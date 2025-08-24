तेज इंटरनेट अब और भी हुआ सस्ता! ये कंपनी दे रही है Wi-Fi कनेक्शन पर ₹1000 का तगड़ा डिस्काउंट
Advertisement
trendingNow12894771
Hindi Newsटेक

तेज इंटरनेट अब और भी हुआ सस्ता! ये कंपनी दे रही है Wi-Fi कनेक्शन पर ₹1000 का तगड़ा डिस्काउंट

आज के समय में तेज इंटरनेट हर घर और ऑफिस की जरूरत बन चुका है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Airtel ने एक शानदार ऑफर शुरू किया है. इस ऑफर के तहत नया Wi-Fi लगवाने पर सीधे ₹1000 की छूट मिलेगी. आइए जानते हैं इस ऑफर की डिटेल्स

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेज इंटरनेट अब और भी हुआ सस्ता! ये कंपनी दे रही है Wi-Fi कनेक्शन पर ₹1000 का तगड़ा डिस्काउंट

Airtel Offer on Wi-Fi: घर हो या ऑफिस बिना तेज इंटरनेट के काम करना मुश्किल हो जाता है. तो अगर आप भी अपने घर या ऑफिस पर हाई स्पीड इंटरनेट के लिए Wi-Fi लगवाना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. कंपनी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने पर सीधे 1000 रुपये की छूट दे रही है.  प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने Wi-Fi लगावाने वाले कस्टमर्स के लिए ऑफर निकाला है. जिसके तरह 1000 की सीधी छूट मिल रही है. आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से 

अगर आप अपने घर या ऑफिस में नया ब्रॉडबैंड लगवाने का सोच रहे हैं, तो Airtel का ऑफर आपको पसंद आने वाला है. यह ऑफर अमेजन के साथ पार्टनरशिप के तहत मिल रहा है. कंपनी का कहना है कि अमेजन के जरिए नया वाई-फाई कनेक्शन खरीदने वालों को 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिलेगा. हालांकि, यह एक 1000 रुपये का वाउचर नहीं होगा, बल्कि यूजर्स को 100 रुपये के 10 अलग-अलग वाउचर दिए जाएंगे, जिनकी कुल कीमत 1000 रुपये होगी.

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार इन डिस्काउंट वाउचर का इस्तेमाल कस्टमर अपने आने वाले बिलों में यूज कर सकते हैं. हर बिल पर एक वाउचर का इस्तेमाल होगा, यानी कुल 10 महीनों तक हर महीने 100 रुपये की छूट मिलेगी. ये वाउचर एयरटेल के 699/599 रुपये, 899 रुपये, 1199 रुपये, 1599 रुपये और 3999 रुपये वाले प्लान्स पर लागू हैं. एलिजिबल कस्टमर इन्हें एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए रिडीम कर सकते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें कि वाउचर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. साथ ही यह ऑफर केवल पहले 10 महीनों के लिए ही मान्य है. इसलिए आप 10 महीने के टाइम पीरियड के बाद इन वाउचर का उपयोग नहीं कर सकते. अगर आप इस ऑफर का यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 2500 रुपये का एकमुश्त भुगतान करने पर राउटर और फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः हीटिंग और स्लो स्पीड की टेंशन खत्म! चीते की रफ्तार से चलेगा Laptop, बस कर लें ये काम

 

इतना देना होगा बुकिंग चार्ज
आप सीधे अमेजन पर जाकर Airtel Wi-Fi का ऑर्डर कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ 99 रुपये का बुकिंग चार्ज देना होगा, जो इंस्टॉलेशन के समय एडजस्ट कर दिया जाएगा. बुकिंग करने के 24 घंटे के अन्दर एयरटेल का एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेगा और आपको इंस्टॉलेशन के लिए गाइड कर सकते हैं.

यहां से भी कर सकते हैं बुकिंग
यह ऑफर  अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म को यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एक नया ऑफर है. एयरटेल, जियो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी वाई-फाई कंपनी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के लगभग हर हिस्से में एयरफाइबर और फाइबर दोनों सर्विसेस उपलब्ध कराती है. एयरटेल अपने होम पास नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक पहुंचाने पर काम कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकें. एयरटेल के पास कई आकर्षक ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं, जिनमें ग्राहकों को ओटीटी बेनिफिट, आईपीटीवी सर्विस और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.
अगर आप नया कनेक्शन बुक करने जा रहे हैं तो इसके लिए अमेजन का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप एयरटेल की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः कहीं पैसे न डुबा दे Refurbished Smartpone! जानिए इसे खरीदना कितना सही

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Wi-Fi ConnectionAirtelAmazon

Trending news

IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
;