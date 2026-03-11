Advertisement
trendingNow13136767
Hindi Newsटेकअब AC हिंदी और इंग्लिश में सुनेगा आपकी बात! Hisense ने भारत में लॉन्च की नई सीरीज, अब बिजली बिल की टेंशन होगी खत्म

अब AC हिंदी और इंग्लिश में सुनेगा आपकी बात! Hisense ने भारत में लॉन्च की नई सीरीज, अब बिजली बिल की टेंशन होगी खत्म

Hisense ने Intelli Cool Pro Series नाम से रूम एयर कंडीशनर की नई रेंज पेश की है. यह सीरीज कंपनी के प्रीमियम रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इसमें तेज कूलिंग, बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब AC हिंदी और इंग्लिश में सुनेगा आपकी बात! Hisense ने भारत में लॉन्च की नई सीरीज, अब बिजली बिल की टेंशन होगी खत्म

गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले Hisense ने भारत में अपने नए एयर कंडीशनर लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने Intelli Cool Pro Series नाम से रूम एयर कंडीशनर की नई रेंज पेश की है. यह सीरीज कंपनी के प्रीमियम रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इसमें तेज कूलिंग, बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Hisense का कहना है कि नई AC सीरीज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कम समय में कमरे को ठंडा कर सके और साथ ही बिजली की खपत भी कम रखे.

QSD Rapid Inverter टेक्नोलॉजी से तेज कूलिंग
Intelli Cool Pro Series की सबसे बड़ी खासियत इसमें दी गई QSD Rapid Inverter Technology है. यह तकनीक एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को बहुत तेजी से काम शुरू करने में मदद करती है. जब AC को ऑन किया जाता है तो यह सिस्टम कमरे के तापमान को जल्दी से कम करने की कोशिश करता है. यानी यूजर्स को ठंडक महसूस करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कंपनी का कहना है कि इस सीरीज में कई पीढ़ियों की इन्वर्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तापमान को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. इससे बिजली के उतार-चढ़ाव कम होते हैं और AC की भरोसेमंद परफॉर्मेंस भी बनी रहती है.

AI Smart Mode से मिलेगा ऑटोमैटिक कूलिंग कंट्रोल
इस नए एयर कंडीशनर में AI Smart Mode भी दिया गया है. यह फीचर कमरे के तापमान और यूजर की जरूरत के हिसाब से कूलिंग को अपने आप एडजस्ट कर देता है. इसका फायदा यह है कि कमरे में एक जैसा तापमान बना रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है. AI आधारित यह सिस्टम लगातार कमरे की स्थिति को मॉनिटर करता है और उसी के अनुसार कूलिंग आउटपुट को बदलता रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Wi-Fi और वॉइस कंट्रोल की सुविधा
Hisense Intelli Cool Pro Series में बिल्ट-इन Wi-Fi कनेक्टिविटी दी गई है, जो कंपनी के ConnectLife प्लेटफॉर्म के जरिए काम करती है. इसकी मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन से कहीं से भी एयर कंडीशनर को कंट्रोल कर सकते हैं. आप AC को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तापमान बदल सकते हैं और उसकी स्थिति भी देख सकते हैं. इसके अलावा यह AC वॉइस कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है. खास बात यह है कि इसे अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है. यूजर्स इसमें टाइम शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कूलिंग सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं.

बेहतर एयर क्वालिटी के लिए खास फिल्टर
नई Intelli Cool Pro Series में इनडोर एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए 4-in-1 हेल्दी फिल्टर दिया गया है. यह फिल्टर हवा में मौजूद बारीक धूल और पार्टिकल्स को पकड़ने में मदद करता है. इसके साथ ही इसमें सेल्फ-क्लीन फंक्शन भी दिया गया है. यह फीचर AC के अंदरूनी हिस्से को साफ रखने में मदद करता है, जिससे हवा का फ्लो बेहतर बना रहता है और सिस्टम ज्यादा समय तक अच्छी तरह काम करता है.

कूलिंग और कंफर्ट के लिए कई स्मार्ट फीचर्स
Hisense के इस नए एयर कंडीशनर में कई अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें 3D Cool Air Flow डिजाइन दिया गया है, जो हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाने में मदद करता है. इसके साथ 4-वे ऑटो स्विंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे हवा चारों दिशाओं में फैलती है. यह फीचर खासतौर पर बड़े कमरों के लिए उपयोगी है. AC में लंबी दूरी तक एयर फ्लो, अलग-अलग स्लीप मोड, क्वाइट मोड, सेल्फ-डायग्नोसिस और स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

कीमत और उपलब्धता
Hisense Intelli Cool Pro Series फिलहाल 1.5 टन और 3-स्टार वेरिएंट में उपलब्ध है. यह एयर कंडीशनर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon और Flipkart पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा Reliance, Satya, Nandilath और Great Eastern जैसे रिटेल स्टोर्स पर भी यह उपलब्ध होगा. इस AC की शुरुआती कीमत ₹28,990 रखी गई है. कंपनी इसके साथ 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी दे रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

HiSenseHisense Intelli Cool Pro ACHisense AC India

Trending news

Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच