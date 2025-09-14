WhatsApp को टक्कर देने वाली इस ऐप का हुआ अंत, जानें क्यों लिया गया बड़ा फैसला

WhatsApp को टक्कर दे पाना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कंपनी ऐसी भी थी जिसने इस ऐप को कड़ी टक्कर दी थी, जिसका अब आखिरकार अंत कर दिया जा रहा है.
Hike App का शायद आप सभी ने सुना होगा. इसे 13 साल पहले लॉन्च किया गया था. एक वक्त था जब Hike भारत में एक ऐसा मैसेजिंग ऐप बन गया था, जो WhatsApp पर भी भारी पड़ने लगा था. हालांकि, अब इसे पूरी तरह से बंद किया जा रहा है. पिछले दिनों भारत में मनी गेमिंग पर बैन लगने के बाद टेक स्टार्टअप कंपनी Hike पर भी इसका असर देखने को मिला. कंपनी के फाउंडर और भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल के बेटे केविन भारती मित्तल ने हाल ही में कहा है कि कंपनी अब बंद हो रही है.
मित्तल का कहना है कि टीम और सभी निवेशकों के साथ बातचीत करने के बाद Hike को बंद करने का यह मुश्किल फैसला लिया गया है. Hike ने 2012 में भारतीय मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया में कदम रखा और कुछ ही समय में यह WhatsApp का मजबूत कॉम्पिटीटर बन गया. जब यह ऐप पीक पर था, तब इसके पास लगभग 4 करोड़ मंथली यूजर्स हुआ करते थे. लेकिन डिजिटल ट्रेंड्स के बदलते दौर में इसकी पॉपुलैरिटी भी धीरे-धीरे कम होती गई और 2021 में इसे बंद करना पड़ गया.
इसके बाद कंपनी ने गेमिंग इंडस्ट्री में नई शुरुआत की और Rush नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां यूजर्स को 14 अलग-अलग गेम्स में हिस्स लेकर नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलता था. इस नए प्रयास में Web3 टेक्नोलॉजी और प्ले-टू-अर्न जैसे फीचर्स को भी जोड़ा गया. 2023 में जब भारत सरकार ने रियल मनी गेमिंग को लेकर कड़े नियम लागू किए तो इसका सीधा असर उन कंपनियों पर देखने को मिला जो इसी मॉडल पर काम कर रही थीं. Hike भी इन्हीं में से एक था, जिससे Hike कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी प्रभावित हुआ. केविन भारती मित्तल ने स्वीकार किया कि भारत को ऑपरेशन का आधार बनाना एक सीमित दृष्टिकोण साबित हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की संभावनाएं लगभग खत्म हो गईं. पॉलिसी में हुए बदलाव ने न सिर्फ उनके बिजनेस को बाधित किया, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी जकड़ लिया.
Hike की टीम में लगभग 100 लोग काम कर रहे थे, भारत के अलावा अमेरिका, दुबई और सिंगापुर जैसे वैश्विक बाजारों में भी एक्टिव थी. कंपनी ने Rush नाम के गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में सिर्फ 4 सालों में ही 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई की. इस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने हिस्सा लिया और हर साल करीब 500 मिलियन डॉलर का विनिंग अमाउंट दिया गया. हालांकि, देश में गेमिंग से जुड़े नियमों की अस्पष्टता और लगातार बदलती नीतियों ने कंपनी की प्रगति को बाधित कर दिया.
Hike को शुरुआती दौर में समर्थन करने वाले निवेशकों में दिग्गज कंपनियां जैसे सॉफ्टबैंक, टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल, फॉक्सकॉन, पॉलिगॉन और ट्राइब कैपिटल शामिल थीं. इसके अलावा, व्यक्तिगत रूप से भी टेक इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम जैसे Zynga के संस्थापक मार्क पिंकस और एलैड गिल ने इसमें भरोसा जताया था, लेकिन हाल ही में भारत में रियल मनी गेमिंग पर लगे प्रतिबंधों ने पूरे गेमिंग सेक्टर को झकझोर दिया है. कई स्टार्टअप्स अब अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में हैं और मजबूरी में कर्मचारियों की छंटनी का रास्ता अपना रहे हैं. दूसरी ओर Hike के सफर खत्म होने के बाद केविन मित्तल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वच्छ ऊर्जा और मानव क्षमता में आगे बढ़ना चाहते हैं.