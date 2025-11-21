HMD लाया सबसे छोटा फोन, जो पानी, धूल और गिरने से नहीं टूटेगा! बैटरी भी चलेगी पूरे 10 दिन तक

HMD ने अपने सिक्योर डिवाइस लाइनअप को और मजबूत करते हुए एक नया अल्ट्रा-रग्ड स्मार्ट फीचर फोन Terra M पेश किया है. यह फोन खास तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकारी एजेंसियों, डिफेंस कर्मियों और बड़े एंटरप्राइज टीमों के लिए बनाया गया है. यह HMD Secure डिविजन का हिस्सा है और हाल ही में लॉन्च हुए HMD Ivalo XE के बाद कंपनी की सिक्योर और मजबूत मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर फोकस को और आगे बढ़ाता है. कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है और इच्छुक संस्थान HMD Secure सेल्स टीम से सीधा संपर्क करके कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं.

लॉन्च टाइमलाइन – 2026 की पहली तिमाही

HMD ने पुष्टि की है कि Terra M फोन Q1 2026 से दुनिया भर में HMD Secure और चुनिंदा पार्टनर्स के माध्यम से उपलब्ध होगा. यह फोन हर क्षेत्र में अलग-अलग कीमत और वितरण के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी का कहना है कि इसकी कीमत लॉन्च के करीब घोषित की जाएगी और यह बाजार के हिसाब से बदल सकती है. Terra M को खास तौर पर कठिन और उच्च-तीव्रता वाले वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि यह डिवाइस बेहद रग्ड है और फील्ड ऑपरेशन्स, इंडस्ट्रियल साइट्स और मिशन-फोकस्ड कामों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है.

मिलिट्री-ग्रेड सुरक्षा के साथ मजबूत डिजाइन

HMD Terra M को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन प्राप्त है और यह IP68 व IP69K रेटिंग्स के साथ आता है. इसका मतलब है कि यह फोन धूल, पानी और 1.8 मीटर की ऊंचाई से गिरने जैसे झटकों का सामना कर सकता है. इसमें 2.8 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है, जो ग्लव्स पहनकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ काम करते हैं. इसके अलावा इसमें प्रोग्रामेबल पुश-टू-टॉक और इमरजेंसी की भी दी गई है, साथ ही एक हाई-आउटपुट लाउडस्पीकर भी है, जो हाई-नॉइज़ वाले माहौल में मदद करता है.

कनेक्टिविटी और एंटरप्राइज सिक्योरिटी फीचर्स

कनेक्टिविटी के मामले में Terra M में 4G VoLTE, VoWi-Fi, NFC, हॉटस्पॉट सपोर्ट, eSIM और ड्यूल सिम का विकल्प उपलब्ध है. यह फोन Qualcomm Dragonwing QCM2290 चिपसेट पर चलता है और इसमें एक एंटरप्राइज-फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो सुरक्षित fleet management के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है. यह फोन मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को भी सपोर्ट करता है, जिनकी मदद से बड़े स्तर पर डिवाइस को दूर से सेटअप और मॉनिटर किया जा सकता है.

HMD कंपनियों के लिए जरूरत के अनुसार Zello, Threema, OsmAnd, Lyfo और SOTI MobiControl जैसे ऐप्स प्री-लोडेड देने का विकल्प भी रखता है. कंपनी 5 साल तक क्वॉर्टरली सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है, ताकि लंबे समय तक सुरक्षा बनी रहे.

10 दिन का स्टैंडबाय बैकअप और मिशन-रेडी एक्सेसरीज़

Terra M में 2,510 mAh की बैटरी दी गई है, जो स्टैंडबाय मोड में 10 दिन तक चल सकती है. HMD इसके साथ कई मिशन-रेडी एक्सेसरीज़ भी पेश कर रहा है, जिनमें एक स्टैकेबल चार्जिंग डॉक शामिल है, जिसकी मदद से एक ही केबल से 10 डिवाइसेज़ को एक साथ चार्ज किया जा सकता है. इसके अलावा एक रग्ड बेल्ट क्लिप होल्स्टर भी दिया जा रहा है, जिससे शिफ्ट-बेस्ड काम के दौरान फोन को जल्दी और आसानी से एक्सेस किया जा सके.

पूरा स्पेसिफिकेशन 2026 में मिलेगा

कंपनी ने बताया है कि Terra M के विस्तृत स्पेसिफिकेशंस जनवरी 2026 में साझा किए जाएंगे. फिलहाल यह डिवाइस अपनी रग्डनेस, सिक्योरिटी फीचर्स और एंटरप्राइज-फोकस्ड डिजाइन के कारण काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है.