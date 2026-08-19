/10 में से 2 टीनएजर्स का मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा Instagram! कोर्ट रूम में पेश हुए चौंकाने वाले सबूत, उड़ गए सबके होश!

क्या आपका बच्चा भी दिन-रात मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घिसता रहता है? क्या इंस्टाग्राम का हर नोटिफिकेशन उसे पढ़ाई और नींद छोड़कर स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है? अगर हां, तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश हो सकती है. अमेरिका की एक अदालत में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी 'मेटा' के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक मुकदमा शुरू हो गया है.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के 29 राज्यों के वकीलों ने कैलिफोर्निया की कोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया है कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स बनाए जिससे पूरी पीढ़ी के बच्चों को इंस्टाग्राम और फेसबुक की लत लग जाए. अदालत में कंपनी के ऐसे सीक्रेट डॉक्युमेंट्स लीक हुए हैं जो यह साबित करते हैं कि मेटा को सब पता था फिर भी उसने मुनाफे के लिए मासूमों के मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया.
कैलिफोर्निया के ऑकलैंड की एक अदालत में मंगलवार को एक ऐसी अदालती सुनवाई शुरू हुई जिसने टेक दुनिया में हड़कंप मचा दिया है. अमेरिका के 29 राज्यों (जिनमें कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े राज्य शामिल हैं) ने मेटा के खिलाफ संयुक्त रूप से केस दर्ज कराया है. इन राज्यों का आरोप है कि मेटा ने बच्चों की प्राइवेसी के कानूनों को तोड़ा है और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स का गुलाम बना दिया है. 6 हफ्ते तक चलने वाली इस जूरी ट्रायल में मेटा को अब तक की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
कैलिफोर्निया राज्य की मुख्य वकील मेगन ओ'नील ने अदालत के सामने सबूत पेश करते हुए बताया कि मेटा को अच्छी तरह पता था कि उसके इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर 11 और 12 साल के लाखों बच्चे एक्टिव हैं. नियम के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चों का खाता नहीं होना चाहिए लेकिन मेटा ने इन छोटे बच्चों को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. वकीलों का कहना है कि कंपनी जानती थी कि कम उम्र में अगर बच्चों को स्क्रीन की लत लग जाए तो वे जीवनभर इसके ग्राहक बने रहेंगे.
अदालत में सरकारी वकीलों ने मेटा के ही उन लाखों गुप्त दस्तावेजों, ईमेल और चैट लॉग्स को पेश किया जो कंपनी के अंदर चल रही रिसर्च का हिस्सा थे. एक सीक्रेट रिपोर्ट में लिखा था कि "5 में से 1 टीनएजर का मानना है कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने से उसे अपने बारे में बुरा महसूस होता है." इसके अलावा मेटा के अपने रिसर्चर्स ने माना था कि "ज्यादा समय बिताने के लिए बनाए गए फीचर्स बच्चों की भलाई के खिलाफ हैं और उनके जीवन से जरूरी काम छीन रहे हैं."
सरकारी वकील ओ'नील ने जूरी के सामने मेटा के बिजनेस मॉडल की कलई खोलकर रख दी. उन्होंने कहा कि मेटा की पूरी रणनीति चार शब्दों पर टिकी है- "यूजर को फंसाओ (Hook), उन्हें रोके रखो (Hold), उनका डेटा निकालो (Harvest) और जनता से सच छिपाओ (Hide)." उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कंपनी के सामने 'सुरक्षा' और 'मुनाफे' में से किसी एक को चुनने का मौका आया तो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने हमेशा मुनाफे को ही चुना.
दूसरी तरफ मेटा के मुख्य वकील पॉल श्मिट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने अदालत में बहुत ही अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि "वैज्ञानिक रूप से सोशल मीडिया की लत (Addiction) जैसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं होती." मेटा के वकील ने जुकरबर्ग और इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी ने कभी भी ऐप को एडिक्टिव बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया और यूजर को ब्रेक देने वाले टूल्स भी बनाए हैं.
इस मुकदमे में राज्य सरकारें केवल मेटा पर अरबों डॉलर का जुर्माना ही नहीं लगाना चाहतीं बल्कि वे चाहती हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया जाए. राज्यों ने मांग की है कि इंस्टाग्राम से 'लाइक काउंट्स' (Likes) और कभी खत्म न होने वाली 'इन्फिनिट स्क्रॉल' (Infinite Scroll) जैसी सुविधाओं को पूरी तरह बैन कर दिया जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि यही वो फीचर्स हैं जो बच्चों के दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं और उन्हें घंटों फोन से चिपकाए रखते हैं.
अदालत में चल रही यह जंग सिर्फ दो पक्षों का केस नहीं है बल्कि दुनिया भर के करोड़ों माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है. जो ऐप आपको बिल्कुल फ्री लगते हैं वे असल में आपके बच्चों के समय और उनके मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर चल रहे हैं. अब देखना यह होगा कि 6 हफ्ते बाद कैलिफोर्निया की जूरी क्या फैसला सुनाती है और क्या मेटा जैसी विशाल टेक कंपनी को अपने तरीकों में बदलाव करने पर मजबूर किया जा सकेगा.