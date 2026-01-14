Advertisement
ड्राइवर के भरोसे छोड़ते हैं कार? अब फोन पर लाइव देखें अंदर क्या चल रहा है; Hero Group के इस कैमरे ने मचाया बवाल!

ड्राइवर के भरोसे छोड़ते हैं कार? अब फोन पर लाइव देखें अंदर क्या चल रहा है; Hero Group के इस कैमरे ने मचाया बवाल!

Qubo Dashcam 4G Live: जरा सोचिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं और अपने फोन से यह लाइव देख पा रहे हैं कि आपका ड्राइवर कार को कैसे चला रहा है या पीछे की सीट पर बैठा आपका परिवार सेफ है या नहीं. सुनने में यह फिल्मी सीन लग रहा होगा लेकिन Hero Group के Qubo ने इसे हकीकत बना दिया है. कंपनी ने भारत का पहला ऐसा 4G लाइव डैशकैम पेश किया है जो न सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, बल्कि पल पल आपके फोन पर लाइव अपडेट भेजता है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:08 PM IST
ड्राइवर के भरोसे छोड़ते हैं कार? अब फोन पर लाइव देखें अंदर क्या चल रहा है; Hero Group के इस कैमरे ने मचाया बवाल!

Best Dashcam for Cars: अगर आप अपनी कार की सेफ्टी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं तो अब आपकी चिंता दूर होने वाली है. अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने कार को ड्राइवर के भरोसे छोड़ देते हैं या एक्सीडेंट और सड़क पर चलते हुए रोड-रेज को लेकर डरते रहते हैं. Hero Group का Qubo इसी समस्या का समाधान लेकर आया है. Qubo अपना सबसे एडवांस्ड Dashcam 4G Live लॉन्च कर दिया है. जो न सिर्फ कार कैमरा है बल्कि आपकी कार की तीसरी आंख जैसा है. इस डैशकैम की सबसे बड़ी खासि बात है इसकी 4G कनेक्टिविटी है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने स्मार्टफोन पर कार का लाइव वीडियो देखने की सुविधा देती है. 

डैशकैम अब केवल सड़क पर होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करने तक ही नहीं सीमित है. बल्कि ये नए डैशकैम लाइव कनेक्टिविटी और शानदार कवरेज भी देते हैं जिससे रोड सेफ्टी और भी बढ़ जाती है और किसी भी एक्सीडेंट या विवाद की स्थिति में सही जानकारी और सबूत मिल सके.

Qubo Dashcam 4G Live भारत का एडवांस कनेक्टेड डैशकैम
Qubo Dashcam 4G Live को लेकर कंपनी का दावा है कि यह भारत का सबसे एडवांस कनेक्टेड डैशकैम है. 4G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह कैमरा आपके कार को हर समय आपसे कनेक्ट रखता है. Qubo Dashcam 4G Live के फीचर्स की बात करें तो इसमें लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग, टू-वे कम्युनिकेशन और इंस्टेंट सेफ्टी अलर्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है, जिसकी सहायता से आप अपने कार की दूर से भी निगरानी रख सकते हैं. Qubo ने इसके लिए Qubo CloudPlay नामक क्लाउड सर्विस भी शुरू की है.

ये भी पढे़ंः अब घंटों वीडियो देखने की टेंशन खत्म! AI खुद लिखकर देगा पूरी स्क्रिप्ट, जानिए कैसे

अंदर और बाहर की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करें
तीन कैमरों के साथ यह डैशकैम फ्रंट, रियर और केबिन कैमरा से 360 डिग्री की कवरेज करता है. इससे ड्राइवर की ड्राइविंग निगरानी, गलत चालान से सेफ्टी, इन-कार चोरी का सबूत और रोड ट्रिप की यादें सेव हो जाती हैं.

अब जान लीजिए कीमत
बात करें तो Qubo Dashcam 4G Live की कीमत की तो इसकी कीमत ₹15,990 है वहीं इसके दूसरे वेरिएंट Dashcam Trio की कीमत ₹14,990 है.  Qubo की ये डिवाइस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध हैं,जिसे आप खरीद सकते हैं.

ये भी पढे़ंः अपने घर में ही घिरे ट्रंप! LinkedIn फाउंडर ने सरकार की नीतियों को बताया 'विनाशकारी'

