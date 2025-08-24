तेज इंटरनेट अब और भी हुआ सस्ता! ये कंपनी दे रही है Wi-Fi कनेक्शन पर ₹1000 का तगड़ा डिस्काउंट

Airtel Offer on Wi-Fi: घर हो या ऑफिस बिना तेज इंटरनेट के काम करना मुश्किल हो जाता है. तो अगर आप भी अपने घर या ऑफिस पर हाई स्पीड इंटरनेट के लिए Wi-Fi लगवाना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. कंपनी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने पर सीधे 1000 रुपये की छूट दे रही है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने Wi-Fi लगावाने वाले कस्टमर्स के लिए ऑफर निकाला है. जिसके तरह 1000 की सीधी छूट मिल रही है. आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से

अगर आप अपने घर या ऑफिस में नया ब्रॉडबैंड लगवाने का सोच रहे हैं, तो Airtel का ऑफर आपको पसंद आने वाला है. यह ऑफर अमेजन के साथ पार्टनरशिप के तहत मिल रहा है. कंपनी का कहना है कि अमेजन के जरिए नया वाई-फाई कनेक्शन खरीदने वालों को 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिलेगा. हालांकि, यह एक 1000 रुपये का वाउचर नहीं होगा, बल्कि यूजर्स को 100 रुपये के 10 अलग-अलग वाउचर दिए जाएंगे, जिनकी कुल कीमत 1000 रुपये होगी.

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार इन डिस्काउंट वाउचर का इस्तेमाल कस्टमर अपने आने वाले बिलों में यूज कर सकते हैं. हर बिल पर एक वाउचर का इस्तेमाल होगा, यानी कुल 10 महीनों तक हर महीने 100 रुपये की छूट मिलेगी. ये वाउचर एयरटेल के 699/599 रुपये, 899 रुपये, 1199 रुपये, 1599 रुपये और 3999 रुपये वाले प्लान्स पर लागू हैं. एलिजिबल कस्टमर इन्हें एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए रिडीम कर सकते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें कि वाउचर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. साथ ही यह ऑफर केवल पहले 10 महीनों के लिए ही मान्य है. इसलिए आप 10 महीने के टाइम पीरियड के बाद इन वाउचर का उपयोग नहीं कर सकते. अगर आप इस ऑफर का यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 2500 रुपये का एकमुश्त भुगतान करने पर राउटर और फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा.

इतना देना होगा बुकिंग चार्ज

आप सीधे अमेजन पर जाकर Airtel Wi-Fi का ऑर्डर कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ 99 रुपये का बुकिंग चार्ज देना होगा, जो इंस्टॉलेशन के समय एडजस्ट कर दिया जाएगा. बुकिंग करने के 24 घंटे के अन्दर एयरटेल का एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेगा और आपको इंस्टॉलेशन के लिए गाइड कर सकते हैं.

यहां से भी कर सकते हैं बुकिंग

यह ऑफर अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म को यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एक नया ऑफर है. एयरटेल, जियो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी वाई-फाई कंपनी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के लगभग हर हिस्से में एयरफाइबर और फाइबर दोनों सर्विसेस उपलब्ध कराती है. एयरटेल अपने होम पास नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक पहुंचाने पर काम कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकें. एयरटेल के पास कई आकर्षक ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं, जिनमें ग्राहकों को ओटीटी बेनिफिट, आईपीटीवी सर्विस और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.

अगर आप नया कनेक्शन बुक करने जा रहे हैं तो इसके लिए अमेजन का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप एयरटेल की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं.

