कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं चल रहा 'फर्जी लोन'? सिर्फ 2 मिनट में मोबाइल से ऐसे लगाएं पता

भारत में PAN कार्ड सिर्फ टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं रह गया है. आज हर तरह का लोन, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल लेंडिंग ऐप और बैंक से जुड़ी फाइनेंशियल गतिविधि PAN से जुड़ी होती है. इससे लोन लेना आसान जरूर हुआ है, लेकिन एक बड़ा खतरा भी पैदा हुआ है. अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ आपका PAN नंबर लग जाए, तो वह आपके नाम पर बिना बताए लोन ले सकता है. अक्सर ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब रिकवरी एजेंट कॉल करने लगते हैं या अचानक क्रेडिट स्कोर गिर जाता है.

बिना जानकारी लोन होने का सबसे बड़ा नुकसान

अगर आपके PAN पर कोई अनजान लोन चल रहा है, तो उसका असर सीधा आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. समय पर EMI न भरने पर स्कोर तेजी से गिरता है और भविष्य में आपको खुद लोन लेने या क्रेडिट कार्ड पाने में दिक्कत हो सकती है. कई बार मामला इतना बढ़ जाता है कि कानूनी नोटिस तक आ जाता है. इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि समय-समय पर PAN से जुड़े लोन की जांच की जाए.

क्रेडिट रिपोर्ट से कैसे पता करें सच्चाई

PAN से जुड़े लोन की जांच करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखना. भारत में हर बैंक, NBFC और रजिस्टर्ड डिजिटल लेंडर आपकी लोन जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देता है. अगर आपके नाम पर कोई भी लोन होगा, तो वह क्रेडिट रिपोर्ट में जरूर दिखेगा. इसके लिए आप TransUnion CIBIL, Experian India, Equifax India या CRIF High Mark की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

क्रेडिट रिपोर्ट निकालने की प्रक्रिया

क्रेडिट रिपोर्ट पाने के लिए आपको अपना PAN नंबर और कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं. हर क्रेडिट ब्यूरो साल में कम से कम एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देखने की सुविधा देता है. रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद ध्यान से देखें कि उसमें कौन-कौन से लोन दिख रहे हैं, किस बैंक या कंपनी से लिए गए हैं, कितनी रकम की मंजूरी हुई थी और उनकी रिपेमेंट स्थिति क्या है. कोई भी ऐसा अकाउंट जिसे आप पहचानते नहीं हैं, खतरे का संकेत हो सकता है.

फिनटेक ऐप्स से आसान निगरानी

अगर आप बार-बार वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट नहीं देखना चाहते, तो कुछ फिनटेक ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं. OneScore, Paytm और Cred जैसे ऐप सीधे क्रेडिट ब्यूरो से डेटा लेकर आसान भाषा में डैशबोर्ड दिखाते हैं. इन ऐप्स से आप अपने PAN से जुड़े लोन ट्रैक कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर में बदलाव देख सकते हैं और नया लोन जुड़ते ही अलर्ट भी पा सकते हैं. हालांकि ये ऐप्स आधिकारिक रिपोर्ट का विकल्प नहीं हैं, लेकिन नियमित निगरानी के लिए काफी उपयोगी हैं.

DigiLocker और CKYC से कैसे करें क्रॉस चेक

एक और तरीका है DigiLocker के जरिए अपनी CKYC जानकारी देखना. CKYC यानी Central KYC में आपके PAN से जुड़े फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारी रहती है. यहां चेक करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कहीं आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके कोई लोन अकाउंट तो नहीं खोला गया.

किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में ऐसा लोन दिखे जो आपने कभी लिया ही नहीं, किसी ऐसे शहर से लोन दर्ज हो जहां आप कभी रहे नहीं, या अचानक बिना वजह क्रेडिट स्कोर गिर जाए, तो इसे गंभीरता से लें. सिर्फ एक अनजान लोन एंट्री भी तुरंत कार्रवाई करने के लिए काफी है.

भविष्य में PAN के गलत इस्तेमाल से कैसे बचें

लोन पकड़ में आ जाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है भविष्य में धोखाधड़ी से बचाव. कभी भी अपना PAN नंबर अनजान वेबसाइट या एजेंट को न दें. जरूरत पड़ने पर ही PAN की कॉपी शेयर करें और वह भी वॉटरमार्क के साथ. कोशिश करें कि साल में कम से कम दो बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर देखें. साथ ही बैंक में SMS और ईमेल अलर्ट ऑन रखें, ताकि आपके PAN पर कोई भी लोन या क्रेडिट आवेदन होते ही आपको तुरंत जानकारी मिल जाए.