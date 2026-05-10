रोज का खर्च सिर्फ ₹7.50! इस कंपनी ने पेश किया सबसे सस्ता प्लान, ₹230 से कम में मिलेगा डेली 2.5GB डेटा

225 Plan Details: भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में डेटा की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर अगर आप भी सस्ता डेटा रीचार्ज पैक तलाश रहे हैं, तो आपकी तलाश अब खत्म हो सकती है. ऑफिस के काम या फिर दूसरे काम के लिए हर दिन ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अलग से डेटा पैक का रीचार्ज करना काफी महंगा पड़ जाता है. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए BSNL आपके लिए एक नया प्लान लाया है. जहां एक ओर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने डेटा पोर्टफोलियो को लगातार महंगा कर रही हैं, तो वहीं BSNL ने नया ₹225 वाला प्रीपेड प्लान जारी कर दिया है, जो कम कीमत में ज्यादा डेटा ऑफर करता है. BSNL का नया रीचार्ज पैक उन लोगों के लिए राहत साबित होगा, जो हर दिन ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं.

प्लान के फायदे और डेटा लिमिट

BSNL के इस ₹225 वाले प्रीपेड पैक की सबसे बड़ी खास बात है इका डेली डेटा बेनिफिट. BSNL के इस प्लान ते तहत यूजर्स को हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड मोबाइल डेटा मिलता है. अगर हम इसके खर्च का हिसाब लगाएं, तो यूजर को हर दिन मात्र ₹7.5 खर्च करने होंगे, जो दूसरी कंपनियों की तुलना में काफी कम है.

डेटा के साथ-साथ, इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी यूजर्स को मिल रही है. साथ ही, यूजर्स को हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं. ध्यान रहे कि डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद, इंटरनेट की स्पीड टेलीकॉम ऑपरेटर की फेयर यूसेज पॉलिसी यानी FUP के मुताबिक कम हो जाएगी.

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वैलिडिटी

यह प्लान 30 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है. यह उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो शॉर्ट-टर्म वैलिडिटी साइकिल में भारी मात्रा में डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं. कंपनी ने साफ किया है कि यह ₹225 वाला प्लान पूरे भारत में सभी सर्कल्स के यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर

वर्तमान में Jio, Airtel और Vi जैसी प्राइवेट कंपनियां इस प्राइस सेगमेंट में आमतौर पर 1GB या 1.5GB डेली डेटा ही ऑफर करती हैं. ऐसे में BSNL का 2.5GB डेटा वाला यह प्लान सीधे तौर पर उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या वर्क-फ्रॉम-होम के लिए मोबाइल डेटा पर निर्भर हैं.

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क्या इसमें OTT सब्सक्रिप्शन मिलता है?

एक ओर जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज के साथ फ्री OTT जैसे Disney+ Hotstar या Prime Video का लालच देती हैं, लेकिन BSNL ने इस प्लान को थोड़ा अलग रखा है. ₹225 के इस पैक में कोई भी एडिशनल एंटरटेनमेंट या OTT सब्सक्रिप्शन शामिल नहीं है. कंपनी का पूरा ध्यान यूजर्स को सस्ते में डेटा देना है.

कैसे करें रिचार्ज?

अगर आप इस प्लान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट या Selfcare मोबाइल ऐप के जरिए से इसे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं.

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