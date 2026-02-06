DPDP Act: नया कानून तो आ गया, पर 71% भारतीय कंपनियों को पता ही नहीं डेटा कैसे बचाएं; खतरे में आपकी प्राइवेसी!

DPDP Act India: आज के डिजिटल दौर में आपका पर्सनल डेटा सबसे कीमती संपत्ति बन चुका है. इसी डेटा को चोरी होने से बचाए रखने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट लागू किया है. लेकिन क्या भारत की कंपनियां आपकी जानकारी सेफ रखने के लिए तैयार हैं? इसी को लेकर हुए एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सर्वे के अनुसार भारत की 71% कंपनियों को अभी तक यह समझ ही नहीं आ रहा है कि इस नए कानून का पालन कैसे करना है. एक तरफ जहां सरकार डेटा सुरक्षा में लापरवाही करने पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरप देश के बड़े-बड़े बिजनेस हाउस अभी भी इस कानून की बारीकियों को समझने में उलझे हुए हैं.

भारत में DPDP एक्ट को लागू करने की तैयारी सरकार की तरफ से जोरों पर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. EY (अर्न्स्ट एंड यंग) इंडिया के एक सर्वे के अनुसार लगभग 71% भारतीय कंपनियां अभी भी इस कानून और इसके नियमों को समझने में संघर्ष कर रही हैं.

सर्वे में खुलासा हुआ है कि कंपनियों को यह पता है कि कानून आ गया है लेकिन कानून को कैसे लागू करना है इसे लेकर वे पूरी तरह तैयार नहीं हैं.

तैयारी में पीछे हैं दिग्गज कंपनियां

EY की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 150 प्रोफेशनल्स से बातचीत में यह पता चला है कि 80% संगठनों ने अब तक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को नए कानून के हिसाब से अपडेट भी नहीं किया है. लेकिन 48% कंपनियों ने गैप असेसमेंट यानी तैयारी में कमी की जांच शुरू कर दी है लेकिन डेटा प्रोसेसिंग को डॉक्यूमेंट करने वाली कंपनियां मात्र 44% ही हैं.

सेक्टरवार हाल कौन आगे, कौन पीछे?

रिपोर्ट में सेक्टर के आधार पर तैयारी का स्तर ये रहा-

रिटेल और ई-कॉमर्स 50%

टेक सर्विसेज 38.8%

बैंकिंग और फाइनेंस 34.7%

हेल्थकेयर 9.9%

राह में क्या है समस्या?

कंपनियों के सामने सबसे बड़ी समस्या या चुनौती पुराने सिस्टम में नई प्राइवेसी टेक्नोलॉजी को फिट करना है. इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों की कमी और कानून की कठिन भाषा ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सर्वे के अनुसार लीगल और आईटी टीमों को तो कानून की समझ है लेकिन एचआर, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे डिपार्टमेंट अभी भी इसकी समझ से दूर हैं.

भारत सरकार ने तो DPDP नियमों के पालन के लिए मई 2027 तक का समय दिया है. जानकारों का मानना है कि अब कंपनियों को वेट एंड वॉच की पॉलिसी छोड़नी होगी. जो कंपनियां डेटा प्राइवेसी को जरूरी मानकर अपने वर्क-कल्चर का हिस्सा बनाएंगी वही भविष्य में डिजिटल इकोनॉमी में टिक पाएंगी.

