108MP कैमरा और कस्टमाइज डिजाइन वाला HMD Fusion 2 जल्द होगा भारत में लॉन्च! कीमत होगी बेहद कम

यह फोन कंपनी के पहले लॉन्च किए गए Fusion स्मार्टफोन का अपग्रेडेड वर्जन होगा. HMD पहले Nokia फीचर फोन्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब यह अपने खुद के ब्रांड नाम से स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है. हाल ही में HMD Fusion 2 की झलक सोशल मीडिया पर दिखाई दी, जिसमें इसके डिजाइन और फीचर्स सामने आए हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:03 AM IST
HMD Global, जो कि एक पॉपुलर बजट स्मार्टफोन ब्रांड है, अब भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Fusion 2 लॉन्च करने की तैयारी में है. यह फोन कंपनी के पहले लॉन्च किए गए Fusion स्मार्टफोन का अपग्रेडेड वर्जन होगा. HMD पहले Nokia फीचर फोन्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब यह अपने खुद के ब्रांड नाम से स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है. हाल ही में HMD Fusion 2 की झलक सोशल मीडिया पर दिखाई दी, जिसमें इसके डिजाइन और फीचर्स सामने आए हैं.

पावरफुल प्रोसेसर – गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए तैयार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया HMD Fusion 2 स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आएगा. यह चिपसेट गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देगा. यानी यूजर्स को स्मूद और लैग-फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वे गेम खेल रहे हों या कई ऐप्स एक साथ चला रहे हों.

डिजाइन और डिस्प्ले – पर्सनलाइज लुक वाला फोन
डिजाइन की बात करें तो HMD Fusion 2 में 6.58-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो Full HD रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि स्क्रीन बेहद स्मूद चलेगी और कलर्स रिच दिखेंगे.
इस फोन की खासियत इसका कस्टमाइजबल बैक पैनल होगा – यानी यूजर अपने फोन की लुक को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकेंगे.

यूनिक फीचर – 6 पिन वाला रिमूवेबल बैक
HMD Fusion 2 में एक यूनिक फीचर दिया गया है – फोन के पीछे 6 पिन कनेक्शन होंगे, जिनका इस्तेमाल यूजर रियर कवर को हटाने या कस्टमाइज करने के लिए कर सकेंगे. यह फीचर इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है, जिससे यह फोन बाकी बजट स्मार्टफोन्स से अलग नजर आता है.

कैमरा सेक्शन – 108MP सेंसर के साथ दमदार फोटोग्राफी
HMD Fusion 2 का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 108MP का प्राइमरी रियर कैमरा होगा, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) फीचर भी दिया गया है. इसके अलावा इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी मिलेगा.
सेल्फी और वीडियोज के लिए भी यह फोन बढ़िया परफॉर्म करेगा.

परफॉर्मेंस और बैटरी – पूरे दिन की पावर
HMD Fusion 2 में 6GB तक की RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी. फोन को IP65 रेटिंग के साथ पेश किया जाएगा, जिससे यह डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रहेगा. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.3, 3.5mm हेडफोन जैक, और डुअल स्पीकर्स मिलेंगे ताकि यूजर म्यूजिक और वीडियो का मजा क्लियर साउंड में ले सकें. फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी आसानी से एक दिन से ज्यादा का बैकअप देगी.

लॉन्च टाइमलाइन – जल्द हो सकता है अनाउंसमेंट
हालांकि कंपनी ने अब तक HMD Fusion 2 की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्मार्टफोन एक हफ्ते के अंदर भारत में लॉन्च हो सकता है. यह फोन बजट फ्रेंडली प्राइस में आएगा, जिससे यह सीधे भारत के मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट को टक्कर देगा.

