/घर बन जाएगा मिनी थिएटर! Haier ने लॉन्च किया इनबिल्ट सबवूफर वाला Mini LED TV, कीमत और फीचर्स जान लीजिए

अगर आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर के लिविंग रूम को मिनी थिएटर में बदलने की सोच रहे हैं, Haier India आपके लिए एक शानदार ऑप्शन लाया है. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी Haier ने भारतीय मार्केट में अपनी नई Mini LED M70 स्मार्ट टीवी सीरीज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. 43 इंच से लेकर 85 इंच तक के बड़े स्क्रीन साइज में आई यह सीरीज प्रीमियम विजुअल, AI-पॉवर्ड तकनीक और पावरफुल साउंड का एक परफेक्ट कॉम्बो पेश करती है.
नई M70 सीरीज में Mini LED टेक्नोलॉजी के साथ इंटेलिजेंट माइक्रो डिमिंग फीचर दिया गया है. यह फीचर स्क्रीन की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को खुद ब खुद एडजस्ट करता है, जिससे डार्क और ब्राइट सीन्स में बेहतरीन डिटेल दिखाई देती है. इसमें दिया गया AI पिक्चर क्वालिटी इंजन रियल टाइम में इमेज को ऑप्टिमाइज करता है. यह टीवी Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आपको 93 प्रतिशत DCI-P3 कलर गमट के साथ रियल और जीवंत रंग देखने को मिलते हैं.
बात करें साउंड की तो, इस सीरीज में बेहतरीन आवाज के लिए 50W का 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जिसमें इनबिल्ट सबवूफर मिलता है. यह सबवूफर आवाज की क्लैरिटी को प्रभावित किए बिना गहरा बेस देता है. इसके साथ ही इसमें Dolby Atmos और Total Sonics ऑडियो एन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, जो पूरे कमरे में सराउंड साउंड का अहसास कराती है.
गेमर्स के लिए इस सीरीज में कई खास फीचर्स दिए गए हैं. टीवी में 120Hz (DLG), Variable Refresh Rate (VRR) और Auto Low Latency Mode (ALLM) का सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग के दौरान लेग और स्क्रीन टियरिंग को कम करते हैं. इसमें एक अलग से गेमिग बार भी दिया गया है, जहां से गेमिंग सेटिंग्स को तुरंत बदला जा सकता है.
यह स्मार्ट टीवी गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर काम करता है. इसमें गूगल जेमिनी AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी सहायता से यूजर बिना रिमोट टक किए सर्फ अपनी आवाज से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं. इस स्मार्ट टीवी में 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसके साथ ही आंखों की सेफ्टी के लिए TuV Rheinland सर्टिफाइड लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल की गई है.
Haier Mini LED M70 सीरीज की शुरुआती कीमत 39,190 रुपये रखी गई है. कंपनी इस नई टीवी सीरीज पर 3 साल की वारंटी दे रही है.
43-इंच: 39,190 रुपये
55-इंच: 56,590 रुपये
65-इंच: 74,990 रुपये
75-इंच: 1,02,990 रुपये
85-इंच: 1,69,990 रुपये