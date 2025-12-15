WhatsApp बचाएगा Electricity Bill! ज्यादा आने पर नहीं काटना पड़ेगा बिजली विभाग के चक्कर, सेव कर लें ये नंबर

सर्दियों में गीजर और हीटर, जबकि गर्मियों में एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सबसे ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. इनकी वजह से बिजली बिल बढ़ना सामान्य माना जाता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल कम या बिल्कुल न होने के बावजूद बिजली बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा आ जाता है. ऐसे मामलों में अक्सर बिजली बिल में गड़बड़ी, मीटर रीडिंग की गलती या सिस्टम से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या कारण बन सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है.

बिल में गड़बड़ी दिखे तो तुरंत उठाएं कदम

अगर बिजली बिल में कोई गलती नजर आए, बिल जरूरत से ज्यादा हो, कोई गलत चार्ज जुड़ा हो या फिर कोई झूठा वादा किया गया हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब इसके लिए न तो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही घंटों लाइन में खड़ा होना होगा. अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां तक कि अगर आपके घर बिजली बिल पहुंच ही नहीं रहा है, तब भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

सरकार ने खुद दी शिकायत की जानकारी

केंद्र सरकार के Consumer Affairs विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट से लोगों को इस सुविधा के बारे में जानकारी दी है. ट्वीट के जरिए बताया गया है कि अगर किसी भी तरह के बिल में गलती हो, कीमतों में गड़बड़ी दिखे या कोई झूठा वादा किया गया हो, तो तुरंत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क करें. विभाग ने यह भी साफ किया है कि लोग कॉल या WhatsApp, दोनों तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 1915 है. वहीं, WhatsApp के जरिए शिकायत करने के लिए 8800001915 नंबर दिया गया है. इन नंबरों के जरिए बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं को दर्ज कराना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. खास बात यह है कि इस सेवा का फायदा देशभर के उपभोक्ता उठा सकते हैं.

WhatsApp से शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका

WhatsApp के जरिए शिकायत करना बेहद सरल है. इसके लिए आप सबसे पहले 8800001915 नंबर को अपने फोन में सेव कर सकते हैं. इसके बाद WhatsApp खोलकर New Chat ऑप्शन पर जाएं और इस नंबर पर मैसेज भेजें. अगर आप नंबर सेव नहीं करना चाहते, तो भी चिंता की बात नहीं है. WhatsApp में New Chat के सर्च बार में नंबर पेस्ट करते ही वह दिखने लगेगा. नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ “Hi” लिखकर भेजना है. इसके बाद आपके सामने कुछ विकल्प आएंगे, जिनमें से आपको Register Grievance पर क्लिक करना होगा. आगे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और शिकायत से जुड़ी जरूरी जानकारी भरनी होगी. साथ ही यह भी बताना होगा कि आप किस तरह के बिल की शिकायत कर रहे हैं. सभी जानकारी देने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी.

सिर्फ बिजली बिल ही नहीं, अन्य बिलों की भी शिकायत

यह जानना जरूरी है कि यह सुविधा केवल बिजली बिल तक सीमित नहीं है. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के इस नंबर पर आप किसी भी तरह के बिल से जुड़ी गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसका मकसद उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान आसान और तेज बनाना है. अगर समय रहते शिकायत की जाए, तो गलत बिल का समाधान भी जल्दी हो सकता है.

उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी पहल

सरकार की यह पहल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. अब न तो ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है और न ही किसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरने की झंझट. सिर्फ WhatsApp के जरिए शिकायत दर्ज कर आप अपने बिजली बिल या किसी भी अन्य बिल की समस्या का समाधान पा सकते हैं.