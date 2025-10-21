सर्दी में चाहिए गर्मी का मजा? जानिए कौन-सा डिवाइस है आपके लिए बेस्ट! बिजली का बिल भी रहेगा कम

जैसे ही भारत में ठंड का मौसम दस्तक देने लगता है लोग अपने घरों और ऑफिस को गर्म रखने के लिए हीटिंग डिवाइस की तलाश शुरू कर देते हैं. इन दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर हीटर और हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर (AC) की मांग भी काफी तेजी से बढ़ जाती है. हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों में से कौन-सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर रहेगा. वैसे हीटर और हॉट एंड कोल्ड AC दोनों का ही एक जैसा काम करते हैं. लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग है.

क्या है हीटर और हॉट एंड कोल्ड AC में फर्क

हीटर आमतौर पर इलेक्ट्रिक कॉइल से गर्मी पैदा करता है, जो छोटे कमरों को जल्दी गर्म करने में सक्षम होता है. वहीं, हॉट एंड कोल्ड AC हीट पंप तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो वातावरण से गर्म हवा खींचकर कमरे में फैलाता है. दोनों ही डिवाइसेज ठंड से राहत दिलाते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका और इस्तेमाल करने की स्थिति अलग होती है. इसलिए अगर आप इन सर्दियों के खरीदारी करने वाले हैं इसके लिए पहले अपने बजट पर भी खास ध्यान दीजिए.

हीटर के बड़े फायदे

हीटर छोटे कमरों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसकी बिजली की कॉइल तुरंत कमरे को गर्म कर देती है. दूसरी ओर हॉट एंड कोल्ड AC हीट पंप के जरिए गर्मी देने का काम करता है, जिससे बड़े कमरों में भी बराबर गर्माहट बनी रहती है. अगर आपको ज्यादा गर्मी चाहिए या आपके घर में बड़े हॉल और कमरे हैं तो उन्हें वॉर्म रखने के लिए हॉट एंड कोल्ड AC ही अच्छा ऑप्शन है.

हॉट एंड कोल्ड AC के फायदे

हॉट एंड कोल्ड AC का इस्तेमाल आप सर्दी-गर्मी दोनों ही मौसम में कर सकते हैं. यह सर्दियों में गर्माहट और गर्मी में ठंडी हवा देता है. वहीं, हीटर सिर्फ सर्दियों में काम आ सकता है. गर्मियों के लिए आपको कूलर या AC की जरूरत पड़ेगी ही.

बजट का भी रखा ध्यान

कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले अपनी जेब पर भी जरूर ध्यान दें. हीटर कम बजट में आने वाला एक अच्छा विकल्प हो सकता है. अगर इसमें कोई खराबी भी हो जाए तो कम खर्च में ही इसे ठीक भी कराया जा सकता है. वहीं, हॉट एंड कोल्ड AC की बात करें तो सबसे पहले इसे खरीदने के लिए ही आपको अच्छा-खासा खर्चा करना होगा. इसके अलावा अगर नियमित तौर पर इसके सर्विस कराना भी जरूरी होता है. इतना ही नहीं, अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो ठीक कराने के लिए मोटा खर्चा भी करना पड़ जाता है.