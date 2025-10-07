Nokia फोन बनाने वाली कंपनी का बड़ा धमाका! ₹3,999 में लॉन्च किया देश का पहला ऐसा फोन, दिए कमाल के फीचर्स!

Nokia के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Human Mobile Devices (HMD) ने एक बार फिर से मार्केट में दमदार वापसी कर ली है. अब कंपनी ने अपना नया फोन HMD Touch 4G लॉन्च कर दिया है. इसे भारत का पहला Hybrid Phone माना जा रहा है. वहीं, इसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा. कंपनी फीचर वाली कीमत में ही स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस अपने यूजर्स को दे रही है. चलिए जानते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत.

खासतौर पर स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए बनाया

HMD Touch 4G स्मार्टफोन खासतौर पर युवाओं और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसमें कई तरह के ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो युवाओं को बहुत पसंद आएंगे. इसमें 3.2 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जा रहा है, जो S30+ Touch पर काम करता है. इसका इंटरफेस भी यूजर्स फ्रेंडली बनाया गया है.

जानें कितनी रखी गई कीमत

HMD ने अपने इस नए Touch 4G फोन की कीमत भारत में सिर्फ 3,999 रखी है. यह प्राइस इसके 64MB RAM+ 128MB इंटरनल स्टोरेज वाले मॉडल के लिए तय की है. यह डिवाइस दो आकर्षक कलर्स- सियान और डार्क ब्लू में लॉन्च किए गए हैं. फिलहाल इसे HMD India की ऑफिशियल वेबसाइट पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा यह अभी कुछ पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट्स और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर ही बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है.

जानें फोन के स्पेसिफिकेशन्स

HMD ने अपने Touch 4G फोन को बेहद कॉम्पैक्ट और यूजफुल फीचर्स के साथ पेश किया है. इसमें 3.2 इंच का QVGA टच डिस्प्ले दिया गया है, जो 2.5D कवर ग्लास से सुरक्षित है. डिवाइस में Unisoc T127 प्रोसेसर लगा है, जिसे 64MB RAM+128MB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. स्टोरेज को माइक्रोSD कार्ड की मदद से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन डुअल नैनो सिम को सपोर्ट करता है.

Cloud Apps Suite का सपोर्ट

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह हैंडसेट S30+ Touch UI पर चलता है और इसमें Cloud Apps Suite का सपोर्ट मिलता है. इस फीचर के जरिए यूजर्स सीधे डिवाइस पर वीडियो, सोशल मीडिया और यूटिलिटी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही, क्रिकेट स्कोर, मौसम की जानकारी, ताजा खबरें और HTML5 गेम्स जैसे Tetris और Sudoku भी खेल सकते हैं.

जानें कितना है कैमरा

कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है, जिसके साथ LED फ्लैश भी मौजूद है. फ्रंट कैमरा VGA क्वालिटी का है, जो 0.3 मेगापिक्सल का है, यह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के काम आता है.

खास क्विक कॉल बटन का कमाल

फोन में एक खास क्विक-कॉल बटन दिया गया है, जिसे ICE (In Case of Emergency) नाम दिया गया है. इसे तीन बार हल्के प्रेस या एक बार लॉन्ग प्रेस से एक्टिव किया जा सकता है. इसके अलावा Express Chat ऐप के जरिए यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स से टेक्स्ट और वीडियो कॉल कर सकते हैं. यह ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त उपलब्ध कराया गया है.

शानदार कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी के मामले में Touch 4G में 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे विकल्प दिए गए हैं. यह फोन वायर्ड और वायरलेस FM रेडियो को सपोर्ट करता है और साथ ही इसमें MP3 प्लेयर भी मौजूद है.

30 घंटे चल सकती है बैटरी

बैटरी की बात करें तो इसमें 2,000mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है. दावा किया जाता है कि इसे एक बार चार्ज करने पर लगभग 30 घंटे तक चलाया जा सकता है. यह डिवाइस IP52 रेटिंग के साथ आता है, ऐसे में यह धूल और हल्की पानी की छींटों से सुरक्षित है. इसका साइज 102.3×61.85×10.85mm है और वजन सिर्फ 100 ग्राम है, जो इसे हल्का और पोर्टेबल बनाता है.