गैराज से ग्लोबल तक...Google मना रहा है 27वां Happy Birthday, जानें कैसे 2 लड़कों ने मिलकर खड़ी की कंपनी

Happy Birthday Google: एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट पर जानकारी खोजना बहुत मुश्किल था. लेकिन Google के आने के बाद यह पूरी तरह बदल गया. आज हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर तुरंत जवाब पाने, खबरें पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए Google का इस्तेमाल करते हैं. 27 साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो साथियों ने कुछ ऐसी शुरुआत की जिसने इंटरनेट पर सर्च करना का तरीका ही बदल दिया. आज गूगल अपना 27 वां जन्मदिन मना रहा है. आइए जानते हैं इसकी कहानी...
Happy Birthday Google: कभी ऐसा भी दौर था जब इंटरनेट पर किसी जानकारी को खोजना जंगल में सुई ढूंढने जैसा था! लेकिन फिर एक ऐसा टूल आया जिसने कुछ भी खोजने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया. हम बात कर रहे हैं गूगल की. आज जब भी हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर उंगली रखते हैं चाहे हमें कोई खबर पढ़नी हो, कुछ डाउनलोड करना हो या एक् क्लिक में जवाब चाहिए हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है Google. हमारे सवालों का जवाब देते देते आज गूगल अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है. इस मौके पर गूगल ने एक खास डूडल बनाया है, जिसमें उसका सबसे पहला लोगो दिखाया गया है.
वेब ब्राउजिंग से लेकर ईमेल्स तक, आज हम अपनी डिजिटल लाइफ के लगभग हर काम के लिए गूगल और उसके सहयोगी टूल्स पर पूरी तरह निर्भर हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्तिशाली सर्च इंजन से हम हर सवाल का जवाब चाहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आप पता है कि दुनिया के इस बड़े इंजन के नाम के पीछे की क्या कहानी है? आइए आज के इस आर्टिकल में इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं..
Google की शुरुआत की कहानी कुछ इस तरह हुई. साल 1990 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज की मुलाकात हुई. दोनों की सोच काफी हद तक एक दूसरे से मिलते थे, जिससे अच्छी दोस्ती हो गई. दोनों साथी इंटरनेट पर जानकारी को ज्यादा आसानी से मिल जाए इस दिशा में काम करना चाहते थे. उन्होंने अपने हॉस्टल के कमरे में मेहनत करके एक सर्च इंजन का प्रोटोटाइप किसी तरह तैयार कर लिया.
फिर उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटे किराए के गैरेज को अपना पहला ऑफिस बनाया. वहीं से गूगल का सफर शुरू हुआ. गूगल के ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले इन दोनों ने इसका नाम बैकरब रखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में सहमति न बनने की वजह से इसका नाम बदलना पड़ा. नाम बदकर नया नाम Googol रखा जाना तय हुआ. जिसका मतलब होता है 10 के बाद 99 जीरो, यानी एक बहुत बड़ी संख्या. यह नाम सर्च इंजन की असीमित क्षमता को बताता है. लेकिन जब बारी डोमेन खरीदने की आई तब एक टाइपिंग एरर हो गई और गूगॉल की जगह नाम गूगल यानी Google पड़ गया. इस तरह, एक छोटी सी गलती की वजह से आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल के नाम से जाना जाता है.
समय के साथ गूगल ने अपने लोगो और फीचर्स में बड़े बदलाव किए लेकिन अपने मुख्य उद्देश्य लोगों को जानकारी प्रदान करना, इससे कभी नहीं बदला. यही कारण है कि आज अरबों लोगों Google का इस्तेमाल करते हैं. इसका डूडल जो खास मौकों पर दिखाई देता है लगभग पूरी दुनिया में देखा जा सकता है. गूगल का मुख्यालय जिसे Googleplex कहा जाता है, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में स्थित है.
कई बार बदली बर्थडे डेट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल की शुरुआत सबसे पहले 7 सितंबर 1998 को हुई थी. शुरुआत में गूगल ने अपना पहला बर्थडे 7 सितंबर को मनाया. लेकिन कुछ सालों बाद 8 सितंबर को मनाना शुरू कर दिया. फिर कुछ वर्षों तक यह तारीख 26 सितंबर बर्थ डेट बन गई. इसके बाद कंपनी ने 27 सितंबर को आधिकारिक तौर पर जन्मदिन मनाने की घोषणा की. इसके पीछे का कारण यह था कि इसी दिन गूगल के सर्च इंजन ने रिकॉर्ड संख्या में पेज सर्च किए जाने का नया रिकॉर्ड बनाया था. इसी रिकॉर्ड ने 27 सितंबर को गूगल के लिए सबसे खास बना दिया. तब से हर साल 27 सितंबर को ही गूगल अपना बर्थडे मनाता है.
