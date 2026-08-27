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घर बन जाएगा मिनी थिएटर! Haier ने लॉन्च किया इनबिल्ट सबवूफर वाला Mini LED TV, कीमत और फीचर्स जान लीजिए

फेस्टिव सीजन में अगर आप नई टीवी लेने का सोच रहे हैं, तो कम बजट के साथ ही Haier ने नई M70 Mini LED टीवी सीरीज लॉन्च की है. 43 से 85 इंच साइज में उपलब्ध यह लाइनअप Google Gemini AI, 50W सबवूफर ऑडियो और 120Hz गेमिंग फीचर्स के साथ 39,190 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रही हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 27, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:06 PM IST
घर बन जाएगा मिनी थिएटर! Haier ने लॉन्च किया इनबिल्ट सबवूफर वाला Mini LED TV, कीमत और फीचर्स जान लीजिए

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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