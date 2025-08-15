Har Ghar Tiranga 2025: WhatsApp, FB और Instagram की प्रोफाइल फोटो में कैसे लगाएं तिरंगा? 2 मिनट में दिखेगी देशभक्ति

Har Ghar Tiranga 2025: भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से “हर घर तिरंगा” अभियान में शामिल होने की अपील की है. इसके तहत लोग अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने या प्रदर्शित करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी देशभक्ति दिखा रहे हैं. कई लोग अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और X (पहले Twitter) के प्रोफाइल फोटो में तिरंगा जोड़ते हैं. अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो यहां है आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड.

फेसबुक फ्रेम का इस्तेमाल कर प्रोफाइल फोटो में तिरंगा कैसे लगाएं

फेसबुक अपने Add Frames फीचर के जरिए बहुत आसान तरीका देता है, जिससे आप अपने प्रोफाइल फोटो में भारतीय तिरंगा जोड़ सकते हैं.

1. Facebook ऐप खोलें – अपने स्मार्टफोन में फेसबुक ऐप खोलें और प्रोफाइल आइकन पर टैप करें.

2. Add Frames चुनें – नई प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करें और “Add Frames” पर क्लिक करें.

3. Flags टैग पर जाएं – Flags कैटेगरी में जाकर “India” का ऑप्शन चुनें.

4. तिरंगा जोड़ें – अब तिरंगा आपके प्रोफाइल फोटो पर दिखाई देगा.

5. सेट करें और सेव करें – “Next” पर टैप कर इसे प्रोफाइल फोटो बना लें.

अगर आप इस इमेज को अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल फोटो खोलें → तीन डॉट्स पर टैप करें → “Save to phone” चुनें. अब आप इसे कहीं भी अपलोड कर सकते हैं.

अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए फोटो का साइज कैसे सेट करें

तिरंगा जोड़ने के बाद प्रोफाइल फोटो अपलोड करने से पहले उसे सही साइज में एडजस्ट करें:

• Facebook: 170 x 170 पिक्सल

• X (Twitter): 400 x 400 पिक्सल

• Instagram: 180 x 180 पिक्सल

• WhatsApp: कोई ऑफिशियल साइज नहीं, लेकिन 500 x 500 पिक्सल अच्छा रहता है

अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल फोटो कैसे बदलें

• Instagram: Profile → Edit Profile → Change Profile Photo → New Profile Photo → इमेज चुनें → Arrow आइकन दबाएं

• WhatsApp: Settings → प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें → Camera आइकन → इमेज चुनें → Done

• X (Twitter): Profile → Edit profile → Upload image → Save

फेसबुक के बिना तिरंगा जोड़ने के दूसरे तरीके

अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है या आप अलग स्टाइल चाहते हैं, तो आप कुछ ऐप और वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं:

• ऐप्स: Snapseed, Flag Stickers for Picture, Flag Face

• वेबसाइट्स: flagmypicture.com, lunapic.com

इन टूल्स से आप आसानी से अपने फोटो पर तिरंगा ओवरले कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके सोशल मीडिया प्रोफाइल में लगा सकते हैं.

FAQs

Q1. क्या हर घर तिरंगा अभियान में सिर्फ घर पर झंडा फहराना जरूरी है?

नहीं, आप डिजिटल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे प्रोफाइल फोटो में तिरंगा जोड़कर.

Q2. क्या फेसबुक फ्रेम फीचर मुफ्त है?

हां, यह पूरी तरह फ्री है.

Q3. क्या मैं तिरंगा किसी भी फोटो पर लगा सकता हूँ?

हां, जब तक वह फोटो सोशल मीडिया की गाइडलाइंस के अनुसार हो.

Q4. क्या बिना फेसबुक के तिरंगा जोड़ने का तरीका है?

हां, कई ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जिनसे आप तिरंगा जोड़ सकते हैं.