ट है कि यह आपकी पसंद को समझकर आपको पर्सनल सजेशन देता है. यह बड़ी स्क्रीन पर टेक्स्ट, वीडियो और विजुअल्स को एक साथ लाकर आपके सर्च को बेहद आसान बना देता है.
इस टीवी में सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस देने के लिए 50W का 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम दिया गया है. इसके बड़े वेरिएंट्स (55 इंच और उससे ऊपर) में एक इंटीग्रेटेड सबवूफर भी मिलता है, जो गहरी बास (Bass) और क्रिस्टल क्लियर आवाज पैदा करता है. इसके साथ ही इसमें Dolby Atmos और Total Sonics® ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, जो आपके पूरे कमरे को आवाज से भर देता है.
विजुअल्स की बात करें तो इसमें शानदार HQLED डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह 93% DCI-P3 कलर गेमट के साथ आता है, जिससे हर एक रंग बिल्कुल असली और चमकदार नजर आता है. टीवी में Dolby Vision, HDR10+ और सबसे खास 'AI Picture Quality' तकनीक दी गई है. इसका AI HDR Enhancer और AI Colour Boost हर एक सीन को रियल-टाइम में स्कैन करके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और मोशन को खुद-ब-खुद बेस्ट लेवल पर सेट कर देता है.
आजकल के युवाओं को ध्यान में रखते हुए हायर ने इस टीवी में एडवांस गेमिंग फीचर्स दिए हैं. इसमें Gaming 120Hz (DLG), MEMC, VRR (वेरिएबल रिफ्रेश रेट) और ALLM (ऑटो लो लेटेंसी मोड) का सपोर्ट मिलता है. इसके साथ मिलने वाला स्पेशल 'गेमिंग बार' गेम खेलते समय सेटिंग्स को तुरंत बदलने की आजादी देता है, जिससे बिना किसी लैग या रुकावट के स्मूथ गेमप्ले का मजा लिया जा सकता है.
इस स्मार्ट टीवी सीरीज में स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए 2GB रैम और 32GB की बड़ी स्टोरेज दी गई है, ताकि आप मनचाहे ऐप्स और गेम्स बिना किसी दिक्कत के डाउनलोड कर सकें. लुक की बात करें तो यह बेहद पतले बेजल्स के साथ प्रीमियम अनबॉडी डिजाइन में आता है, जो आपके घर के इंटीरियर में चार चांद लगा देगा. इसके अलावा, आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें TÜV Rheinland-certified लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी भी शामिल है.
Haier HQLED P7 Pro सीरीज भारत के सभी प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर 5 अलग-अलग स्क्रीन साइज में उपलब्ध है. कंपनी इन सभी मॉडल्स पर पूरे 3 साल की वारंटी दे रही है. इसकी साइज और कीमतें इस प्रकार हैं:
43-इंच- INR 35,990
50-इंच- INR 43,490
55-इंच- INR 49,990
65-इंच- INR 67,990
75-इंच- INR 90,990