इस Raksha Bandhan शेयर करें ये मैसेज; भर देंगे भाई-बहन के रिश्ते में मिठास, करें राखी के बंधन को और मजबूत
Advertisement
trendingNow12872651
Hindi Newsटेक

इस Raksha Bandhan शेयर करें ये मैसेज; भर देंगे भाई-बहन के रिश्ते में मिठास, करें राखी के बंधन को और मजबूत

Raksha Bandhan Wishes: रक्षा बंधन भाई-बहन के प्यार और सुरक्षा के बंधन का त्योहार है. ऐसे शुभ अवसर के दिन प्यार भरी ढेरों शुभकामनाओं से मनाइए राखी. अपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर लिखें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस Raksha Bandhan शेयर करें ये मैसेज; भर देंगे भाई-बहन के रिश्ते में मिठास, करें राखी के बंधन को और मजबूत

Raksha Bandhan best Wishes Quotes: रक्षा बंधन कहो या राखी एक ऐसा त्योहार जो पूरे भारत देश में मनाया जाता है. इस साल यह शुभ त्योहार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. यह दिन भाई-बहन के प्यार और भरोसे का प्रतीक है. इस अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है. एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते है और प्यार भरी शुभकामनाएं देते हैं. इस दिन को ऐसी ही शुभकामनाएं के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर और भी खास बनाए. चलिए जानते है कुछ प्यार से भरे कोट्स.

रक्षा बंधन पर शुभकामनाएं और प्यार भरे मैसेज:

