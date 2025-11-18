किसने देखा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल? इस गजब तरीके से करें चेक, सामने आ जाएगी पूरी रिपोर्ट

इंस्टाग्राम दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है. लेकिन इसके बावजूद लोग सबसे ज्यादा एक ही बात जानना चाहते हैं- आखिर मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल कौन देखता है? सच्चाई यह है कि इंस्टाग्राम इस बारे में कोई सीधी सुविधा नहीं देता. यानी आप यह नहीं पता कर सकते कि कौन आपका प्रोफाइल खोलकर आपको चेक कर रहा है. फिर भी कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिनसे आप अपने दर्शकों और उनकी इंगेजमेंट को समझ सकते हैं.

क्या इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने वालों को दिखाता है?

इसका जवाब है- नहीं. इंस्टाग्राम यूजर की प्राइवेसी को सबसे ज्यादा महत्व देता है. अगर यह दिखा दिया जाए कि आपने किसका प्रोफाइल देखा है, तो यूजर ऐप पर कम समय बिताएंगे. इससे इंस्टाग्राम की एक्टिविटी और रेवेन्यू दोनों प्रभावित होंगे. यही वजह है कि प्लेटफॉर्म प्रोफाइल विजिटर्स की पूरी जानकारी छिपाकर रखता है.

तरीका 1: इंस्टाग्राम स्टोरीज से सुराग मिल सकते हैं

इंस्टाग्राम स्टोरीज वह फीचर है जो आपको यह दिखा देता है कि आपकी स्टोरी किसने देखी. यह हर व्यूअर को नहीं दिखाता, लेकिन जो लोग बार-बार आपकी प्रोफाइल पर आते हैं, वे अक्सर आपकी स्टोरीज भी देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे देखें स्टोरी व्यूअर:

• अपनी स्टोरी खोलें.

• एक्टिविटी में आपको सभी व्यूअरs के नाम दिखेंगे. अगर किसी व्यूअर को आप पसंद नहीं करते, तो तीन डॉट्स पर टैप कर ब्लॉक कर सकते हैं.

तरीका 2: स्टोरी हाईलाइट्स से लंबे समय तक व्यूअरs देखें

क्योंकि सामान्य स्टोरीज 24 घंटे में हट जाती हैं, हाईलाइट्स एक अच्छा तरीका है इंगेजमेंट Track करने का. हाईलाइट्स आपकी प्रोफाइल पर स्थायी रूप से रहते हैं.

हाईलाइट्स में स्टोरी कैसे जोड़ें:

• अपनी स्टोरी खोलें

• तीन डॉट्स पर टैप करें

• हाईलाइट चुनें और सेव कर दें. इसके बाद जब भी हाईलाइट खोलेंगे, एक्टिविटी में व्यूअर सूची दिखाई देगी. इससे पता चलता है कि कौन आपकी प्रोफाइल पर बार-बार आता है.

तरीका 3: प्रोफेशनल अकाउंट से इंगेजमेंट रिपोर्ट

अगर आप प्रोफाइल की गहरी जानकारी चाहते हैं, तो प्रोफेशनल अकाउंट बहुत उपयोगी है. प्रोफेशनल अकाउंट आपको इनसाइट्स देता है- जिसमें यह दिखता है कि कितने लोग आपकी प्रोफाइल पर आए. ध्यान रहे- यह नाम नहीं दिखाता, केवल संख्या बताता है.

प्रोफेशनल अकाउंट पर स्विच करने का तरीका:

• प्रोफाइल पर जाएं

• मेनू खोलें

• अकाउंट टाइप चुनें

• प्रोफेशनल अकाउंट पर स्विच करें. इसके बाद आप इनसाइट्स में जाकर प्रोफाइल Visits, Reach और एक्टिविटी देख सकते हैं.

इंस्टाग्राम इनसाइट्स क्या दिखाता है?

• कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल खोली

• कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी

• किस प्रकार की पोस्ट पर ज्यादा प्रतिक्रिया मिली

क्या आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि किसने आपका प्रोफाइल देखा?

नहीं, इंस्टाग्राम कभी भी सीधी जानकारी नहीं देता. स्टोरीज, हाईलाइट्स और इनसाइट्स केवल अनुमान और इंगेजमेंट पैटर्न बताते हैं.