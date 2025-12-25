HMD ला रहा बड़ी स्क्रीन और तगड़ी बैटरी वाला धाकड़ Smartphone! लॉन्च से पहले लीक हो गए फीचर्स

Advertisement
लीक हुई जानकारी के मुताबिक HMD Pulse 2 को कंपनी अंदरूनी तौर पर M-Kopa X3 कोडनेम से डेवलप कर रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिप्सटर HMD_MEME’S (@smashx_60) ने इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं. 

Dec 25, 2025
HMD जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन Pulse 2 पेश कर सकता है, जो पिछले साल आए HMD Pulse का सक्सेसर होगा. फिलहाल कंपनी की तरफ से इस फोन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लॉन्च से पहले ही इसके कई अहम फीचर्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं. इन लीक रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि HMD Pulse 2 बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकता है.

ऑनलाइन लीक से सामने आए बड़े खुलासे
लीक हुई जानकारी के मुताबिक HMD Pulse 2 को कंपनी अंदरूनी तौर पर M-Kopa X3 कोडनेम से डेवलप कर रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिप्सटर HMD_MEME’S (@smashx_60) ने इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं. इन जानकारियों से पता चलता है कि कंपनी इस फोन में बड़े डिस्प्ले, दमदार बैटरी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए संतुलित हार्डवेयर देने पर फोकस कर रही है.

बड़ा डिस्प्ले और स्मूद रिफ्रेश रेट
लीक के अनुसार HMD Pulse 2 में 6.7 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी, जिससे स्क्रॉलिंग और ऐप्स इस्तेमाल करने का अनुभव पहले से ज्यादा स्मूद हो सकता है. बड़े डिस्प्ले की वजह से वीडियो देखने, सोशल मीडिया ब्राउज करने और ऑनलाइन क्लास या मीटिंग्स करने में भी यह फोन बेहतर अनुभव देने की उम्मीद है.

Unisoc प्रोसेसर के साथ परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के लिए HMD Pulse 2 में Unisoc T7250 चिपसेट दिए जाने की बात सामने आई है. यह प्रोसेसर डेली यूज और हल्की मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है. फोन में 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाने का विकल्प भी मिल सकता है, जो इस बजट रेंज में काफी उपयोगी फीचर माना जाता है.

कैमरा और सिक्योरिटी फीचर्स
फोटोग्राफी की बात करें तो HMD Pulse 2 में 8MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की संभावना है, जिसका अपर्चर f/2.0 हो सकता है. यह कैमरा वीडियो कॉलिंग और बेसिक सेल्फी के लिए पर्याप्त माना जा सकता है. सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है, जिससे फोन को जल्दी और सुरक्षित तरीके से अनलॉक किया जा सकेगा.

बैटरी और चार्जिंग पर खास ध्यान
बैटरी सेगमेंट में HMD Pulse 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5,000mAh की बैटरी हो सकती है. इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन लंबे समय तक चलने की उम्मीद है, जो उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो दिनभर फोन का इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की बात भी सामने आई है, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा.

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स
कनेक्टिविटी के लिहाज से HMD Pulse 2 में Bluetooth 5.0 और NFC सपोर्ट मिल सकता है. NFC की मौजूदगी से डिजिटल पेमेंट और अन्य स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल आसान हो जाएगा. हालांकि, टिप्सटर ने फोन की लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है.

Pulse 2 Pro के साथ हो सकता है लॉन्च
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ हफ्ते पहले इसी टिप्सटर ने HMD Pulse 2 Pro के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स भी लीक किए थे. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि HMD Pulse सीरीज की तरह Pulse 2 और Pulse 2 Pro दोनों स्मार्टफोन एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं. उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इन डिवाइसेज की लॉन्च डेट को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा करेगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

HMD, HMD Pulse 2