• तुम्हारा मेरे जीवन में होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है. हैप्पी रक्षा बंधन 2025.
• मेरी जिंदगी में तुम्हारा होना एक आशीर्वाद है इसके लिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूं, शुभ राखी. 
• तुम हाइट में चाहे बड़े हो गए हो लेकिन उम्र में मुझसे छोटे ही रहोगे, मेरे छोटे भाई को राखी मुबारक हो.
• पता ही नहीं चला कब हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमारी राखी का बंधन हमेशा नया ही रहेगा.
• चलो कम से कम आज के दिन लड़ना बंद करते हैं, रक्षा बंधन की शुभकामनाएं मेरे दुलारे भाई-बहन. 
• राखी का खास मौका सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि जीवन भर का त्योहार है.
• 10 रुपये की राखी बांध कर 500 रुपये मांगने वाली मेरी चुलबुली बहन को राखी मुबारक हो.
• तुम्हारा प्यार हमेशा से मेरे लिए सहारा रहा है. रक्षा बंधन 2025 की शुभकामनाएं.
• चाहे तुम समंदर पार ही क्यों ना हो, फिर भी मेरे करीब रहोगे. 
• भाई + बहन = तबाही, हैप्पी राखी.
• मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इस बार.
• कच्चे धागे से बनी राखी की पक्की डोर.
• हमेशा बना रहे भाई-बहन का प्यार.
• बहनों के पावन प्यार की दुआ है राखी.
• एक धागे में बंधा भाई-बहन का अटूट प्यार.
• जन्मों का यह बंधन हमेशा गहरा होता रहें.
• जब बंधता है प्यार का धागा, हैप्पी राखी.
• राखी के धागे में बंधा है बहन भाई का रिश्ता.
• तुम मेरी शरारतो और मुस्कान के पीछे की वजह हो, राखी की बधाई हो छोटे भाई.
• हर अच्छे बुरे समय में हम साथ खड़े हुए है. राखी की ढेरो बधाइयां.
• इस राखी के मौके पर मैं बताना चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो.
• हमारा रिश्ता सबसे अलग और अटूट है. रक्षा बंधन मुबारक हो.
• आपने मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मदद की है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. हैप्पी राखी मेरी सबसे बड़ी ताकत.
• मैं खुश किसमत हूं कि मुझे आपके जैसा भाई-बहन मिला है. राखी की ढेर सारी बधाई.
• तुम्हारे साथ मैने हर साल अच्छे-बुरे पल बिताएं है. हैप्पी रक्षा बंधन.
• राखी का खास होने का कारण तुम हो. मेरे दिल के टुकड़े को राखी मुबारक हो.
• उस बहन को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं जो मेरे जीवन में खुशी और ज्ञान लाती है.
• मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर और सीक्रेट कीपर को हैप्पी राखी.
• यह वो बंधन है जो राज, हंसी और सपनों से भरपूर है. राखी की शुभकामनाएं.
• मैं आज कहना चाहता हूं कि मुझे आपका भाई होने का गर्व है. हैप्पी रक्षा बंधन.
• रिमोट पर झगड़े से लेकर जीवन के सबसे बड़े सबक तक, आपको शुक्रिया. हैप्पी राखी.
• मेरे दिल की हर बात को सबसे अच्छे से जानने वाले को राखी की शुभकामनाएं.
• मेरे सहारे और साथी को रक्षाबंधन मुबारक हो.
• इस रक्षा बंधन मैं हमेशा आपकी खुशी और सफलता की कामना करती हूं. राखी की शुभकामनाएं.
• जिसने मुझे एक पल के लिए भी अकेला महसूस नहीं होने दिया उसको राखी की ढेरो बधाई.
• लाइफ के हर मोड पर चट्टान की तरह खड़े रहने वाले को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं.
• जो साथ बिताए पल हमने हमेशा संभाल कर रखे हैं, मेरी प्यारी बहन हैप्पी राखी.
• मेरी काउंसलर, सबसे अच्छी दोस्त और चियरलीडर को रक्षा बंधन की बधाई हो.
• कोई भी मेरे लिए तुम्हारे प्यार को कम नहीं कर सकता है. 2025 की राखी मुबारक हो.
• एक तुम्हारी वजह से ही घर भी प्यारा सा लगता है. रक्षाबंधन की बधाई हो, मेरी सबसे प्यारी बहन.
• आपको राखी की प्यार और अनगिनत यादों से भरी शुभकामनाएं.
• तुम मेरे गाइड, रक्षक और दोस्त रहे हो, दुनिया के सबसे अच्छे भाई को हैप्पी राखी.
• हैप्पी राखी भाई, तुमने मेरे बचपन को प्यार और हंसी से भर दिया है. 
• जब तुमने मेरे लिए और मेरे साथ लड़ाई करी, उन सभी पलों के लिए शुक्रिया. राखी मुबारक हो.
• चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं, तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे. रक्षा बंधन की शुभकामनाएं भाई.
• तुम मुझे चाहे कितनी भी तंग क्यों ना कर लो, पर मुझे पता है कि तुम मेरी कितनी चिंता करते हो. मेरे प्यारे भाई को राखी की बधाई.
• मेरे प्यारे भाई को राखी की शुभकामनाएं, जो मुझे हमेशा अनलिमिटेड चॉक्लेट और गिफ्ट्स देता है.
• मैंने राखी सुरक्षा के लिए बांधी है, पैसों के लिए नहीं. हैप्पी राखी.
• तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं. राखी की शुभकामनाएं और हां तोहफा लेना मत भूलना.
• याद है, मुझे तुमने वादा दिया था कि मेरी रक्षा करोगे. भूले तो नहीं हो.
• राखी का दिन तुम्हें हर साल याद दिलाता है कि मैं कितनी प्यारी हूं. हैप्पी राखी.
• राखी मुबारक हो मेरी प्यारी छोटी बहन, हमेशा खुश रहो और हंसती रहो.
• चलो कम से कम आज के दिन लड़ना बंद करते हैं, रक्षा बंधन की शुभकामनाएं मेरे दुलारे भाई-बहन. 
• हर बार गिफ्ट के लिए ब्लैकमेल करने वाली मेरी बहन को हैप्पी राखी.
• हर साल मैं राखी पर आपकी खुशी की कामना करती हूं.
• मेरे प्यारे भाई तुम मेरे लाइफ टाइम के साथी हो, हैप्पी राखी.
• तुम मेरी जिंदगी में एक गाने की तरह हो, जो मिठास भर देता है. राखी की शुभकामनाएं बहन.
• तुम मेरी यादों की एक आवाज हो जिसे मैं हर पल सुन सकती हूं, रक्षा बंधन की बधाई हो.
• आपका होना ही मेरी जिंदगी को कलरफुल बना देता है. राखी की बधाई.
• हमारी आत्माएं बंधी है न केवल हाथ, रक्षा बंधन की शुभकामनाएं.
• तुम हमारे घर की जान हो और तुम्हारे बिना ये घर सुना सा लगता है. 
• हमारे रिश्ते को एक धागे की डोर पर नहीं बांधा जा सकता है.
• ये दूरी हमारी यादों को और प्यार को नहीं मिटा सकती है. रक्षा बंधन की शुभकामनाएं.
• भले ही हम राखी के दिन साथ नहीं है, लेकिन दिल में हमेशा रहेंगे. 
• हर दिन मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, हैप्पी राखी.

About the Author
author img
ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhanspecial wishes

Trending news

गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
;