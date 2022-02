चोरी-छिपे लॉन्च हुआ 8 हजार रुपये वाला Nokia का Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए फीचर्स

नई दिल्ली. फिनलैंड की कंपनी HMD Global, जिसने नए नोकिया-ब्रांडेड स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, उसने अब ब्रांड के बजट-केंद्रित सी-सीरीज़ में दो नए डिवाइसों की घोषणा की है, जिन्हें Nokia C21 और Nokia C21 Plus कहा जाता है. कीमत के लिए, Nokia C21 लगभग 83 पाउंड (8,408 रुपये) से शुरू होता है जबकि Nokia C21 Plus की शुरुआती कीमत लगभग 100 पाउंड (10,130 रुपये) है. जबकि स्टैंडर्ड मॉडल मार्च से बिक्री पर जाने के लिए कहा जाता है, प्लस मॉडल अप्रैल से चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं Nokia C21 और Nokia C21 Plus के फीचर्स...

Nokia C21 Plus Specifications

Nokia C21, कंपनी द्वारा C-सीरीज़ में अब तक जो पेशकश की जा रही है, उसकी तुलना में एक सुंदर अपस्केल स्मार्टफोन है. यह एक मेटल चेसिस के साथ आता है जिसे पानी और धूल प्रतिरोध के लिए IP52 रेट किया गया है. इसमें 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले है जो 1600 x 720 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन 20:9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ पेश करता है. हुड के तहत, डिवाइस Unisoc SC9863A ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जो PowerVR GE8322 GPU के साथ मिलकर है.

Nokia C21 Plus Camera

डिवाइस तीन मेमोरी विकल्पों में आता है - 2GB रैम, 3GB रैम और 4GB रैम के साथ-साथ दो इंटरनल स्टोरेज - 32GB 64GB में से चुनने का विकल्प. स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है. कैमरा डिपार्टमेंट में, पीछे की तरफ एक डुअल-कैमरा सेटअप है जिसमें एक 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और एक एलईडी फ्लैश के साथ 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5-मेगापिक्सल का स्नैपर है.

Nokia C21 Plus Battery

स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 गो एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम आउट-ऑफ-द-बॉक्स चला रहा है और कंपनी ने दो साल के लिए तिमाही सुरक्षा अपडेट देने का वादा किया है। दिलचस्प बात यह है कि बैटरी के दो विकल्प हैं - 5,050mAh और 4,000mAh की बैटरी.

Nokia C21 Specifications

दूसरी ओर, Nokia C21 में समान 6.5-इंच HD+ 20:9 डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन रेज्योलेशन 1600 x 720 पिक्सल है. इसमें मेटल फ्रेम भी है लेकिन कंपनी ने आईपी रेटिंग गिरा दी है. हुड के तहत, यह भी Unisoc SC9863A प्रोसेसर द्वारा संचालित होता है लेकिन मेमोरी विकल्प 2GB रैम या 3GB रैम और 32GB या 64GB इंटरनल स्टोरेज तक सीमित हैं. इसमें स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है;

Nokia C21 Battery

फोन में पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर और आगे की तरफ 5-मेगापिक्सल का स्नैपर है. यह दो साल के लिए सुरक्षा अद्यतन प्राप्त करने के वादे के साथ एंड्रॉइड 11 गो संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है और डिवाइस 3,000 एमएएच बैटरी द्वारा संचालित है.