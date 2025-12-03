Advertisement
आ गया बच्चों का Smartphone! नहीं मिलेगा कोई सोशल मीडिया App, फीचर्स जानकर माता-पिता हो जाएंगे खुश

इस फोन का नाम HMD XploraOne है, जिसे कंपनी ने Xplora ब्रांड के साथ मिलकर बनाया है. Xplora बच्चों के लिए स्मार्टवॉच और वियरेबल्स बनाने के लिए जाना जाता है, इसलिए यह फोन भी उसी तरह सुरक्षित और कंट्रोल्ड अनुभव देने पर फोकस करेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:31 AM IST
HMD Global जल्द एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है जो खास तौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है. इस फोन का नाम HMD XploraOne है, जिसे कंपनी ने Xplora ब्रांड के साथ मिलकर बनाया है. Xplora बच्चों के लिए स्मार्टवॉच और वियरेबल्स बनाने के लिए जाना जाता है, इसलिए यह फोन भी उसी तरह सुरक्षित और कंट्रोल्ड अनुभव देने पर फोकस करेगा. Xplora की वेबसाइट पर इस फोन का पेज पहले से लाइव है, जहां यूजर साइन-अप करके प्री-सेल ऑफर्स पा सकते हैं. इससे संकेत मिलता है कि लॉन्च उम्मीद से पहले हो सकता है.

बच्चों के लिए सुरक्षित और आसान फोन
कंपनी इस फोन को बच्चों के पहले स्मार्टफोन के रूप में पेश कर रही है. इसका मकसद बच्चों को मोबाइल की दुनिया में सुरक्षित तरीके से प्रवेश देना है. इसलिए इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग, सोशल मीडिया ऐप्स या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो बच्चों को गलत कंटेंट तक पहुंचा सके. फोन में कॉलिंग और मैसेजिंग जैसे बेसिक फीचर्स दिए गए हैं ताकि बच्चे जरूरत पड़ने पर घर या माता-पिता से संपर्क कर सकें. यह डिवाइस ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखकर सिर्फ जरूरी सुविधा देने के लिए बनाया गया है.

कैमरा और आसान यूजर इंटरफेस
फोन में फ्रंट और रियर दोनों कैमरे दिए जाएंगे ताकि बच्चे बेसिक फोटोग्राफी कर सकें. साथ ही इसमें कैलकुलेटर, गैलरी और कैलेंडर जैसे जरूरी ऐप्स प्री-लोडेड होंगे. लिस्टिंग में एक फिजिकल नेविगेशन बटन भी देखा गया है, जो छोटे बच्चों के लिए फोन को इस्तेमाल करना आसान बनाता है. ऊपर की तरफ एक और फिजिकल बटन है जो संभवतः त्वरित नेविगेशन या किसी SOS फीचर के लिए होगा.

पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम – XploraOne की सबसे बड़ी खासियत
इस फोन का सबसे अहम फीचर है इसका पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम. माता-पिता अपने बच्चों के फोन में कॉन्टैक्ट्स जोड़ या हटाने के साथ-साथ किसी नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं. फोन में बिल्ट-इन लोकेशन ट्रैकिंग भी होगी, जिससे पैरेंट्स अपने बच्चे की लोकेशन रियल-टाइम में देख सकेंगे. इसी वजह से XploraOne उन सुरक्षित किड्स फोन्स की श्रेणी में आता है, जहां एंटरटेनमेंट से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दिया जाता है.

लॉन्च से पहले लीक हुई स्पेसिफिकेशंस
HMD ने अभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशंस जारी नहीं की हैं, लेकिन टिप्स्टर @smashx_60 ने इस फोन की कई जानकारियां लीक की हैं. लीक्स के अनुसार, इस फोन में 3.2-इंच QVGA IPS डिस्प्ले मिलेगा, जो 2.5D कर्व्ड कोटिंग के साथ आएगा. यह बच्चों की रोजमर्रा की रफ यूज के लिए सुरक्षित माना जाता है. फोन में 2MP का रियर कैमरा और 0.3MP का फ्रंट कैमरा होगा—जो सामान्य फोटो, वीडियो और बेसिक वीडियो कॉल्स के लिए काफी है.

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज
फोन में Unisoc T127 चिपसेट दिया जा सकता है, जिसके साथ 64MB RAM और 128MB की इंटरनल स्टोरेज होगी. स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकेगा, ताकि बच्चे अपनी पसंद की फोटो या छोटे वीडियो सेव कर सकें.

बैटरी, कनेक्टिविटी और अतिरिक्त फीचर्स
फोन में 2,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट करेगी—जो बच्चों के फोन में दुर्लभ है. डिवाइस में IP52 रेटिंग भी हो सकती है, यानी यह धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहेगा. कनेक्टिविटी के लिए फोन में Bluetooth, GPS, Wi-Fi, FM Radio और यहां तक कि मजेदार AI अनुभव के लिए Gemini AI सपोर्ट होने की भी बात कही गई है. फोन दो रंगों में आ सकता है—Charcoal और Cyan Blue.

कीमत और लॉन्च की जानकारी जल्द
कंपनी जल्द इस फोन का आधिकारिक ऐलान करेगी. कीमत और उपलब्धता की जानकारी भी आने वाले दिनों में सामने आएगी. लेकिन फिलहाल यह साफ है कि HMD XploraOne बच्चों के लिए बनाया जा रहा सबसे सुरक्षित और कंट्रोल्ड स्मार्टफोन बनने जा रहा है.

