Haier ने लॉन्च किए भारत के सबसे खूबसूरत कलर्स वाले 4-डोर रेफ्रिजरेटर्स, जानिए कीमत और फीचर्स

Haier ने Lumière Colorful 4-Door Refrigerator रेंज लॉन्च की है. यह रेंज खास तौर पर उन मॉडर्न घरों के लिए डिजाइन की गई है, जहां लोग सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि स्टाइल को भी उतनी ही अहमियत देते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:01 PM IST
Haier ने भारत में अपने प्रीमियम रेफ्रिजरेटर पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए Lumière Colorful 4-Door Refrigerator रेंज लॉन्च की है. यह रेंज खास तौर पर उन मॉडर्न घरों के लिए डिजाइन की गई है, जहां लोग सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि स्टाइल को भी उतनी ही अहमियत देते हैं. Lumière रेंज में शानदार लुक, स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद कूलिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो इसे एक लग्जरी किचन अप्लायंस बनाता है.

520 लीटर कैपेसिटी और Colorful Steel फिनिश
Haier Lumière रेफ्रिजरेटर 520 लीटर की बड़ी कैपेसिटी के साथ आता है, जो बड़े परिवारों और स्टोरेज की ज्यादा जरूरत वाले यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है. इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका प्रीमियम Colorful Steel फिनिश है, जो ग्लॉस और मैट दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है. यह रेफ्रिजरेटर तीन एलिगेंट कलर्स – Pearl White, Mauve Pink और Rosette White में आता है, जो मॉडर्न किचन इंटीरियर के साथ आसानी से मैच कर जाते हैं और सामान्य स्टेनलेस स्टील फ्रिज से अलग पहचान बनाते हैं.

स्टाइल और इस्तेमाल दोनों का बैलेंस
आज के भारतीय कंज्यूमर्स ऐसे होम अप्लायंसेज चाहते हैं जो उनकी पर्सनल स्टाइल को दिखाएं, लेकिन साथ ही परफॉर्मेंस में भी कोई समझौता न करें. Haier Lumière Colorful 4-Door Refrigerator इसी सोच को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें प्रीमियम फिनिश के साथ-साथ एक्सटर्नल डिजिटल कंट्रोल पैनल, कन्वर्टिबल जोन, स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस, 95 डिग्री एंटी-टिपिंग डोर रैक्स, बेहद शांत ऑपरेशन और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और बेहतर बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Haier का विजन: किचन को बनाना लग्जरी स्पेस
Haier Appliances India के प्रेसिडेंट, श्री एन.एस. सतीश के अनुसार, कंपनी का मकसद सिर्फ रेफ्रिजरेटर बनाना नहीं, बल्कि मॉडर्न इंडियन होम्स के लिए प्रीमियम रेफ्रिजरेशन का मतलब ही बदलना है. Lumière Colorful 4-Door Refrigerator रेंज स्टाइल और सोफिस्टिकेशन का नया स्टैंडर्ड सेट करती है और किचन को एक लग्जरी स्पेस में बदल देती है. यह Haier की इनोवेशन, क्वालिटी और सोच-समझकर किए गए डिजाइन के कमिटमेंट को भी दर्शाती है.

Convertible Zone और स्मार्ट कंट्रोल
इस रेफ्रिजरेटर का कन्वर्टिबल जोन फीचर यूजर्स को स्टोरेज को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की सुविधा देता है. इसमें 85 प्रतिशत तक स्टोरेज को कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि 15 प्रतिशत हिस्सा डेडिकेटेड फ्रीजर स्पेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा एक्सटर्नल डिजिटल कंट्रोल पैनल की मदद से बिना दरवाजा खोले तापमान को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कूलिंग स्थिर बनी रहती है और एनर्जी की बचत भी होती है.

बेहतर कूलिंग और शांत ऑपरेशन
Haier Lumière रेफ्रिजरेटर में Expert Inverter Compressor और ड्यूल फैन सिस्टम दिया गया है, जो सभी कम्पार्टमेंट्स में समान और स्टेबल कूलिंग सुनिश्चित करता है. यह तकनीक न सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है, बल्कि फ्रिज को बेहद शांत भी रखती है. इसके साथ ही अलग से दिया गया फ्रूट और वेजिटेबल बॉक्स ताजगी बनाए रखने में मदद करता है और किचन को ज्यादा ऑर्गनाइज्ड बनाता है.

कीमत और उपलब्धता
Haier Lumière Colorful 4-Door Refrigerator रेंज भारत में ₹83,990 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी. इसे Haier की ऑफिशियल वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और देशभर के रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

