लॉन्च हुआ सबसे स्टाइलिश 5G Smartphone, फीचर्स जबरदस्त और डिजाइन देख आप भी कहेंगे- 'कितना Beautiful है'

Hi Nova 9 5G और Hi Nova 9 Pro 5G स्मार्टफोन चीन में लॉन्च कर दिए गए हैं. फोन में 120Hz डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 778G और 50MP क्वाड कैमरा जैसे फीचर्स हैं. दोनों ही फोन काफी स्टाइलिश और फीचर्स के मामले में जबरदस्त हैं. आइए जानते हैं Hi Nova 9 5G और Hi Nova 9 Pro 5G की कीमत और फीचर्स...