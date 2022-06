Nokia ने चोरी-छिपे लॉन्च किया 12 हजार रुपये वाला धाकड़ Smartphone, मस्त डिजाइन के साथ मिलेगी तगड़ी बैटरी

HMD Global ने कुछ समय पहले ही Nokia G11 स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो काफी पॉपुलर रहा. कंपनी लाखों यूनिट्स बेचने में सफल रहा. अब कंपनी ने चोरी-छिपे इसका उत्तराधिकारी फोन पेश किया है, जिसका नाम Nokia G11 Plus है. मॉडल नाम में भले ही Plus जोड़ा है, लेकिन फीचर्स स्टेंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं. फोन के डिजाइन और फीचर्स को खूब पसंद किया जा रहा है. Nokia G11 Plus की कीमत भी काफी कम है. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत (Nokia G11 Plus Price In India) और फीचर्स...

Nokia G11 Plus Price In India

Nokia G11 Plus दो कलर ऑप्शन- चारकोल ग्रे और लेक ब्लू में आता है. कंपनी ने फोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी कीमत लगभग 150 डॉलर (करीब 12 हजार रुपये) होगी और जल्द ही यह चुनिंदा क्षेत्रों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.

Nokia G11 Plus Specifications

Nokia G11 Plus में 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन रिजॉल्यूशन 720 x 1600 पिक्सल है. अभी तक कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि कौन सा प्रोसेसर डिवाइस को पावर दे रहा है, लेकिन यह 1.6GHz ऑक्टा-कोर Unisoc T606 SoC हो सकता है. यह एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के साथ 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज पैक करता है जो 512GB तक स्टोरेज विस्तार का समर्थन करता है.

Nokia G11 Plus Camera

Nokia G11 Plus में पीछे की तरफ एक डुअल-कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का सेकेंडरी लेंस है. आगे की तरफ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का स्नैपर है.

Nokia G11 Plus Battery

Nokia G11 Plus आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है और कंपनी ने पुष्टि की है कि डिवाइस को दो साल के लिए ओएस अपग्रेड और तीन साल के लिए सुरक्षा अपडेट प्राप्त होगा. यह 4,000mAh की बैटरी द्वारा संचालित है.