Advertisement
trendingNow12938469
Hindi Newsटेक

गैराज से ग्लोबल तक...Google मना रहा है 27वां Happy Birthday, जानें कैसे 2 लड़कों ने मिलकर खड़ी की कंपनी

Happy Birthday Google: एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट पर जानकारी खोजना बहुत मुश्किल था. लेकिन Google के आने के बाद यह पूरी तरह बदल गया. आज हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर तुरंत जवाब पाने, खबरें पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए Google का इस्तेमाल करते हैं. 27 साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो साथियों ने कुछ ऐसी शुरुआत की जिसने इंटरनेट पर सर्च करना का तरीका ही बदल दिया. आज गूगल अपना 27 वां जन्मदिन मना रहा है. आइए जानते हैं इसकी कहानी...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गैराज से ग्लोबल तक...Google मना रहा है 27वां Happy Birthday, जानें कैसे 2 लड़कों ने मिलकर खड़ी की कंपनी

Happy Birthday Google: कभी ऐसा भी दौर था जब इंटरनेट पर किसी जानकारी को खोजना जंगल में सुई ढूंढने जैसा था! लेकिन फिर एक ऐसा टूल आया जिसने कुछ भी खोजने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया. हम बात कर रहे हैं गूगल की. आज जब भी हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर उंगली रखते हैं चाहे हमें कोई खबर पढ़नी हो, कुछ डाउनलोड करना हो या एक् क्लिक में जवाब चाहिए हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है Google. हमारे सवालों का जवाब देते देते आज गूगल अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है. इस मौके पर गूगल ने एक खास डूडल बनाया है, जिसमें उसका सबसे पहला लोगो दिखाया गया है. 

वेब ब्राउजिंग से लेकर ईमेल्स तक, आज हम अपनी डिजिटल लाइफ के लगभग हर काम के लिए गूगल और उसके सहयोगी टूल्स पर पूरी तरह निर्भर हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्तिशाली सर्च इंजन से हम हर सवाल का जवाब चाहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आप पता है कि दुनिया के इस बड़े इंजन के नाम के पीछे की क्या कहानी है? आइए आज के इस आर्टिकल में इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं..

Google की शुरुआत की कहानी कुछ इस तरह हुई. साल 1990 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज की मुलाकात हुई. दोनों की सोच काफी हद तक एक दूसरे से मिलते थे, जिससे अच्छी दोस्ती हो गई. दोनों साथी इंटरनेट पर जानकारी को ज्यादा आसानी से मिल जाए इस दिशा में काम करना चाहते थे. उन्होंने अपने हॉस्टल के कमरे में मेहनत करके एक सर्च इंजन का प्रोटोटाइप किसी तरह तैयार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

फिर उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटे किराए के गैरेज को अपना पहला ऑफिस बनाया. वहीं से गूगल का सफर शुरू हुआ. गूगल के ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले इन दोनों ने इसका नाम बैकरब रखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में सहमति न बनने की वजह से इसका नाम बदलना पड़ा. नाम बदकर नया नाम Googol रखा जाना तय हुआ. जिसका मतलब होता है 10 के बाद 99 जीरो, यानी एक बहुत बड़ी संख्या. यह नाम सर्च इंजन की असीमित क्षमता को बताता है. लेकिन जब बारी डोमेन खरीदने की आई तब एक टाइपिंग एरर हो गई और गूगॉल की जगह नाम गूगल यानी Google पड़ गया. इस तरह, एक छोटी सी गलती की वजह से आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल के नाम से जाना जाता है.  

समय के साथ गूगल ने अपने लोगो और फीचर्स में बड़े बदलाव किए लेकिन अपने मुख्य उद्देश्य लोगों को जानकारी प्रदान करना, इससे कभी नहीं बदला. यही कारण है कि आज अरबों लोगों Google का इस्तेमाल करते हैं. इसका डूडल जो खास मौकों पर दिखाई देता है लगभग पूरी दुनिया में देखा जा सकता है. गूगल का मुख्यालय जिसे Googleplex कहा जाता है, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में स्थित है.

ये भी पढ़ेंः OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने AI को लेकर दे दी बड़ी चेतावनी, बोले; मशीनें करेंगी राज

कई बार बदली बर्थडे डेट  
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल की शुरुआत सबसे पहले 7 सितंबर 1998 को हुई थी. शुरुआत में गूगल ने अपना पहला बर्थडे 7 सितंबर को मनाया. लेकिन कुछ सालों बाद 8 सितंबर को मनाना शुरू कर दिया. फिर कुछ वर्षों तक यह तारीख 26 सितंबर बर्थ डेट बन गई. इसके बाद कंपनी ने 27 सितंबर को आधिकारिक तौर पर जन्मदिन मनाने की घोषणा की. इसके पीछे का कारण यह था कि इसी दिन गूगल के सर्च इंजन ने रिकॉर्ड संख्या में पेज सर्च किए जाने का नया रिकॉर्ड बनाया था. इसी रिकॉर्ड ने 27 सितंबर को गूगल के लिए सबसे खास बना दिया. तब से हर साल 27 सितंबर को ही गूगल अपना बर्थडे मनाता है.

ये भी पढे़ंः Ads से छुटकारा! Facebook और Instagram का एड-फ्री प्लान तैयार, जानिए पूरी डिटेल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle 27th Birthdayhistory of google

Trending news

साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
;