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Hindi Newsटेकपेट्रोल पंप जाना भूल जाएंगे! Hero ने लॉन्च की 72 का धाकड़ माइलेज देने वाली नई Splendor, फीचर्स देखकर कहेंगे- भई वाह!

पेट्रोल पंप जाना भूल जाएंगे! Hero ने लॉन्च की 72 का धाकड़ माइलेज देने वाली नई Splendor, फीचर्स देखकर कहेंगे- भई वाह!

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने भारत में अपनी नई Super Splendor XTEC 2.0 को ₹86,500 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो 72 Kmpl का शानदार माइलेज देगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 28, 2026, 08:55 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
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Hero MotoCorp ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय बाइक Super Splendor XTEC 2.0 का नया अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 86,500 रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया है. नई बाइक में बेहतर माइलेज, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और नया स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिलता है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं.

दमदार इंजन और शानदार माइलेज

नई Hero Super Splendor XTEC 2.0 में 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 7500 rpm पर 10 हॉर्सपावर की ताकत और 6000 rpm पर 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 72 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. बेहतर माइलेज के लिए इसमें Programmed Fuel Injection और Idle Stop-Start सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. यही वजह है कि यह बाइक रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले लोगों के लिए काफी किफायती साबित हो सकती है.

ट्रैफिक में भी मिलेगा स्मूद एक्सपीरियंस

इस बाइक में Hero का Integrated Starter Generator यानी ISG सिस्टम भी दिया गया है. यह तकनीक इंजन को काफी शांत तरीके से स्टार्ट करने में मदद करती है. इसके अलावा कंपनी का i3S यानी Idle Stop-Start सिस्टम भी इसमें मौजूद है. जब बाइक ट्रैफिक में कुछ समय के लिए रुकती है, तो यह सिस्टम अपने आप इंजन बंद कर देता है और क्लच दबाते ही इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है. इससे फ्यूल की बचत होती है और ट्रैफिक में राइडिंग ज्यादा आरामदायक बनती है.

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अब बाइक में मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

Hero ने इस नए मॉडल में कई आधुनिक फीचर्स भी जोड़े हैं. बाइक में पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसमें Bluetooth Connectivity का सपोर्ट मिलता है, जिससे राइडर को कॉल, SMS और फोन बैटरी स्टेटस जैसी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है. इसके अलावा बाइक में Real-Time Mileage Indicator, Low Fuel Warning और USB Type-C Charging Port जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. यानी अब सफर के दौरान स्मार्टफोन चार्ज करना भी आसान हो जाएगा.

सुरक्षा का भी रखा गया ध्यान

नई Super Splendor XTEC 2.0 में सुरक्षा के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है, जिससे ब्रेकिंग पहले से ज्यादा बेहतर हो जाती है. बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन भी मिलता है, जो खराब सड़कों पर बेहतर आराम देने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें हैंडलबार पर इंजन किल स्विच और Hazard Lights जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. Hazard Lights खराब मौसम या इमरजेंसी की स्थिति में दूसरे वाहन चालकों को अलर्ट करने में मदद करते हैं.

नया डिजाइन और स्टाइलिश लुक

Hero ने इस बाइक के डिजाइन को भी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है. इसमें नए Dual-Tone Graphics, XTEC 2.0 बैजिंग और 3D लोगो दिया गया है. बाइक में ड्यूल-टेक्सचर सीट और स्टाइलिश स्टिचिंग भी देखने को मिलती है, जो इसे ज्यादा आकर्षक बनाती है. इसके अलावा कंपनी ने बाइक में नए Rim Tapes भी जोड़े हैं, जिससे इसका स्पोर्टी लुक और बेहतर हो गया है.

पांच रंगों में मिलेगी नई बाइक

Hero Super Splendor XTEC 2.0 को पांच अलग-अलग रंगों में लॉन्च किया गया है. इसमें Glossy Black, Candy Blazing Red, Matt Axis Grey, Matt Nexus Blue और Matt Chestnut Brown कलर ऑप्शन शामिल हैं. इन नए रंगों की वजह से बाइक युवा ग्राहकों को भी काफी पसंद आ सकती है.

माइलेज और फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन

भारतीय बाजार में माइलेज वाली बाइक्स की हमेशा बड़ी मांग रहती है. ऐसे में Hero की नई Super Splendor XTEC 2.0 उन लोगों के लिए शानदार विकल्प बन सकती है जो रोजाना इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद, स्टाइलिश और फीचर-लोडेड बाइक खरीदना चाहते हैं. कम कीमत, शानदार माइलेज और स्मार्ट फीचर्स की वजह से यह बाइक बाजार में काफी चर्चा बटोर सकती है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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