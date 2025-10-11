Advertisement
ChatGPT-Gemini से हो गए बोर? ये 5 AI टूल्स आपको घर बैठे बना देंगे 'आर्टिस्ट', गाने में पिरोएगा आपके शब्द

AI Tools: क्या आप इन सीक्रेट AI टूल्स के बारे में जानते हैं, जो आपके बड़े काम के साबित हो सकते हैं. ये टूल्स आपके काम को सुपर क्रिएटिव बना देते हैं. गाने बनाने से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में मदद करते हैं. आइए जानते हैं इन शानदार AI टूल्स के बारे में जो आपके काम को स्मार्ट बना देंगे.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 11, 2025, 03:23 PM IST
Useful AI Tools: AI टूल्स की दुनिया में  ChatGPT और Gemini के अलावा भी ऐसे एआई है जो काम के साबित हो सकते हैं. क्या आप जानते हैं ऐसे ही शानदार और अनसुने AI टूल्स के बारे में, जो आपके काम को फटाफटा आसान बना सकते हैं? ये फिलहाल इतने पॉपुलर नहीं है लेकिन बेहद कमाल के टूल्स है. सबसे खास बात यह है कि इन टूल्स से आप गाना बनाना, 3D मॉडल और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में मदद कर करते है. आगे की जानकारी के लिए पढ़ना जारी रखें.

ये 5 अनसुने AI टूल्स कमाल के है

Suno
अब आप अपनी पसंद का गाना खुद बना सकते हैं. यह शानदार AI टूल सिर्फ टेक्स्ट से गाना तैयार करता है. यह टूल ट्यून और बोल दोनों एड कर सकता है. आप इसे अलग-अलग स्टाइल और जॉनर में एडिट या फिर शेयर कर सकते हैं. इस AI टूल को मेटा और टिकटॉक के पूर्व कर्मचारियों ने साथ मिलकर तैयार किया है.

Leonado AI
Leonardo AI आर्ट बनाने और उसे शानदार बनाने का एक बेहतरीन टूल है. आप इससे एनिमेशन, तस्वीरें और 3D मॉडल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं. इसमें फोटोज बड़ी करने और बैकग्राउंड हटाने जैसे कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं. इसके फ्री प्लान में आपको डेली 150 टोकन मिलते हैं. इनसे आप लिमिटेड इमेज बना सकते हैं.

Blackbox AI
Blackbox AI को खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम को सुपरफास्ट बनाने के लिए बनाया गया है. यह टूल प्रोग्रामिंग की मुश्किलों को हल करने और कोडिंग के कामों को तेजी से कर सकता है. आप इस टूल से स्क्रीनशॉट या डिजाइन फाइल देकर भी पूरा ऐप क्रिएट करवा सकते हैं. यह एआई टूल बार-बार होने वाली कोडिंग और टेस्टिंग को बेहद आसान बना देता है. इनके अलावा इसमें चैटबॉट और रिसर्च असिस्टेंट के फीचर्स भी शामिल है.

ElevenLabs
ElevenLabs AI टूल आपके टेक्स्ट को बोलने वाली आवाज में बदल देगा. यह पुरुषों और महिलाओं की कई तरह की आवाजे आसानी से बना सकता है. इनके अलावा अलग-अलग लहजों में आवाज भी बदल सकता है. इतना ही नहीं, आप टेक्स्ट डालकर शेर की दहाड़ या मोर की आवाज जैसी आवाजें भी बनवा सकते हैं. इस एआई टूल में किसी भी आवाज की नकल करने का शानदार फीचर भी मौजूद है.

JanitorAI

अब आप अपने मनपसंद AI किरदार को आसानी से बना सकता है. JanitorAI टूल इतना शानदार है कि आप किसी फिल्म के सितारे का AI कैरेक्टर बना सकते हैं. साथ ही बिल्कुल नए किरदार भी बना सकते हैं. आपको बस उस कैरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल्स डालनी है. यह AI जानकारी के मुताबिक खुद तय कर लेता है कि कैरेक्टर कैसे बात करेगा और उसी अंदाज और आवाज में आपसे बात करने की कोशिश करता है. 

