UP SIR List में कट गया आपका नाम? जुड़वाने के लिए करें ये काम, ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपना स्टेटस

UP SIR List में कट गया आपका नाम? जुड़वाने के लिए करें ये काम, ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपना स्टेटस

उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी है. इस नई सूची में लाखों मतदाताओं के नाम जोड़े और हटाए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी यूपी के मतदाता हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन यह चेक कर सकता है कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं? अगर आपका नाम काटा गया है तो उसे फिर से जुड़वाने का भी तरीका हम आपको बता रहे हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:14 AM IST
UP SIR List में कट गया आपका नाम? जुड़वाने के लिए करें ये काम, ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपना स्टेटस

यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है. इसमें लगभग 2.89 करोड़ (यानी 18 फीसदी) मतदाता के नाम कट गए हैं. इसका मतलब हर पांचवां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है. ऐसे में अगर आप भी यूपी के मतदाता हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. राहत की बात यह है कि अब इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं. हम यहां आपको इसकी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं. 

क्या है SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट?
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. इसके तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गहन जांच करता है. इसमें मृत मतदाता या फर्जी नाम और स्थान बदल चुके लोगों के साथ डुप्लीकेट एंट्री को हटाया जाता है. 2026 के लिए जारी इस ड्राफ्ट सूची में कई पुराने नाम हटाए गए हैं, जबकि नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. यह फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट है, यानी इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है. ऐसे में अगर आपका नाम भी मतदाता सूची से कट गया है तो आप 6 फरवरी तक फॉर्म 7 भरकर अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. इसके साथ ही आप घर बैठे फोन पर ही ऑनलाइन ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम चेक भी कर सकते हैं.

कैसे चेक करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम?
इसके लिए आपके पास कई तरीके हैं. यहां दिए गए कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो कर आप इसकी जांच कर सकते हैं.  
स्टेप 1. सबसे पहले आप ECI की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएँ.
स्टेप 2. यहां 'Search your name in voter list' पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अब अपना वोटर ID (EPIC) नंबर दर्ज करें.
स्टेप 4. कैप्चा भरें और 'Search' ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 5. अब अगर आपका नाम सूची में है तो डिटेल सामने आ जाएगी.

अगर आपके पास अपना वोटर आईडी नंबर नहीं है, तो भी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको 'Search your name in voter list' के ऑप्शन में वोटर आईडी नंबर की जगह अपनी डिटेल्स डालनी होगी. इसमें आपसे नाम, राज्य, जन्मतिथि/आयु, लिंग, जिला आदि पूछा जाएगा. इसके बाद सर्च करने पर आपके सामने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद नाम सामने आ जाएगा.  

मोबाइल नंबर से चेक करें अपना नाम
मोबाइल नंबर और OTP के जरिए भी वोटर डिटेल्स चेक की जा सकती हैं. इसके लिए आपको उपर पहली बार में बताए गए तीन स्टेप्स को उसी तरह फॉलो करना है. इसके बाद नीचे वोटर लिस्ट और नाम वाले कालम में मोबाइल नंबर दर्ज कर सर्च करना होगा. अब आपके सामने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद आपकी डिटेल्स आ जाएगी.  

अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो तो क्या करें?
अगर वोटर लिस्ट से अपका नाम कट गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने इसमें सुधार के लिए समय दिया है. अगर आप पहले से वोटर थे और SIR में गलती से अपका नाम हट गया है, तो आप Form-7 भर कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. वहीं अगर आप नए वोटर हैं और पहली बार नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको Form-6 भरना होगा. इन दोनों फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं और नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके भी जमा करा सकते हैं. 

सुधार की आखिरी तारीख कब तक?
चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए तय समय दिया है. इसके लिए 6 फरवरी तक फॉर्म भरकर अपना नाम लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है. इस अवधि के भीतर नाम जोड़ने, हटाने या सुधार का आवेदन किया जा सकता है. इसके बाद सभी आवेदनों की जांच होगी और फिर फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. 

क्यों जरूरी है नाम चेक करना?
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, तो आप चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे. इसलिए हर मतदाता को समय रहते अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए और अगर कोई गलती हो तो तुरंत उसे ठीक कराना चाहिए.

