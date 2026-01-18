Advertisement
HDFC बैंक की इमरजेंसी चेतावनी: अगर ये 1 गलती की तो बैंक मैसेज नहीं, सीधा 'अकाउंट खाली' होने का मैसेज आएगा!

HDFC Bank Fraud Alert: डिजिटल बैंकिंग आने के बाद से भले ही लेन-देने का तारीका बना दिया हो लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ ही साइबर फ्रॉड का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. जरा सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है. इसी को देखते हुए HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को एक नए और खतरनाक साइबर स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:38 AM IST
HDFC Bank Fraud Alert: अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकों की लिस्ट में शामिल बैंक HDFC ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक नए और खतरनाक APK फ्रॉड को लेकर सावधान किया है.  HDFC बैंक ने ईमेल के जरिए अपने ग्राहकों को बताया है कि कैसे एक छोटी सी गलती आपकी जीवनभर की कमाई को मिनटों में खाली कर सकती है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि है APK फ्रॉड और इससे बचने के लिए यूजर्स को क्या करना चाहिए.

सबसे पहले जानिए क्या होता है APK फ्रॉड?
APK यानी एंड्रॉयड पैकेज किट. हमसें से ज्यादातर यूजर्स ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लेकिन स्कैमर्स फेक ऐप्स की APK फाइल तैयार कर सीधे मैसेज या Whatsapp पर भेजते हैं. यह दिखने में बिल्कुल रियल बैंकिंग ऐप या सरकारी नोटिस जैसे ई-चालान, बिजली का बिल जैसे लगता है लेकिन वास्तव में यह एक जासूसी सॉफ्टवेयर होता है. जिसे डाउनलोड करते ही आपके बिना जानकारी के ही आपकी जानकारी हैकर्स तक पहुंचने लगती है, कई एपीके फाइल इतनी खतरनाक होती हैं कि फोन में डाउनलोड होते ही हैकर्स आपके फोन का एक्सेस हासिल कर लेते हैं.

कैसे काम करता है यह स्कैम?
इस फ्रॉड के जरिए हैकर्स आपको SMS, व्हाट्सएप या ईमेल भेजते हैं. इसमें बिजली बिल कटने, ट्रैफिक चालान (e-challan) या बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का बात कही होती है. इस मैसेज के साथ एक लिंक भी होता है जिस पर क्लिक करते ही एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन फोन पर आने लगता है. जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं यह आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले लेता है. यह आपके SMS, OTP, कॉल लॉग्स और कॉन्टैक्ट्स को पढ़ने की परमिशन मांगता है. बस फिर क्या जैसे ही आप परमिशन देते हैं हैकर्स आपके ओटीपी और बैंक डिटेल्स चुराकर आपके खाते से पैसे गायब कर देते हैं.

बचाव के लिए बैंक की 5 अहम सलाह:
 HDFC बैंक ने यूजर्स को सलाह दी है कि बैंकिंग या कोई भी दूसरा ऐप हमेशा Google Play Store या Apple App Store से ही डाउनलोड करें.

अनजान नंबर से आए किसी भी लिंक या फाइल पर क्लिक करने या फिर उसे डाउनलोड करने से बचें.

किसी भी ऐप इंस्टॉल करते समय ध्यान दें कि वह क्या-क्या जानकारी लेने की परमिशन मांग रहा है. अगर कोई साधारण ऐप आपके SMS या कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस मांगता है तो सावधान हो जाना चाहिए, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है.

हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए.

इसके साथ ही अगर आपको कोई फेक कॉल या मैसेज आता है तो तुरंत संचार साथी पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट करें. फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

