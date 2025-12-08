आ गया ₹1000 से सस्ता सबसे सॉलिड फोन! जमीन पर पटकने पर भी नहीं होगा खराब, बैटरी चलेगी 9 दिन तक

भारत में फीचर फोन की मांग हमेशा रहती है, खासकर उनके बीच जो सिर्फ कॉल, मैसेज और बेसिक इस्तेमाल के लिए फोन चाहते हैं. इसी जरूरत को देखते हुए HMD ने दो नए फीचर फोन- HMD 100 और HMD 101- लॉन्च किए हैं. दोनों फोन का फोकस है लंबी बैटरी लाइफ, मजबूत बॉडी और आसान यूजर अनुभव. S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले ये फोन उन यूज़र्स के लिए बढ़िया हैं, जिन्हें ज्यादा फीचर्स की जगह भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहिए.

HMD 100- 7 दिन की बैटरी लाइफ वाला सिंपल फीचर फोन

HMD 100 एक कॉम्पैक्ट और बेसिक फोन है, जिसमें 800mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी के अनुसार यह फोन 7 दिन तक चल सकता है, और इसमें 168 घंटे की स्टैंडबाय टाइम का दावा किया गया है. कॉलिंग के लिए यह फोन लगभग 6 घंटे की टॉकटाइम देता है, जो इस सेगमेंट के लिए काफी अच्छा है. फोन में 1.77 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 160×128 है और 4:5 का आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है. इसे शक्ति देता है Unisoc 6533G चिपसेट, जबकि सॉफ्टवेयर के तौर पर इसमें S30+ OS मिलता है. फोन में 8MB RAM और 4MB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जो फीचर फोन के हिसाब से पर्याप्त है.

फीचर्स की बात करें तो HMD 100 में FM रेडियो (वायर्ड और वायरलेस), माइक्रो USB पोर्ट, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है. इसके अलावा इसमें डुअल LED टॉर्च, Snake गेम, टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर और 10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मौजूद है. इसे सिंगल SIM और ड्यूल SIM दोनों विकल्पों में खरीदा जा सकता है. HMD का दावा है कि फोन का फ्रेम काफी मजबूत है, जो इसे रोजमर्रा की गिरावट और रफ-यूज़ में भी टिकाऊ बनाता है.

HMD 101- बड़ी बैटरी और ज्यादा फीचर्स वाला मॉडल

HMD 101 थोड़ी ज्यादा बैटरी और अतिरिक्त फीचर्स के साथ आता है. इसमें 1000mAh की बैटरी दी गई है, जो 8.9 दिन की बैटरी लाइफ और 213 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देने में सक्षम है. यह फोन 1.77 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, बिल्कुल HMD 100 की तरह ही. इसमें भी वही Unisoc 6533G प्रोसेसर और S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है.

स्टोरेज के लिए इसमें 4MB RAM और 4MB इंटरनल मेमोरी है, हालांकि बड़ी चीज यह है कि HMD 101 में 32GB तक का microSD कार्ड सपोर्ट मिलता है. यह फोन MP3 प्लेयर, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, FM रेडियो (वायर्ड और वायरलेस) के साथ आता है. बाकी फीचर्स में डुअल LED टॉर्च, Snake गेम, लैनयार्ड सपोर्ट, 10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट और मजबूत फ्रेम शामिल है. यह फोन उन यूज़र्स के लिए बेहतर है जिन्हें थोड़ा ज्यादा स्टोरेज और मल्टीमीडिया फीचर्स चाहिए.

कीमत और उपलब्धता- कम दाम, ज्यादा सुविधा

HMD ने दोनों फोन को बेहद किफायती कीमत पर लॉन्च किया है. HMD 100 की कीमत ₹949 है और यह Grey, Teal और Red रंगों में उपलब्ध होगा. HMD 101 की कीमत ₹1,049 है और यह Grey, Teal और Blue रंगों में मिलेगा. दोनों फोन ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स, HMD की आधिकारिक वेबसाइट और भारत में उपलब्ध प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदे जा सकते हैं.