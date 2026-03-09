गर्मी से पहले लगा महंगाई का करंट! Daikin से LG तक, 15% महंगे हुए AC; खरीदने से पहले नई रेट लिस्ट देख लें

air conditioner price increase: जैसे-जैसे गर्मी बढ़ने लगी है, वैसे-वैसे एयर कंडीशनर की कीमतें भी ऊपर जाने लगी हैं. देश की कई बड़ी AC कंपनियों ने इस साल अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का फैसला किया हैc जानकारी के मुताबिक, कमरे में लगने वाले एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियां करीब 5 से 15 प्रतिशत तक कीमत बढ़ा रही हैं. यह बढ़ोतरी फरवरी से अप्रैल के बीच लागू की जा रही है. आमतौर पर यही समय होता है जब गर्मी तेज होने लगती है और AC की मांग तेजी से बढ़ जाती है.

कई बड़ी कंपनियों ने बढ़ाए दाम

AC बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां जैसे Daikin, Voltas, Blue Star, LG, Haier और Mitsubishi अपने अलग-अलग मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है. खास तौर पर कॉपर जैसी धातु की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसका इस्तेमाल AC बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है. इसके अलावा रुपये की कमजोरी और आयात से जुड़ी लागत भी कंपनियों पर दबाव डाल रही है.

नए एनर्जी नॉर्म्स भी बने वजह

कंपनियों के मुताबिक कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह नए एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स भी हैं. सरकार की तरफ से AC के लिए नई ऊर्जा दक्षता मानक लागू किए गए हैं, जिससे कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा एनर्जी-एफिशिएंट बनाना पड़ रहा है. इससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है. हालांकि कंपनियों का कहना है कि नए स्टार-रेटेड मॉडल्स पहले से ज्यादा बिजली बचाएंगे, जिससे लंबे समय में उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है.

Daikin ने दी 12% तक बढ़ोतरी की जानकारी

Daikin India के CMD के मुताबिक कंपनी अप्रैल से अपने AC की कीमतों में करीब 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने जा रही है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव होगा. उनका कहना है कि कॉपर जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है. इसके अलावा दुनिया भर में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक तनाव के कारण सप्लाई चेन में भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे लागत और बढ़ रही है. साथ ही माल ढुलाई यानी फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिससे आयात किए जाने वाले कंपोनेंट्स महंगे पड़ रहे हैं.

Blue Star ने पहले ही बढ़ाए दाम

Blue Star के मैनेजिंग डायरेक्टर बी. थियागराजन के मुताबिक कंपनी फरवरी के बीच में ही 8 से 10 प्रतिशत तक कीमत बढ़ा चुकी है. हालांकि अभी बाजार में पुराने स्टॉक भी मौजूद हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को तुरंत ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है. जैसे-जैसे पुराना स्टॉक खत्म होगा, वैसे-वैसे नई कीमतें बाजार में साफ दिखाई देने लगेंगी.

इस साल AC की मांग रहने की उम्मीद

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद इस साल AC की बिक्री अच्छी रह सकती है. मौसम विभाग ने इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई है. ऐसे में लोग घर और ऑफिस के लिए नए AC खरीद सकते हैं. साथ ही नए स्टार-रेटेड और ज्यादा बिजली बचाने वाले मॉडल्स भी ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं.