रातभर AC चलाने के बाद भी कम आएगा बिजली बिल! बस रिमोट में छिपे इस Mode को कर लें ऑन, न गर्मी लगेगी न जेब खाली होगी

AC Sleep Mode Benefits: मई का महीना चल रहा है और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है. गर्मी के मौसम में लोग राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर यानी AC का इस्तेमाल करते हैं. तेज गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोग रातभर AC चलाते हैं, लेकिन महीने के अंत में आने वाला भारी बिजली बिल बजट परेशानी बढ़ा देता है. खास बात ये है कि ज्यादातर लोग AC का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसमें मौजूद ऐसे स्मार्ट फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं, जो बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर AC को सही Mode में चलाया जाए, तो बिजली बिल लगभग आधा तक हो सकता है. हैरानी की बात ये है कि 90 प्रतिशत लोग इस फीचर का इस्तेमाल ही नहीं करते. आज के समय में आने वाली ज्यादातर AC में Sleep Mode होता है. यह मोड सिर्फ कमरे को ठंडा रखने के लिए, बल्कि रात में आरामदायक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बनाया गया है. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि Sleep Mode में AC धीरे-धीरे तापमान बढ़ाता है, जिससे रात में जरूरत से ज्यादा ठंड भी महसूस नहीं होती और गर्मी भी दूर रहती है. इससे यह फायदा होता है कि बिजली का इस्तेमाल कम होता है, जिससे बिजली बिल कम आता है.

अब जानिए कैसे काम करता है AC का Sleep Mode

ज्यादातर एसी में मिलने वाला Sleep Mode एक ऐसा फीचर है जो बिजली बचाने के लिए साथ ही बेस्ट कूलिंग भी देता है. इस मोड का खास काम रात के समय में तापमान को मेंटेन करके रखना है. कुछ AC में यह फीचर Timer या फिर दूसरे नाम से होता है, इसमें एक फिक्स टाइम के बाद AC अपने आप बंद हो जाता है. वहीं कई स्मार्ट AC में Sleep Mode टेम्परेचर और Fan Speed दोनों को ऑटोमैटिक कंट्रोल यूजर्स को मिलता है.

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Sleep Mode ऑन करने का तरीका जानिए

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि AC में Sleep Mode ऑन कैसे करें. ज्यादातर Split AC और Inverter AC में यह फीचर रिमोट में ही मिल जाता है. इसके लिए सबसे पहले एसी ऑन करें. अब रिमोट में स्लीप या स्लीप बटन खोजें. इस बट को एक बार प्रेस करें. स्क्रीन पर Sleep Mode का साइन दिखाई देगा. इसके बाद AC अपने आप टेम्परेचर और फैन स्पीड को रात के हिसाब से एडजस्ट करेगा.

क्या सच में होती है स्लीप मोड में बिजली की बचत?

Sleep Mode का इस्तेमाल करने से बिजली की बचत होती है. एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि स्लीप मोड से बिजली की बचत होती है. इसके पीछे का कारण है कि स्लीप मोड में एसी धीरे-धीरे काम करता है, जिससे कंप्रेसर पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ता है. कंप्रेसर पर दबाव न पड़ने के कारण बिजली का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है. लेकिन बिजली बिल में बचत AC मॉडल, कमरे के तापमान और मौसम पर भी निर्भर करती है.

Sleep Mode और Cool Mode के बीच का अंतर

ज्यादातर एसी में Sleep Mode और Cool Mode नाम से दो फीचर देखने को मिलते हैं. दोनों ही मोड का काम अलग-अलग है. कूल मोड में एसी लगातार सेट किए टेंपरेचर पर काम करता है. इसमें कंप्रेसर पर प्रेशर ज्यादा रहता है, वहीं स्लीप मोड में कंप्रेसर पर प्रेशर कम होता है.

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Sleep Mode में AC की Cooling कैसे काम करती है?

जब AC में Sleep Mode ऑन करते हैं, तो वह पूरी रात एक ही तापमान पर लगातार Cooling नहीं करता. यह फीचर धीरे-धीरे कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ाता रहता है. मान लीजिए आपने AC को 24 डिग्री पर सेट किया है, तो कुछ समय बाद यह अपने आप 25 या 26 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसा इसलिए होता है कि रात के समय शरीर का तापमान सामान्य रूप से कम होने लगता है. अगर AC लगातार तेज Cooling देता रहे, तो जरूरत से ज्यादा ठंड लग सकती है और नींद में परेशानी हो सकती है. Sleep Mode में AC की Fan Speed भी अपने आप कम हो जाती है. इससे आवाज कम आती है, बिजली की खपत घटती है और कमरे का माहौल ज्यादा आरामदायक और शांत बना रहता है.

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