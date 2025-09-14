WhatsApp को टक्कर देने वाली इस ऐप का हुआ अंत, जानें क्यों लिया गया बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow12922364
Hindi Newsटेक

WhatsApp को टक्कर देने वाली इस ऐप का हुआ अंत, जानें क्यों लिया गया बड़ा फैसला

WhatsApp को टक्कर दे पाना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कंपनी ऐसी भी थी जिसने इस ऐप को कड़ी टक्कर दी थी, जिसका अब आखिरकार अंत कर दिया जा रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp को टक्कर देने वाली इस ऐप का हुआ अंत, जानें क्यों लिया गया बड़ा फैसला

Hike App का शायद आप सभी ने सुना होगा. इसे 13 साल पहले लॉन्च किया गया था. एक वक्त था जब Hike भारत में एक ऐसा मैसेजिंग ऐप बन गया था, जो WhatsApp पर भी भारी पड़ने लगा था. हालांकि, अब इसे पूरी तरह से बंद किया जा रहा है. पिछले दिनों भारत में मनी गेमिंग पर बैन लगने के बाद टेक स्टार्टअप कंपनी Hike पर भी इसका असर देखने को मिला. कंपनी के फाउंडर और भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल के बेटे केविन भारती मित्तल ने हाल ही में कहा है कि कंपनी अब बंद हो रही है.

मित्तल का कहना है कि टीम और सभी निवेशकों के साथ बातचीत करने के बाद Hike को बंद करने का यह मुश्किल फैसला लिया गया है. Hike ने 2012 में भारतीय मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया में कदम रखा और कुछ ही समय में यह WhatsApp का मजबूत कॉम्पिटीटर बन गया. जब यह ऐप पीक पर था, तब इसके पास लगभग 4 करोड़ मंथली यूजर्स हुआ करते थे. लेकिन डिजिटल ट्रेंड्स के बदलते दौर में इसकी पॉपुलैरिटी भी धीरे-धीरे कम होती गई और 2021 में इसे बंद करना पड़ गया.

इसके बाद कंपनी ने गेमिंग इंडस्ट्री में नई शुरुआत की और Rush नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां यूजर्स को 14 अलग-अलग गेम्स में हिस्स लेकर नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलता था. इस नए प्रयास में Web3 टेक्नोलॉजी और प्ले-टू-अर्न जैसे फीचर्स को भी जोड़ा गया. 2023 में जब भारत सरकार ने रियल मनी गेमिंग को लेकर कड़े नियम लागू किए तो इसका सीधा असर उन कंपनियों पर देखने को मिला जो इसी मॉडल पर काम कर रही थीं. Hike भी इन्हीं में से एक था, जिससे Hike कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी प्रभावित हुआ. केविन भारती मित्तल ने स्वीकार किया कि भारत को ऑपरेशन का आधार बनाना एक सीमित दृष्टिकोण साबित हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की संभावनाएं लगभग खत्म हो गईं. पॉलिसी में हुए बदलाव ने न सिर्फ उनके बिजनेस को बाधित किया, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी जकड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy Z Fold 6 के दाम हो गए 40,000 रुपये कम, सिर्फ इतनी कीमत पर आ गया फोन

Hike की टीम में लगभग 100 लोग काम कर रहे थे, भारत के अलावा अमेरिका, दुबई और सिंगापुर जैसे वैश्विक बाजारों में भी एक्टिव थी. कंपनी ने Rush नाम के गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में सिर्फ 4 सालों में ही 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई की. इस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने हिस्सा लिया और हर साल करीब 500 मिलियन डॉलर का विनिंग अमाउंट दिया गया. हालांकि, देश में गेमिंग से जुड़े नियमों की अस्पष्टता और लगातार बदलती नीतियों ने कंपनी की प्रगति को बाधित कर दिया.

भारत में iPhone 17 Pro और Pro Max की डिमांड ने उड़ाया गर्दा, प्री-बुकिंग के बावजूद..

Hike को शुरुआती दौर में समर्थन करने वाले निवेशकों में दिग्गज कंपनियां जैसे सॉफ्टबैंक, टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल, फॉक्सकॉन, पॉलिगॉन और ट्राइब कैपिटल शामिल थीं. इसके अलावा, व्यक्तिगत रूप से भी टेक इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम जैसे Zynga के संस्थापक मार्क पिंकस और एलैड गिल ने इसमें भरोसा जताया था, लेकिन हाल ही में भारत में रियल मनी गेमिंग पर लगे प्रतिबंधों ने पूरे गेमिंग सेक्टर को झकझोर दिया है. कई स्टार्टअप्स अब अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में हैं और मजबूरी में कर्मचारियों की छंटनी का रास्ता अपना रहे हैं. दूसरी ओर Hike के सफर खत्म होने के बाद केविन मित्तल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वच्छ ऊर्जा और मानव क्षमता में आगे बढ़ना चाहते हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

hikeWhatsapp

Trending news

ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
;