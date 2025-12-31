Advertisement
trendingNow13059253
Hindi Newsटेककहीं आपके नाम पर भी तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? सिर्फ 2 मिनट में मोबाइल से ऐसे लगाएं पता

कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं चल रहा 'फर्जी लोन'? सिर्फ 2 मिनट में मोबाइल से ऐसे लगाएं पता

आज हर तरह का लोन, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल लेंडिंग ऐप और बैंक से जुड़ी फाइनेंशियल गतिविधि PAN से जुड़ी होती है. इससे लोन लेना आसान जरूर हुआ है, लेकिन एक बड़ा खतरा भी पैदा हुआ है. अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ आपका PAN नंबर लग जाए, तो वह आपके नाम पर बिना बताए लोन ले सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं चल रहा 'फर्जी लोन'? सिर्फ 2 मिनट में मोबाइल से ऐसे लगाएं पता

भारत में PAN कार्ड सिर्फ टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं रह गया है. आज हर तरह का लोन, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल लेंडिंग ऐप और बैंक से जुड़ी फाइनेंशियल गतिविधि PAN से जुड़ी होती है. इससे लोन लेना आसान जरूर हुआ है, लेकिन एक बड़ा खतरा भी पैदा हुआ है. अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ आपका PAN नंबर लग जाए, तो वह आपके नाम पर बिना बताए लोन ले सकता है. अक्सर ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब रिकवरी एजेंट कॉल करने लगते हैं या अचानक क्रेडिट स्कोर गिर जाता है.

बिना जानकारी लोन होने का सबसे बड़ा नुकसान
अगर आपके PAN पर कोई अनजान लोन चल रहा है, तो उसका असर सीधा आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. समय पर EMI न भरने पर स्कोर तेजी से गिरता है और भविष्य में आपको खुद लोन लेने या क्रेडिट कार्ड पाने में दिक्कत हो सकती है. कई बार मामला इतना बढ़ जाता है कि कानूनी नोटिस तक आ जाता है. इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि समय-समय पर PAN से जुड़े लोन की जांच की जाए.

क्रेडिट रिपोर्ट से कैसे पता करें सच्चाई
PAN से जुड़े लोन की जांच करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखना. भारत में हर बैंक, NBFC और रजिस्टर्ड डिजिटल लेंडर आपकी लोन जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देता है. अगर आपके नाम पर कोई भी लोन होगा, तो वह क्रेडिट रिपोर्ट में जरूर दिखेगा. इसके लिए आप TransUnion CIBIL, Experian India, Equifax India या CRIF High Mark की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रेडिट रिपोर्ट निकालने की प्रक्रिया
क्रेडिट रिपोर्ट पाने के लिए आपको अपना PAN नंबर और कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं. हर क्रेडिट ब्यूरो साल में कम से कम एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देखने की सुविधा देता है. रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद ध्यान से देखें कि उसमें कौन-कौन से लोन दिख रहे हैं, किस बैंक या कंपनी से लिए गए हैं, कितनी रकम की मंजूरी हुई थी और उनकी रिपेमेंट स्थिति क्या है. कोई भी ऐसा अकाउंट जिसे आप पहचानते नहीं हैं, खतरे का संकेत हो सकता है.

फिनटेक ऐप्स से आसान निगरानी
अगर आप बार-बार वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट नहीं देखना चाहते, तो कुछ फिनटेक ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं. OneScore, Paytm और Cred जैसे ऐप सीधे क्रेडिट ब्यूरो से डेटा लेकर आसान भाषा में डैशबोर्ड दिखाते हैं. इन ऐप्स से आप अपने PAN से जुड़े लोन ट्रैक कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर में बदलाव देख सकते हैं और नया लोन जुड़ते ही अलर्ट भी पा सकते हैं. हालांकि ये ऐप्स आधिकारिक रिपोर्ट का विकल्प नहीं हैं, लेकिन नियमित निगरानी के लिए काफी उपयोगी हैं.

DigiLocker और CKYC से कैसे करें क्रॉस चेक
एक और तरीका है DigiLocker के जरिए अपनी CKYC जानकारी देखना. CKYC यानी Central KYC में आपके PAN से जुड़े फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारी रहती है. यहां चेक करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कहीं आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके कोई लोन अकाउंट तो नहीं खोला गया.

किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें
अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में ऐसा लोन दिखे जो आपने कभी लिया ही नहीं, किसी ऐसे शहर से लोन दर्ज हो जहां आप कभी रहे नहीं, या अचानक बिना वजह क्रेडिट स्कोर गिर जाए, तो इसे गंभीरता से लें. सिर्फ एक अनजान लोन एंट्री भी तुरंत कार्रवाई करने के लिए काफी है.

भविष्य में PAN के गलत इस्तेमाल से कैसे बचें
लोन पकड़ में आ जाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है भविष्य में धोखाधड़ी से बचाव. कभी भी अपना PAN नंबर अनजान वेबसाइट या एजेंट को न दें. जरूरत पड़ने पर ही PAN की कॉपी शेयर करें और वह भी वॉटरमार्क के साथ. कोशिश करें कि साल में कम से कम दो बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर देखें. साथ ही बैंक में SMS और ईमेल अलर्ट ऑन रखें, ताकि आपके PAN पर कोई भी लोन या क्रेडिट आवेदन होते ही आपको तुरंत जानकारी मिल जाए.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Panloan checkunauthorised loan on PANCredit Report

Trending news

80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती